В очередной раз обновлённому Geely Emgrand 7 добавили «премиальности»

Китайская марка раскрыла модернизированную «четырехдверку», предназначенную для домашнего рынка. Модель изменилась как снаружи, так и внутри.

В России сегодня представлен Geely Emgrand 7 после второго рестайлинга, то есть образца 2016 года. Причем такая модель добралась до нашего рынка не так давно – ее продают с сентября 2018-го. В Китае же год назад появился седан, обновленный в третий раз, та модернизация оказалась самой масштабной: «четырехдверка» кардинально преобразилась внешне. Теперь дизайн снова подкорректировали, на родине Geely продажи посвежевшей модели стартуют через неделю, 29 мая. Напомним, в Китае машина зовется просто Emgrand.

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У седана поменяли радиаторную решетку – вертикальные клинья стали тоньше, их количество заметно увеличилось. Декоративные хромированные элементы на переднем бампере отныне выполнены в виде буквы Y. Также обновили эмблему марки – она теперь полностью черная, тогда как у дореформенной модели был черно-синий «щит».

В салоне – новое рулевое колесо, такое ставят на все последние модели Geely (например, аналогичная «баранка» есть у кросс-купе FY11 и паркетника SX11). Передняя панель прежняя, однако теперь она покрыта мягким материалом «под кожу». Другая обновка – мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять некоторыми функциями машины: отпереть двери, запустить двигатель, настроить «климат» и так далее.

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Двигатель, по предварительным данным, тоже прежний, но при этом его довели до новых местных эконорм. Не исключено, что мощность изменилась. Дореформенный Geely Emgrand в Китае доступен с «атмосферником» 1.5 с отдачей в 109 л.с. (140 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Кстати, на родине у модели еще есть полностью электрическая версия, ее в этот раз не обновляли.

1 / 3 Geely Emgrand после рестайлинга 2018 года 2 / 3 Geely Emgrand после рестайлинга 2018 года 3 / 3 Geely Emgrand после рестайлинга 2018 года

Цены посвежевшей «четырехдверки» не объявлены. Дорестайлинговый седан стоит от 69 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 651 000 рублей по текущему курсу. Минувший год Emgrand закончил в Поднебесной в «минусе» — реализовано 246 988 машин, что на 5% меньше по сравнению с 2017-м. Впрочем, Эмгранд все равно популярнее, чем, например, Hyundai Elantra (216 884 штуки, +86%) или Toyota Levin (аналог Короллы, 192 697 единиц, +11%).

1 / 3 Geely Emgrand после второго рестайлинга. Такой седан сегодня продают в России 2 / 3 Geely Emgrand после второго рестайлинга. Такой седан сегодня продают в России 3 / 3 Geely Emgrand после второго рестайлинга. Такой седан сегодня продают в России

Нам такой седан ждать еще долго: в Россию Emgrand 7 поставляют из Беларуси, а там лишь недавно стартовал выпуск модели, претерпевшей второй рестайлинг. На нашем рынке «четырехдверка» доступна с бензиновыми моторами 1.5 (103 л.с.) и 1.8 (133 л.с.), оба сочетаются с 5МКП, топовому двигателю еще положен вариатор. Цена – от 735 990 рублей. Спрос на седан в РФ мизерный: 255 проданных в 2018-м экземпляров.