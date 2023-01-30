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  • Официально: Автотор начал производство седана Kaiyi, на подходе три кроссовера

Официально: Автотор начал производство седана Kaiyi, на подходе три кроссовера

30.01.2023 688 0 0

Почти все модели новой для России марки представляют собой переделанные автомобили Chery. «Четырехдверка» выйдет на рынок уже в первом квартале, паркетники обещают запустить в продажу до конца текущего года.

О том, что калининградский завод Автотор нашел замену BMW, Hyundai и Kia, стало известно под конец прошлого года. И вот, наконец, официально объявлено об одном из китайских партнеров: предприятие приступило к промышленному производству автомобилей марки Kaiyi (пресс-служба Автотора настаивает на произношении «Каи»). Этот бренд, напомним, можно считать преемником Cowin (название Kaiyi употреблялось и прежде, но в основном в Китае, затем оно стало единственным), который был создан компанией Chery в 2014 году для бюджетных машин. Сама марка Cowin ожиданий не оправдала, так что контрольный пакет акций продали фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина). Однако Чери осталась владельцем крупного пакета акций, вдобавок она все так же отвечает за технику.

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Итак, первым на конвейер калининградского предприятия встал седан Kaiyi E5 (в родном Китае он зовется Xuandu), то есть переделанный Chery Arrizo 7 (эту «четырехдверку» когда-то продавали в РФ – под родным брендом). На наш рынок модель выйдет уже в первом квартале, в середине года к ней присоединятся кроссоверы Kaiyi X3 (он же Showjet в КНР, сделан из Chery Tiggo 4) и X3 Pro (разновидность первого, но со своим дизайном), а следом в продаже появится флагманский паркетник X7 Kunlun. Последний кросс на родине марки представлен как «просто» Kunlun, у этой модели полностью оригинальные облик и салон, но начинка все же от Чери. К моделям вернемся чуть позже, пока же про выпуск.

Модельный ряд Kaiyi для России (габариты не всегда совпадают с машинами для Китая — возможно, это опечатки)
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Модельный ряд Kaiyi для России (габариты не всегда совпадают с машинами для Китая — возможно, это опечатки)
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Производственную линию модернизировали – инвестиции составили более 100 миллионов рублей. На данный момент Автотор ведет производство по «отверточной» технологии, но в дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл. «Совместный проект предусматривает использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации. Разработаны планы по локализации каждой модели бренда, предусматривающие конкретные сроки, условия и обязательства сторон […] Поставки комплектующих для производства осуществляются с предприятий брендодержателя в КНР. Мультимодальная логистика подразумевает использование портов Дальнего Востока, железнодорожных линий Транссибирской магистрали. Также проработаны варианты обеспечения логистики с использованием паромных линий (Санкт-Петербург — Калининградская область)», — говорится в релизе.

Предполагаемый вид дилерского центра Kaiyi в России

Автотор выступает не просто в качестве производственной площадки: компания получила эксклюзивное право на дистрибуцию продукции Kaiyi на территории РФ и ряда стран СНГ. При этом для продаж и сервиса была учреждена отдельная фирма – ООО «Каи Рус». Также в сообщении Автотора отмечается, что уже ведется сбор заявок от потенциальных кандидатов в дилеры.

Kaiyi E5
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Kaiyi E5
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Kaiyi E5
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Теперь чуть подробнее про модели. Седан Kaiyi E5 является одноклассником Kia Cerato и Hyundai Elantra, заявлено, что длина нашей версии равна 4670 мм (в китайской спецификации – 4666 мм), колесная база составляет 2700 мм; «четырехдверка» имеет независимую заднюю подвеску. В России Kaiyi E5 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 147 л.с., которая сочетается с вариатором. Та же пара положена и паркетнику Kaiyi X3 Pro, тогда как кросс X3 предложат со 116-сильным «атмосферником» аналогичного объема (тоже с CVT). 

Kaiyi Kunlun для Китая — это самая свежая модель марки

Ну а Kaiyi X7 Kunlun будет оснащаться турбомотором 2.0 (249 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у бензиновых кроссоверов Kaiyi нет – только передний (версия 4WD предусмотрена для гибридного Kunlun, но нам электрифицированные варианты не положены – по крайней мере, на первом этапе).

Как сообщалось ранее, всего Автотор нашел трех китайских партнеров. Вторым, по неофициальным данным, стал концерн BAIC. А вот о третьей компании информации пока нет.

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