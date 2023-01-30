Официально: Автотор начал производство седана Kaiyi, на подходе три кроссовера

О том, что калининградский завод Автотор нашел замену BMW, Hyundai и Kia, стало известно под конец прошлого года. И вот, наконец, официально объявлено об одном из китайских партнеров: предприятие приступило к промышленному производству автомобилей марки Kaiyi (пресс-служба Автотора настаивает на произношении «Каи»). Этот бренд, напомним, можно считать преемником Cowin (название Kaiyi употреблялось и прежде, но в основном в Китае, затем оно стало единственным), который был создан компанией Chery в 2014 году для бюджетных машин. Сама марка Cowin ожиданий не оправдала, так что контрольный пакет акций продали фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина). Однако Чери осталась владельцем крупного пакета акций, вдобавок она все так же отвечает за технику.
Итак, первым на конвейер калининградского предприятия встал седан Kaiyi E5 (в родном Китае он зовется Xuandu), то есть переделанный Chery Arrizo 7 (эту «четырехдверку» когда-то продавали в РФ – под родным брендом). На наш рынок модель выйдет уже в первом квартале, в середине года к ней присоединятся кроссоверы Kaiyi X3 (он же Showjet в КНР, сделан из Chery Tiggo 4) и X3 Pro (разновидность первого, но со своим дизайном), а следом в продаже появится флагманский паркетник X7 Kunlun. Последний кросс на родине марки представлен как «просто» Kunlun, у этой модели полностью оригинальные облик и салон, но начинка все же от Чери. К моделям вернемся чуть позже, пока же про выпуск.
Производственную линию модернизировали – инвестиции составили более 100 миллионов рублей. На данный момент Автотор ведет производство по «отверточной» технологии, но в дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл. «Совместный проект предусматривает использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации. Разработаны планы по локализации каждой модели бренда, предусматривающие конкретные сроки, условия и обязательства сторон […] Поставки комплектующих для производства осуществляются с предприятий брендодержателя в КНР. Мультимодальная логистика подразумевает использование портов Дальнего Востока, железнодорожных линий Транссибирской магистрали. Также проработаны варианты обеспечения логистики с использованием паромных линий (Санкт-Петербург — Калининградская область)», — говорится в релизе.
Автотор выступает не просто в качестве производственной площадки: компания получила эксклюзивное право на дистрибуцию продукции Kaiyi на территории РФ и ряда стран СНГ. При этом для продаж и сервиса была учреждена отдельная фирма – ООО «Каи Рус». Также в сообщении Автотора отмечается, что уже ведется сбор заявок от потенциальных кандидатов в дилеры.
Теперь чуть подробнее про модели. Седан Kaiyi E5 является одноклассником Kia Cerato и Hyundai Elantra, заявлено, что длина нашей версии равна 4670 мм (в китайской спецификации – 4666 мм), колесная база составляет 2700 мм; «четырехдверка» имеет независимую заднюю подвеску. В России Kaiyi E5 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 147 л.с., которая сочетается с вариатором. Та же пара положена и паркетнику Kaiyi X3 Pro, тогда как кросс X3 предложат со 116-сильным «атмосферником» аналогичного объема (тоже с CVT).
Ну а Kaiyi X7 Kunlun будет оснащаться турбомотором 2.0 (249 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у бензиновых кроссоверов Kaiyi нет – только передний (версия 4WD предусмотрена для гибридного Kunlun, но нам электрифицированные варианты не положены – по крайней мере, на первом этапе).
Как сообщалось ранее, всего Автотор нашел трех китайских партнеров. Вторым, по неофициальным данным, стал концерн BAIC. А вот о третьей компании информации пока нет.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться