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  • «Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, сборка уже ведётся

«Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, сборка уже ведётся

13.12.2022 264 1 0

Предполагается, что до конца текущего года калининградское предприятие выпустит 1500 – 2000 машин, план на 2023-й – минимум 50 000 единиц.

Завод «Автотор» заключил соглашение сразу с тремя компаниями из Китая, об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, сборка автомобилей стартовала на прошлой неделе, в тестовом режиме выпущено уже «несколько сотен» машин. Очевидно, речь пока идет об «отверточном» производстве. До конца текущего года планируется выпустить 1500 – 2000 авто, в следующем году – минимум 50 000 единиц. При этом губернатор отметил, что последний показатель – «пессимистичный», и что цель предприятия – 100 000 автомобилей.

Какие именно китайские компании стали партнерами «Автотора» — пока не разглашается. Впрочем, две из них знает телеграм-канал «Русский автомобиль»: согласно его данным, это концерны BAIC и Dongfeng. В портфель первого, в частности, входят марки Arcfox, Beijing и Foton. Среди активов второго – бренды Voyah, Forthing (он же Fengxing) и Aeolus (или Fengshen), плюс в России сама компания продает автомобили под, собственно, маркой Dongfeng. К слову, если информация «Русского автомобиля» подтвердится, то Дунфэн станет «вторым JAC» по «многослойности» присутствия на нашем рынке: именно Dongfeng сейчас поставляет машинокомплекты для моделей нового российского бренда Evolute. Ну а Джаки перевоплотились в кроссовер Москвич и коммерческие модели Соллерс.

Напомним, до начала всем известных событий «Автотор» производил автомобили BMW и концерна Hyundai-Kia, затем сотрудничество с этими компаниями было прекращено. Между тем у калининградского завода уже есть опыт работы с «китайцами»: в 2006-2008 гг. предприятие делало машины Chery, также оно выпустило «пробные» партии моделей FAW и Foton (и опять же Чери – уже в 2019-м).

В интервью губернатор Калининградской области также напомнил о том, что «Автотор» будет производить электрокары – уже собственные (видимо, в той или иной степени). Этот проект предусмотрен Специальным инвестиционным контрактом, который был заключен с Минпромторгом РФ и правительством области. Ожидается, что пилотную партию выпустят в следующем году.

Россия Китай авторынок производство новинки бизнес заводы Автотор

 

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1 комментарий
13.12.2022 20:33
Papirus (@sc_1968)

Похоже, дно еще не пробито.

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