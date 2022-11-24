Вчера, 23 ноября, московский автозавод, долгое время существовавший только в статусе предприятия Renault Россия (до 2014 года назывался «Автофрамос») и более полугода простаивавший после ухода из России марки Renault, вновь приступил к работе. Более того, как и было обещано, на сцену вернулась историческая марка «Москвич». На официальном запуске производства мы познакомились с машинами лично и изучили их ближайшие перспективы.

Запуск в производство нового китайского Москвича прошел довольно масштабно: в мероприятии лично участвовали мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Ну а для нас самое время поговорить про сам проект и его перспективы, а также о том, каково будет влияние запуска производства на МАЗе на общую ситуацию на российском автомобильном рынке. Да-да, предприятие теперь официально называется МАЗ, то есть Московский Автомобильный Завод «Москвич», и МАЗ теперь есть не только в Минске, но и в Москве.



Итак, после того, как 100% акций Renault Россия было передано правительству Москвы (причем в отличие от доли в АвтоВАЗе – безвозвратно), новые владельцы приступили к интенсивному поиску партнеров. Технологический партнер был назван сразу – КАМАЗ, а вот зарубежный инвестор (и донор модели, которая встанет на конвейер московского завода) долгое время оставался неизвестным, хотя всем было ясно – им может стать только одна из китайских марок. Наконец, все тайное стало явным (хотя во всех официальных релизах китайскую компанию скромно называют просто «восточным партнером») – выбор был сделан в пользу марки JAC (полное название – Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd). Что именно предопределило этот выбор, можно только гадать, скорее всего основные аргументы лежали в плоскости финансов. Тем не менее важно понимать некоторые моменты.

С одной стороны, JAC не входит даже в топ-10 ведущих китайских марок: у себя на родине марка занимает 63-е место общего рейтинга. По китайским меркам, 160 тысяч легковых автомобилей и 195 тысяч грузовиков, проданных за первые три квартала нынешнего года, выглядят не слишком внушительно… Исторически марка специализировалась на средне- и малотоннажных грузовиках и автобусах (их она выпускает с 1969 года), а легковыми автомобилями она занялась относительно недавно, в 2002-м, а главным «наставником» JAC в этой сфере стал концерн Hyundai. Но марка последовательно и методично развивала «легковое» направление, расширяя линейку и совершенствуя свои модели, и, наконец, в 2022-м совершила настоящий рывок: выпуск легковых автомобилей JAC в этом году подскочил аж на 72% (по сравнению с тем же периодом прошлого года). Одним из локомотивов этого рывка стал и представленный в 2020-м компактный кроссовер JAC Jiayue X4 (для внешних рынков был выбран индекс JS4). Именно эту модель компания предложила для сборки на зарубежных площадках – и в Казахстане, в городе Костанай, а теперь и в России.

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Можно предположить, что именно окончательное решение продавать в России эту модель только под маркой «Москвич» стало причиной отмены онлайн-презентации JAC JS4, которая должна была состояться в октябре. Ну а пока у нас официально продаются пикапы Т6 (в прошлом году продано 522 единицы), лифтбек J7 (601 автомобиль) и кроссоверы S7 (259 единиц) и S3 (242 штуки). Цифры, как видите, не особенно впечатляют, хотя тот же Т6 произвел на нас вполне благоприятное впечатление даже на фоне сравнения с Toyota Hilux. Но в любом случае есть определенные основания называть марку JAC «амбициозной» и «быстрорастущей». В данной ситуации это весьма полезные качества.



Итак, «восточным партнером» стала марка JAC, и это партнерство дало возможность запустить сборку автомобилей. Увы, на первом этапе, который начался сейчас и будет продолжаться большую часть следующего, 2023 года, производство будет организовано по схеме крупноузловой (или в просторечии «отверточной») сборки. То есть, «Москвич» будет получать полные машинокомплекты, из которых будут собираться готовые автомобили. В течение всего следующего года будет идти подготовка к следующему этапу – мелкоузловой сборке (CKD) со сваркой и покраской кузовов. Первые пробные кузова должны поступить на сборку в конце 2023 года, но план по крупноузловой сборке включает в себя 600 автомобилей в этом и 50 тысяч в следующем году. Кстати, планы подразумевают выпуск двух моделей в одном кузове, различающихся своей силовой установкой: обычного бензинового JAC JS4 (который будет называться «Москвич-3») и электрического JAC iEVS4 (он в ОТТС обозначен как Москвич 3е). В этом году планируется собрать не менее 200 «электричек», а в следующем году их число должно возрасти до 10 000.



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В любом случае даже переход к CKD потребует серьезных финансовых вложений – ведь из оставшегося от Renault оборудования завод сможет использовать только покрасочные камеры. Все остальное оборудование требует переустановки.

Но все это – лишь переходный период на время разработки собственной (и, как было сказано, на 100% электрической) платформы на базе отечественных батарей, редукторов и электромоторов. По планам первые автомобили на этой новой платформе должны появиться в середине 2025 года, и уже к концу того же года они должны составить около пятой части общего плана в 120 тысяч машин. Но пока что российским покупателям будет предложен бензиновый «Москвич-3», и именно с этим автомобилем журналисты могли познакомиться вживую.

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Кстати, всех очень интересовало, что же означает индекс 3 в названии. По словам специалистов завода, эта цифра соответствует сегменту. Сегмент А – 1, В – 2, В+, соответственно, 3… Появятся в линейке новые модели – появятся и новые цифры в названии.



Что же представляет собой Москвич 3? Собственно говоря, это типичный представитель китайских кроссоверов сегмента В+, и это не случайно. По данным маркетологов московского завода, на сегодня на российском рынке наметился дефицит объемом примерно в 800 тысяч автомобилей, и весьма существенную их долю составляют именно машины сегмента SUV B+, которому относились такие бестселлеры, как Hyundai Creta, Renault Duster и Renault Kaptur.



Ну а из продающихся сегодня в России китайских моделей главными конкурентами Москвича станут Geely Coolray, Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro. А насколько жесткой будет эта конкуренция, зависит от цены на продукцию московского завода. И вот цена-то пока и не объявлена. Цифры, которые называют некоторые сетевые издания, представляют собой гадание на кофейной гуще (правда, отталкивающееся от цен на исходный китайский автомобиль). Но если цены на базовые комплектации (с механической коробкой, без люка и ряда вспомогательных систем вроде электропривода пятой двери) будут составлять около 1,7-1,8 миллиона рублей, а на топовые версии с вариатором и «полным фаршем» – порядка 2,2 миллиона, то конкурентную позицию «Москвича» трудно будет назвать сильной. Так, цены на Tiggo 4 PRO с учетом возможных скидок составляют от 1,69 до 2,07 миллиона рублей, Geely Coolray – от 1,88 до 2,13 миллиона, а Haval Jolion и вовсе можно приобрести за 1,499 миллиона (если воспользоваться государственной программой льготного автокредитования). И вот тут руководство завода вполне обоснованно рассчитывает, что продукция завода «Москвич» также будет включена в эту программу, все-таки мэр Москвы – не последний человек в российской властной пирамиде.

В остальном автомобиль производит вполне благоприятное впечатление – по крайней мере в статике. Внешне передняя часть автомобиля оформлена в набирающем силу стиле «горизонтального дизайна» – головная светотехника опущена ниже дневных ходовых огней, на место, где традиционно размещались противотуманные фары. Кстати, у топовых комплектаций вся светотехника – полностью светодиодная, у более дешевых светодиодными являются все задние фонари и ДХО, а головные фары оснащены обычными галогеновыми лампочками (правда, с линзами-концентраторами). Не могу не отметить эффектные задние фонари с горизонтальной светящейся полосой, делающей автомобиль зрительно шире.



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Техническая начинка, опять же, вполне обычна для китайских кроссоверов: привод на передние колеса и 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с вариатором. Передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя – полунезависимая с торсионной балкой. Все тормоза – дисковые.



Внутри же мы сталкиваемся с сочетанием относительно дешевых отделочных материалов с довольно богатым функциональным насыщением. Много жесткого и гулкого пластика, не самая приятная на ощупь обшивка рулевого колеса, простецкий кожзаменитель на боковинах сидений и два огромных 10,2-дюймовых дисплея, один из которых играет роль комбинации приборов, а второй, сенсорный, обеспечивает доступ к «периферийному» функционалу. Головное устройство изначально оснащено системами Android Auto и Apple CarPlay. Даже базовым комплектациям положен мультируль с большим набором функций (причем я обратил внимание на наличие круиз-контроля у автомобиля с механической коробкой). Релизы обещают и наличие системы кругового обзора, но, увы, пока таких машин не будет – придется обойтись только камерами заднего вида. По словам сотрудников завода, все дело в дефиците электронных компонентов, который испытывают сегодня и китайские производители. Впрочем, они уверяют, что как только такие системы станут доступны, они тут же войдут в оснащение Москвичей.



Обращает на себя внимание достаточный простор на втором ряду сидений – во всяком случае я довольно спокойно сел «сам за собой». Ногу за ногу, конечно, не заложишь, но и коленями в спинку переднего сидения не упираешься. А вот багажник, увы, довольно маленький. В спецификации звучит вполне солидная цифра в 550 литров, но это – объем «под крышу», а не до уровня нижней линии остекления, так что пространство под шторкой вряд ли превышает 320-350 литров (что, в общем-то, соответствует среднему уровню объема багажника хэтчбеков этого сегмента).



И здесь есть один принципиальный вопрос. Все явно видимые недостатки вроде жесткого пластика и грубого кожзаменителя вполне простительны для бюджетного автомобиля. Но вот можно ли будет называть Москвич бюджетным, это большой вопрос. Одно дело – положение модели на ценовой шкале в сегодняшней рыночной ситуации, когда цены буквально сорвались с цепи, и совсем другое – соотношение цены и реальной покупательной способности населения. Для человека с ежемесячным доходом порядка 50-60 тысяч рублей (то есть на уровне средней зарплаты «по Росстату») автомобиль за 2 миллиона практически так же «небюджетен», как и за 20.



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Но важно не только произвести автомобили. Продукция должна дойти до покупателя – это раз, и должна получить соответствующее сервисное обслуживание – это два. И этими вопросами руководство завода сегодня активно занимается. Я задал вопрос о том, как будет формироваться дилерская сеть «Москвича» Александру Мигалю, известному нам по работе в представительствах Citroen и Kia, а ныне возглавляющему отдел легковых автомобилей КАМАЗ (этот отдел был создан специально для работы с маркой «Москвич»). Так вот, на сегодняшний день завершен первый этап сбора заявок от дилеров и происходит их отбор. По словам Александра Мигаля, дилерская сеть будет формироваться по принципу «лучше меньше, да лучше». Завод (по крайней мере, пока) не будет настаивать на наличии отдельного шоурума, оформленного строго в определенном стиле по жестким стандартам. По словам Александра, это было бы несправедливо по отношению к дилерам, многие из которых потратили огромные средства на приведение своих центров в соответствие с корпоративными требованиям марок, а после ухода этих марок из России все эти затраты просто вылетели в трубу. В общем, среди дилеров будут и мультибрендовые компании, и те, кто ранее специализировался на одной марке, а главными критериями станут относительное финансовое благополучие компании и отсутствие серьезных нареканий к его работе со стороны клиентов.



Так какие же перспективы у завода и модели? Пока говорить об этом рано. С одной стороны, можно пожелать, чтобы люди могли слова «Я решил купить Москвич» произносить с гордостью, как произносил их один из героев «Бриллиантовой руки» (пусть даже отрицательный). Ну а как стартовая ступенька, сборка китайского кроссовера выглядит не хуже сборки «репарационного» Opel Kadett 1938 года, с которой в 1947-м началась реальная история МЗМА. С другой стороны, планы по разработке собственной платформы пока кажутся очень оптимистичными. Но в любом случае придется запастись терпением, превращение чисто сборочной площадки в автомобильную фирму с собственным именем не может произойти ни за один год, ни за три, ни даже за пять лет.