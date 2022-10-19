Какие автомобили можно купить по госпрограмме льготного кредитования и сколько сэкономить

Рынок новых машин с марта пребывает в кризисе. О темпах падения судите сами: в феврале было продано 121 442 новых легковых автомобиля, а в мае – только 24 837. Все это заставило правительство уже в середине июня собрать большое совещание, посвященное вопросам развития автомобильной промышленности. Именно там было принято решение возобновить в 2022 году реализацию программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. И пока деньги, выделенные на это стимулирование, еще остались. Давайте взглянем на то, какие автомобили можно купить со скидкой и сколько при этом сэкономить.

Какую скидку можно получить?



Госпрограмма льготного автокредитования действует уже давно, и ее условия практически не меняются, но мы кратко напомним основные их них. Граждане РФ, желающие приобрести автомобиль в кредит, могут воспользоваться государственной поддержкой, которая покроет до 20% от стоимости приобретаемого автомобиля, а в субъектах Дальневосточного федерального округа – до 25% (для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России).

Какие автомобили можно купить со скидкой?

Естественно, программа оговаривает и ряд условий. Во-первых, речь идет только о приобретении автомобилей российского производства ценой не более 2 миллионов рублей. Изначально подразумевалось, что действие программы будет распространяться на марки Lada, ГАЗ и УАЗ. Кроме того, в нее сразу включили и электромобили новой липецкой марки Evolute (выпуск которых должен был начаться в сентябре и которые оказались слегка перелицованными «электричками» китайской марки Dongfeng). Примечательно, что в Минпромторге сразу заложили скидку в 35%, не зависящую от базовой цены, и лишь ограничили максимальную сумму скидки суммой в 925 тысяч рублей. Ну а 16 сентября в программу была включена и марка Haval с единственной моделью Jolion в комплектациях, укладывающихся в 2 миллиона рублей.

Haval Jolion

Кто имеет право на скидку?

В рамках этой программы на покупку автомобиля со скидкой могут рассчитывать:

Покупатели, у которых в семье есть хотя бы один ребенок (считаются и дети, находящиеся под опекой или попечительством) – программа «Семейный автомобиль».

Покупатели, которые до даты заключения кредитного договора не имели автомобиля в собственности – программа «Первый автомобиль».

Работники образовательных или медицинских государственных организаций – программы «Работник образования» и «Медицинский работник».

Любой человек при условии, что он сдает в trade-in автомобиль возрастом свыше 6 лет, которым владеет не менее одного года.

Какую скидку можно получить на конкретные автомобили?

ГАЗ

Ну а теперь давайте посмотрим, что же можно приобрести в рамках этой программы и почем. Начнем с ГАЗа… Тут все просто, поскольку говорить особенно не о чем. Изо всей нижегородской продукции для личного пользования более-менее подходит только семиместный «Соболь 4x4» в варианте автобус (заднеприводные версии с производства сняты). Остальной модельный ряд – это типичная коммерческая техника, и ее покупателям куда интересней программы льготного лизинга.

ГАЗ-22177-345 Соболь 4×4 2013–н.в.​

Во многих компаниях, занимающейся реализацией автомобилей марки ГАЗ, таких автомобилей в наличии не оказалось, и, как правило, реальную цену салоны выставляют только по запросу. Но, например, в нижегородской компании «Луидор» нам с готовностью ответили, что автомобили в наличии есть, без скидок их можно купить за 1 920 000 рублей. Трейд-ин, помимо стоимости сдаваемого автомобиля, обеспечит скидку в 175 000 рублей, а участие в госпрограммах уменьшит цену до 1 396 000 рублей.

Haval

Не совсем однозначна ситуация и с Haval Jolion: многие дилеры марки пока не обновили прайс-листы и не выставили цены с учетом скидок по программе льготного кредитования. Возможно, они еще не успели отрегулировать свои взаимоотношения с уполномоченными банками, тем более что под условия программы попадают не все комплектации Jolion, а только переднеприводные Comfort (с механикой и роботом) и Elite (с механикой). Остальные стоят дороже двух миллионов. Соответственно, полная цена на самый дешевый Jolidon составляет 1 899 000 рублей, а по программе такую же машину можно приобрести за 1 499 000.

УАЗ

Теперь давайте поговорим про ульяновские вездеходы. УАЗ-Профи 4х4 Base ИКАР с двухрядной кабиной при заводской цене 1 612 000 рублей можно купить за 1 209 600, а полноприводный пятиместный остекленный фургон – за 900 000 вместо 1 325 000. Более того, по госпрограмме можно приобрести подготовленный экспедиционный вариант СГР Комби Экспедиция, заплатив 1 120 000 рублей вместо 1 600 000.

Неувядающий «козлик» по имени Хантер стоит от 1 396 000 (за простецкую комплектацию Классик Fleet) до 1 685 000 (за версию «Экспедиционный»), но если воспользоваться государственным льготным кредитом, то цена составит 968 000 и 1 348 000 рублей соответственно.

UAZ Hunter Экспедиция 2019–н.в.

Все автомобили семейства Patriot, и с кузовом универсал, и пикапы, укладываются в требования программы льготного кредитования. В том числе и оснащенные автоматической коробкой Punch Powerglide 6L50. Заводская цена на самый дешевый Патриот составляет 1 520 000 рублей (комплектация Base ИКАР с механикой), самый дорогой – 1 935 000 (комплектация Комфорт с автоматом). Ну и купить их можно по цене от 1 076 000 до 1 548 000 рублей.



Тут есть только одно «но»: еще в июле УАЗ попал под 6-й пакет санкций, который обрубил поставки как коробок Punch Powerglide, так и целого ряда компонентов. Соответственно, с лета УАЗ выпускает только упрощенные автомобили, и льготный кредит на них обеспечивают все участвующие в программе банки. Но многие из них не оформляют кредитные договоры, если речь идет о машинах, выпущенных до 01.06.2022, хотя в принципе имеют такое право. Так что если, к примеру, вы все-таки нашли на складе какого-то салона Патриот с АКП и хотите оформить его по льготному государственному кредиту, то нужно, чтобы салон работал с банком, который согласится такой кредит оформить.

УАЗ Патриот 2019–н.в.​

Наконец, еще одно замечание касается всех «экспедиционных» вариантов. Если общая стоимость установленного дополнительного оборудования в сумме с заводской ценой превысит 2 миллиона рублей, то, как нам сказали специалисты кредитного отдела компании «Техинком», воспользоваться льготным кредитом вы сможете только в том случае, если отдельно оплатите все это оборудование – лебедку, силовой обвес, внедорожную резину…

Lada

Наконец, главный фигурант нашей истории, флагман массового сегмента автомобильного рынка России – Волжский автозавод. На сегодняшний день в безусловном порядке под программу попадают следующие модели марки Lada: Granta 22, Granta Drive Active 22, Granta Cross 22, Niva Legend 22 и Niva Travel 22. Соответственно, цены на них выглядят так.

Заводская цена на Гранту седан составляет от 678 300 до 755 900 руб., а в рамках льготного кредитования – от 374 810 до 429 130 руб. Granta Drive Active без льготного кредита стоит 809 900 907 900 руб,. а со всеми скидками – от 466 930 до 535 530. Модель Granta Cross по программе можно купить по цене от 419 610 до 499 130 руб. (при рекомендованной заводом цене от 742 300 до 855 900 руб.).

Lada Granta Седан

Granta Active Drive Lada Cross

Классическую Ниву можно купить за 807-809 тысяч (без льготного кредита) и за 464 830 – 466 230 рублей по программе льготного кредитования. Niva Travel – по рекомендованным ценам стоит от 998 900 до 1 058 900 рублей, а по госпрограммам от 599 230 до 641 230.



Niva Legend 3-дв.

Niva Legend 5-дв. Niva Legend Bronto

Однако еще раз обращаю внимание: во всех этих случаях речь идет об автомобилях, произведенных после 1 июня 2022 года. Льготные кредиты на такие автомобили выдают практически все участвующие в программе банки. Но ведь на данный момент в шоу-румах и на складах дилеров АвтоВАЗа можно найти и другие автомобили, выпущенные до начала проблем с импортными компонентами, которые в принципе могли бы попасть под действие программы. В том же «Техинкоме» нам рассказали, что такие автомобили есть, но выдать льготный кредит соглашаются далеко не все банки. Скажем, ВТБ, Сетелем Банк, Банк Открытие готовы обслуживать только покупку машин, выпущенных после 01.06.2022, но если вы захотите оформить по льготной программе Lada Vesta или Xray, придется обратиться в Альфа Банк и оговаривать каждый случай отдельно. Там тоже будут некие критические сроки, но Альфа может согласиться провести по программе автомобиль, произведенный после 01.12.2021. Увы, размер скидки точно будет меньше… Например, при покупке Lada Vesta в комплектации Exclusive, заводская цена на которую составляет 1 506 900, можно рассчитывать на цену порядка 1 256 000 руб., а пятидверную Niva Classic можно будет приобрести за 799 000 вместо 999 000.

Niva Travel

Как работает программа кредитования?



Программа льготного кредитования начала работать в июле, и сегодня можно подвести некоторые итоги. Во-первых, согласно информации, полученной нами в кредитном отделе компании «Техинком», порядка 60% всех продаж легковых автомобилей частным лицам оформляется в кредит, и как минимум 70% этих кредитов оформляется как льготные. По государственным программам. Весь этот механизм вполне работает, и сумма в 20,3 миллиарда рублей дотаций, выделенная на программу, еще не выбрана. Стоит также отметить, что многие клиенты хотят воспользоваться большими скидками, но совершенно не хотят выплачивать сумму долга с процентами в течение многих лет. Многие банки допускают досрочное погашение, и до 70% договоров погашается досрочно. Такая ситуация не нравится руководству некоторых банков, ведь она лишает их дохода и заставляет вхолостую гонять деньги. Именно по этой причине из программы вышел Росбанк, который вместе с ВТБ изначально считался одним из основных.

Что же касается влияния программы на рынок в целом и на продажи отдельных марок, то тут ситуация выглядит так. Общий объем продаж в мае, когда наблюдалось максимальное падение, составил 24 837 автомобилей, а уже к августу вырос до 41 698 единицы. Прирост заметный, но о восстановлении рынка говорить не приходится: напомню, что в феврале в РФ было продано 121 442 новых легковых автомобиля. Про влияние программы на продажи Haval и Evolute говорить пока что рано, а вот ГАЗ увеличил продажи с 1890 в мае до 3817 в сентябре, УАЗ – с 1302 до 2526 машин. Вроде бы и не такой большой рост, но он означает, что продажи ГАЗа полностью восстановились до февральского уровня, а продажи УАЗа его даже превысили. Но самое благотворное действие программа льготного кредитования оказала на результаты АвтоВАЗа: его продажи взлетели с 6012 в мае до 20 641 в сентябре, восстановившись практически до докризисного уровня и превысив сентябрьские продажи 2021 года. При этом у лидеров массового сегмента, марок Kia и Hyundai, продажи так и застыли на уровне порядка 3000 машин в месяц. Радоваться тут, конечно нечему, но стоит признать, что программа помогла отечественному автопрому не пойти ко дну и оказалась вполне успешной. Правительство обещает, что в следующем году программа льготного государственного автокредитования будет продолжена, правда, средств на нее выделят меньше. Оно и понятно: основным источником финансирования для программы являются утилизационный сбор, а его объем резко сократился в связи с остановкой многих заводов.