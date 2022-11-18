Электрокросс Evolute i-Joy российского производства: продажи начались

На данный момент паркетник предложен в единственной богатой комплектации. Как и седан i-Pro, кросс участвует в госпрограмме льготного автокретитования – на него действует повышенная скидка.

О создании российской марки Evolute для выпуска «электричек» официально было объявлено минувшей весной: это проект липецкого завода «Моторинвест» (он же Липецкий моторный завод, ЛМЗ), который прежде занимался выпуском автомобилей Great Wall и Changan. Как сообщалось ранее, «Моторинвест», Минпромторг и Липецкая область заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК), согласно которому в течение 11 лет в производство электромобилей инвестируют 13 млрд рублей. Весной же анонсировали модели новоявленного бренда, все они – чуть переделанные «китайцы».

Первым на конвейер встал седан Evolute i-Pro, он же Dongfeng Aeolus E70 (к слову, Kolesa.ru уже испытал четырехдверный Эволют, подробности – в нашем материале). А второй моделью липецкого производства стал компактный кроссовер i-Joy, то есть Fengon E3 EV, он же Seres 3 (Fengon – бренд совместного предприятия Dongfeng и фирмы Sokon; марка Seres принадлежит Sokon). Как сообщила пресс-служба «Моторинвест», электрокросс уже доступен для покупки.

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По своим габаритам i-Joy близок к нашему почившему «второму» Nissan Qashqai (японская компания ушла из РФ): длина этого Эволюта равна 4385 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2655 мм. Паспортный дорожный просвет – 180 мм. Объем багажника – от 535 до 1225 литров. Снаряженная масса – 1765 кг.



Шасси Evolute i-Joy – со стойками McPherson спереди и полузависимой подвеской сзади, а привод исключительно передний. Паркетник оснащен электромотором мощностью 163 л.с. (195 Нм), заявленное время разгона до «сотни» — 8,9 секунды, максимальная скорость – 155 км/ч. Есть три режима движения: Eco, Normal и Sport.

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Под полом салона установлена литий-ионная батарея емкостью 53 кВт*ч, запас хода – 407 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Кроссовер имеет разъем CCS Combo Type 2, электромобиль можно «заправить» медленным переменным и быстрым постоянным током на любой общедоступной зарядной станции. «Время заряда через CCS-порт постоянным током мощностью 45 кВт от 20% до 80% займет 35 минут (время может меняться в зависимости от температуры воздуха и силы тока). Время заряда переменным током через разъем Type-2 и мощностью 7кВт от 5% до 100% составит 7,5 часов (время может меняться в зависимости от температуры воздуха и силы тока», — говорится в релизе компании «Моторинвест».



Evolute i-Joy

Evolute i-Joy пока доступен в единственной комплектации. В списке оборудования значатся: 18-дюймовые колеса, «кожаная» обивка кресел, панорамная крыша со сдвижной секцией, подогрев передних сидений, виртуальная «приборка» (10,25 дюйма), мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, шесть подушек безопасности, система стабилизации, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль. Опция тоже одна – автономный отопитель салона.



Рекомендованная производителем цена Evolute i-Joy – 3 490 000 рублей. При этом, как и седан i-Pro, кроссовер включен в госпрограмму льготного автокредитования, то есть на него тоже действует скидка 35% (но не более 925 000 рублей). С учетом субсидии цена электрокросса составит 2 565 000 рублей.

Evolute i-Joy

На данный момент электромобили Evolute можно купить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и Симферополе. Скоро Эволюты появятся еще в Ростове-на-Дону и Сочи. Также обещано дальнейшее расширение дилерской сети.



Напомним, позже гамму российского «зеленого» бренда должны пополнить купеобразный кроссовер и минивэн. Кроме того, «Моторинвест» привезет в РФ роскошный паркетник Voyah Free – это тоже продукт Dongfeng, но его собирать в Липецкой области вроде бы пока не планируют.