Новый бренд Evolute из России: китайские электромобили с глубокой локализацией

Компания «Моторинвест», Минпромторг РФ и правительство Липецкой области подписали специнвестконтракт, предусматривающий организацию производства пяти моделей электромобилей под маркой Evolute. Выпуск четырёх из них начнётся уже в этом году.

Слухи о возвращении к жизни Липецкого моторного завода (ООО «Моторинвест») в российской деловой прессе появились ещё осенью прошлого года, и вот вчера официальное подтверждение пришло по линии Минпромторга. Заключён СПИК, согласно которому «Моторинвест» в течение 11 лет инвестирует в производство пяти моделей электромобилей 13 млрд рублей. Заявленный объём производства — более 242 тысяч машин, уровень локализации электромобилей Evolute к концу срока действия СПИКа должен достичь 5000 баллов. К слову, ни у одного легкового автомобиля российской сборки пока нет такого уровня локализации: например, самые глубоко локализованные модификации Lada Granta сейчас по документам Минпромторга имеют 4621 балл.

В сообщении Минпромторга говорится также, что запас хода на одной зарядке электромобилей Evolute составит от 200 до 700 км и что благодаря СПИКу в Липецкой области будет создано почти 2000 рабочих мест. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в своём Telegram-канале добавил, что выпуск четырёх из пяти заявленных моделей электромобилей Evolute начнётся уже в этом году.

Seres SF5

Что за электромобили будут выпускаться под маркой Evolute? В дебютной презентации бренда (есть в распоряжении insideevs.ru) они представлены в виде эскизов профилей, а на уже работающем сайте марке evolute.ru есть промо-ролик, в котором мелькает хорошо известный нашим читателям китайский среднеразмерный кроссовер Seres SF5 (габаритная длина — 4700 мм, колёсная база — 2875 мм), он же Evolute i-Jet.



Seres SF5

Напомним, что компания Seres (в прошлом SF Motors) принадлежит китайской Sokon Group, её создали в 2016 году с целью выхода на американский рынок, но этот проект так и не был реализован и сейчас Seres работает в Китае в партнёрстве с Huawei. SF5 — первая и пока единственная серийная модель Seres, которую представили в 2019 году с plug-in гибридной силовой установкой, но предусмотрена также полностью электрическая версия — она, видимо, и превратится в Evolute i-Jet.



Seres SF5

На китайский рынок электрический Seres SF5 пока так и не вышел, а гибридный в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, нашёл всего 8169 покупателей. На базе Seres SF5 совместно с Huawei создан также кроссовер Aito M5 (презентация состоялась в декабре прошлого года) — это, по сути, рестайлинговый Seres SF5 с более лаконичным дизайном в европейском стиле, но у нас, судя по тизерам, будет производиться кроссовер с дизайном образца 2019 года.



Seres SF5

Заявленная отдача силовой установки Evolute i-Jet — 693 л.с. и 1040 Нм, ёмкость батареи — 88 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 500 км (по какому циклу, не указано), разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, максимальная скорость — 230 км/ч. Дешёвым такой электрический кроссовер точно не будет.



Три другие модели Evolute — это, скорее всего, перелицованные «электрички» DFSK Motor (совместное предприятие Dongfeng и Sokon), но достоверно вычислить их пока невозможно, так как у китайских исходников много разновидностей. Пока известно, что Evolute i-Pro — это компактный седан со 150-сильным электромотором и батарей ёмкостью 53 кВт·ч, способный проехать 420 км на одной зарядке. Первую «сотню» i-Pro набирает за 9,9 с, максимальная скорость — 150 км/ч.



Evolute i-Van (Иван?) — микроавтобус со скромным 123-сильным электромотором, батарей ёмкостью 53 кВт·ч и запасом хода в 410 км. Динамические характеристики не указаны.



Evolute i-Joy — компактный кроссовер c электромотором мощностью 163 л.с. и батареей ёмкостью 53 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — 405 км, разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с.



Самая таинственная новинка — это Evolute SUV Е-класса, большой флагманский кроссовер с 695-сильной силовой установкой и запасом хода в 750 км. Полагаем, SUV Е-класса — та самая пятая модель, которая будет запущена не в этом году, а позже.



Обратите внимание, что Evolute i-Pro, i-Van и i-Joy имеют батарею одинаковой ёмкости, что, вероятно, должно упростить процесс её локализации в России, но 53 кВт·ч в нашем климате явно мало, на большие реальные пробеги рассчитывать не приходится, особенно зимой, а это значит, что эксплуатироваться i-Pro, i-Van и i-Joy будут в основном в городах, где планируется создать развитую зарядную инфраструктуру.

На Липецком моторном заводе ожидается либо уже идёт переоснастка под новую продукцию. Этот завод был заложен в 2011 году компанией «Ирито» под выпуск автомобилей Great Wall, по после того как Great Wall решила открыть собственное представительство в РФ под маркой Haval, завод переключился на выпуск кроссоверов Changan. Сотрудничество с Changan заглохло в 2019 году, и вот теперь в истории липецкого предприятия начинается новая глава — будем надеяться, наиболее интересная и успешная, раз уж к процессу подключился Минпромторг.

Вышеозначенный СПИК — первый в своём роде, но не последний. В августе прошлого года правительство РФ утвердило «Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года» с бюджетом в 591 млрд рублей. «Концепция» предполагает создание с нуля в России электромобильной отрасли, доля электромобилей в общем объёма выпуска новых машин должна к 2030 году достичь 10%. Сколько всего в итоге будет заключено электромобильных СПИКов, в нынешних стрессовых условиях спрогнозировать сложно, но трёх «ближайших» получателей господдержки предсказать несложно — это «Автотор», КАМАЗ и «Алмаз-Антей». Последний, напомним, в декабре анонсировал собственный электрический кроссовер E-Neva, близкий по характеристикам к Evolute i-Jet.

