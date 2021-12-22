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  • Раскрыт дизайн кроссовера «Алмаз-Антей»: азиатская внешность и руль от Шкоды Октавии

Раскрыт дизайн кроссовера «Алмаз-Антей»: азиатская внешность и руль от Шкоды Октавии

22.12.2021 208 0 0

Среднеразмерный электрический кроссовер с рабочим названием E-Neva разрабатывается российским оборонным концерном в рамках программы диверсификации, но его серийные перспективы пока туманные.

 

«Алмаз-Антей» выполняет поручение Президента РФ от 2016 года, согласно которому доля гражданской продукции у предприятий оборонно-промышленного комплекса к 2025 году должна составить 25%, к 2030 году — 50%. В августе этого года правительство утвердило «Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года»: она предполагает, что в нашей стране будут производиться электромобили мирового уровня и комплектующие для них. В свете этих двух документов вполне понятно, почему «Алмаз-Антей», прославившийся своими зенитными ракетными комплексами, ударился в разработку массовых электромобилей.

Легковую электромобильную платформу собственной разработки «Алмаз-Антей» представил синхронно с публикацией вышеозначенной «Концепции», то есть в августе этого года — на форуме «Армия-2021» в Подмосковье. Тогда сообщалось о том, что платформа предусматривает возможность использования как чисто электрической, так и гибридной силовой установки с удлинителем запаса хода в виде газового мотора, не связанного механически с колёсами. Вместо газового мотора может использоваться водородный электрохимический генератор. Была заявлена двухмоторная силовая установка (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 320 кВт (435 л.с.) и возможность автономного управления, но кроме самой «тележки» с плоской батарей в полу взглянуть было не на что.

Эту же платформу показывали в октябре на Петербургском международном газовом форуме, а на этой неделе в электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения внешности электрического кроссовера «Алмаз-Антей» и передней панели его интерьера. Одновременно сайт РБК распространил несколько официальных тизерных фотографий этой машины и сообщил со ссылкой на представителя «Алмаз-Антей», что электромобиль, получивший рабочее название E-Neva, имеет габаритную длину 4,5 м, может проехать на одной зарядке 463 км и разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с. Максимальная скорость — 197 км/ч. Максимальный крутящий момент силовой установки — 824 Нм. Объём багажника — 610 л.

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За конструкторскую часть E-Neva отвечает АО «Обуховский завод» (входит в структуру «Алмаз-Антей»), за дизайн — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, тот самый, что «рисовал» представленный год назад городской электромобиль Кама-1 (о нём, кстати, с той поры ничего принципиально нового слышно не было).

Дизайн, как видно из патентных картинок, ничем не примечателен: снаружи E-Neva — это собирательный образ китайского электрического кроссовера, внутри — вариация на тему новейших моделей концерна Volkswagen. Двухспицевый руль напрямую позаимствован у Шкоды Октавии, только эмблему со ступицы удалили, а к нижней части обода приклеили плашку с надписью E-Neva.

Кто, где и когда разработанный военными кроссовер будет выпускать, неизвестно. Подходящего для этого предприятия в структуре «Алмаз-Антей» нет, а на создание завода по производству электромобилей с нуля уйдут годы и миллиарды рублей.

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