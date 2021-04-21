Первый автомобиль Huawei оказался гибридным кроссовером Seres SF5

Некоторые крупные производители смартфонов планируют заняться автобизнесом, в их числе Apple , Xiaomi и Huawei. Последняя пошла по самому простому пути и пока не стала разрабатывать и выпускать собственные машины, а просто завезла в свои флагманские магазины в Китае кроссоверы Seres и стала продавать их как Seres Huawei Smart Selection SF5.

Seres, она SF Motors, — это дочерняя структура китайской корпорации Sokon, основанная в Калифорнии в 2016 году и планировавшая продавать по всему миру премиальные электромобили собственного производства, ради чего купила у компании AM General сборочный завод в штате Индиана (раньше на нём велась контрактная сборка минивэнов Mercedes-Benz R-класса и выпускались внедорожники Hummer).

Весной 2019 года SF Motors представила под брендом Seres срендеразмерный (длина 4700 мм, колёсная база 2875 мм) купеобразный кроссовер SF5 в plug-in гибридном и электрическом вариантах, но пока что смогла запустить в производство только гибридную версию на заводе Sokon в китайском Чунцине, в то время как американская площадка простаивает, а глобальный сайт Seres не обновляется с 2019 года, на нём можно обнаружить только концептуальные версии SF5 и более крупного кроссовера SF7.



По данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году компания Seres смогла реализовать в Китае лишь 791 экземпляр кроссовера SF5 – ничтожный по меркам крупнейшего рынка планеты объём. И тут на помощь пришёл IT-гигант Huawei, который, как утверждали деловые СМИ, последние несколько месяцев искал партнёров в автоиндустрии, чтобы начать выпуск собственных электромобилей. Теперь же в свете партнёрства с Seres на голубом глазу утверждается, что китайский рынок пока не созрел для массового потребления электромобилей из-за плохо развитой зарядной инфраструктуры, а потому идеальным продуктом представляется plug-in гибрид, то есть Seres SF5, который сочетает в себе преимущества (как, впрочем, и недостатки) электромобилей и традиционных машин с ДВС. Уже сейчас Seres SF5 можно купить в избранных китайских шоу-румах Huawei, а вот глобальные перспективы этой коллаборации пока никак не освещены.



Полноприводная версия кроссовера стоит от 246 800 юаней (2,9 млн рублей в переводе по текущему курсу). Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось) и 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёрки», которая механически не связана с колёсами, а выступает исключительно в роли генератора. Батарея вмонтирована в пол кузова между осями, её ёмкость не называется, но известно, что она обеспечивает 180 км пробега на электротяге по устаревшему циклу NEDC, а в гибридном режиме запас хода превышает 1000 км. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.



Совокупная максимальная отдача силовой установки полноприводного кроссовера составляет 405 кВт (550 л.с.) и 820 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,68 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Есть ещё и моноприводная 255-киловаттная (347 л.с.) версия с одним электромотром за 216 800 юаней (2,5 млн рублей), которая разгоняется до первой «сотни» за 6,8 с и до максимальных 190 км/ч.



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Салон сделан с оглядкой на дореформенный кроссовер Tesla Model X и щеголяет огромным вертикально ориентированным мультимедийным планшетом на центральной консоли. В оснащении заявлены голосовой помощник Huawei HiCar, премиальная аудиосистема Huawei Sound с 11 громкоговорителями (два из них — это сабвуферы в багажнике) и автопилот второго уровня по классификации SAE.



Для Seres продвижение через магазины Huawei — это настоящий подарок, а Huawei с помощью не слишком удачливого стартапа, видимо, хочет получить опыт торговли автомобилями, чтобы потом переключиться на более эффективные коллаборации или даже выпуск собственных машин — как утверждает издание Autohome, в рамках презентации Seres Huawei Smart Selection SF5 было сказано, что Seres — первый, но далеко не единственный автомобильный партнёр Huawei.

