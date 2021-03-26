Электромобили Xiaomi будет выпускать Great Wall. Не окажутся ли они клонами Mini?

Крупный китайский производитель смартфонов намерен заняться автобизнесом, но не хочет выпускать машины самостоятельно — слишком сложно и дорого. Партнёром Xiaomi в электромобильном проекте станет опытная автомобильная компания Great Wall. Выход на рынок первого электромобиля Xiaomi ожидается в 2023 году.

Ведущие производители электроники пытаются диверсифицировать свой бизнес и устремляют взгляды в автомобильный сектор, поскольку автомобили с каждым годом всё больше напоминают гаджеты на колёсах, а массовый переход на электрические силовые установки даёт надежду, что выпускать машины станет намного проще — по сравнению с моделями с ДВС намного меньше уникальных деталей.

С начала года мы дали несколько новостей по поводу второй попытки Apple выйти на рынок электромобилей, но американская IT-компания пока так и не смогла найти себе подходящего партнёра — поиски продолжаются.

В феврале деловые СМИ стали дружно сообщать о том, что крупные китайские производители смартфонов Xiaomi и Huawei тоже хотят выпускать электромобили. Reuters тогда утверждал, что Huawei ведёт переговоры с Changan и другими автомобильными компаниями, и что Huawei хочет представить свой первый электромобиль чуть ли не в конце этого года, но пока никаких конкретных договорённостей нет — видимо, и здесь поиски продолжаются.

А вот у Xiaomi, кажется, уже всё сложилось: сегодня Reuters со ссылкой на три анонимных источника сообщил, что электромобили Xiaomi будет выпускать компания Great Wall на одном из своих китайских заводов. Акции обеих компаний подорожали более чем на 10% на этой новости.

Официально о сделке Xiaomi и Great Wall могут объявить уже на следующей неделе. Первый электромобиль Xiaomi планируется вывести на рынок в 2023 году, но точная дата пока не определена.

Любопытно, что в том же 2023 году на мощностях Great Wall должен начаться выпуск электромобилей Mini нового поколения — совместное предприятие BMW (ей принадлежит марка Mini) и Great Wall создали в 2019 году. Резонно возникает вопрос, не будут ли новые Mini и «электрички» Xiaomi иметь общий технический базис, то есть общую платформу? Судя по тому, что говорят информированные источники, опрошенные Reuters, Xiaomi будет позиционировать свои электромобили примерно так же, как Mini: массовые, относительно недорогие, но с классным дизайном и, разумеется, с лучшей в классе бортовой электроникой.

Ora R1

У Great Wall уже есть собственный электромобильная марка Ora, запущенная в 2018 году. В 2019 году Ora, по данным ресурса CarSalesBase, реализовала в Китае 38 865 машин, в 2020 году продажи вросли на 44,8% до 56 261 шт. Наибольшим спросом пользуется симпатичный субкомпактный хэтчбек Ora R1, он же Black Cat (в 2020 году продано 46 774 шт.) длиной 3495 мм, топ-версия которого снабжена мотором мощностью 45 кВт (61 л.с.) и может проехать на одной зарядке 405 км по устаревшему циклу NEDC.



Если в следующем поколении модели Mini и Ora породнятся, то можно не сомневаться, что к ним примкнёт и Xiaomi, но не факт, что такой сценарий устроит BMW. В общем, посмотрим, и будем ждать официального объявления о сделке.

