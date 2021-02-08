Корейская гордость победила: Apple и Hyundai отменили сделку

Ровно месяц назад южнокорейские СМИ сообщили о переговорах между Hyundai и Apple на предмет организации выпуска «яблочных» электромобилей на мощностях корейского автогиганта. Слухи об этих переговорах привели с небывалому в этом веке росту стоимости акций Hyundai. Представители Hyundai впоследствии подтвердили факт переговоров с Apple, но несколько раз корректировали фактическую сторону этого заявления, что свидетельствовало о довольно нервозной атмосфере переговоров.

Apple славится своей непробивной скрытностью и полным игнорированием запросов СМИ относительно своих продуктовых планов. IT-гигант никогда не делал официальных заявлений о своих амбициях в автобизнесе: сведения об электромобильном проекте Titan, который был инициирован в 2014-м и «заглох» в 2016-м, поступали исключительно по линии инсайдеров. Реанимировали этот проект приблизительно в 2018 году, но активная фаза, по данным инсайдеров, началась всего пару месяцев назад. Утечки о переговорах с Hyundai наверняка вызвали раздражение в штаб-квартире Apple и могли стать одной и причин срыва сделки, но и боссы Hyundai тоже «постарались», о чём мы скажем ниже.

На прошлой неделе стало известно о том, что сделка между Hyundai и Apple близка к подписанию, она предусматривала контрактную сборку «яблочных» электромобилей на заводе Kia в американском городе Вест-Пойнт (штат Джорджия) в объёме до 400 тысяч в год. Южнокорейские СМИ сообщали, что Apple была готова инвестировать в Kia 3,6 млрд долларов в рамках подготовки производства, которое должно было начаться в 2024 году.

Ожидалось, что официально о сделке будет объявлено ближе к концу февраля, но в минувшие выходные появились новые вводные — в духе «всё пропало».

Выяснилось, что руководство Hyundai оказалось не готово к тому, чтобы стать для Apple не полноправным партнёром, а лишь поставщиком услуг по сборке, каковым, например, является тайваньский Foxconn по отношению к культовым смартфонам iPhone — он только собирает эти гаджеты, не имя к их конструкции и разработке никакого отношения.



У Hyundai есть собственные большие плану по выпуску электромобилей, и находиться на вторых ролях в работе с Apple корейская компания не захотела. На прошлой неделе мы предполагали, что передача сделки с Apple дочерней компании Kia, которую Hyundai поглотила в прошлом веке и с тех пор относится к ней скорее как к падчерице (то есть не особо церемонится), решает имиджевую проблему контрактной сборки, но оказалось, что нет — не решает. Reuters и Bloomberg со ссылкой на представителей Hyundai сегодня сообщили, что переговоры между корейской компанией и Apple прекращены.

Эта новость вызвала ожидаемое снижение стоимости акций Hyundai на 6,2%, Kia — сразу на 15%. В ближайшие дни, вероятно, акции Hyundai и Kia будут стоить приметно столько же, сколько стоили до слухов о сделке с Apple, или чуть выше, так как отказ от сделки — это волевое решение, свидетельствующее о наличии у Hyundai веры в собственные силы. Конечно, любой был бы рад поработать с таким элитным брендом как Apple, но не в любой роли.

Что теперь будет с электромобильным проектом Apple? Судя по последним слухам, «яблочная» компания разрабатывает машину самостоятельно и переманивает для этого лучших специалистов у лидирующих автоконцернов, так что срыв сделки с Hyundai не приведёт ни к остановке, ни к торможению разработки. Однако теперь Apple придётся искать нового партнёра, и вряд ли им станет кто-то из автоконцернов — у всех лидеров теперь своя гордость, не меньшая, чем у Hyundai. Но в OEM-секторе найди подходящего кандидата будет довольно легко, особенно в обмен на щедрые инвестиции. Оптимальным вариантом видится Magna с её огромным опытом контрактной сборки и собственной электромобильной платформой, которую она готова адаптировать под клиента (одним из таких клиентов недавно стал калифорнийский стартап Fisker).

Осваивать собственное производство с нуля было бы для Apple большой ошибкой — даже Илон Маск признался в одном из последних интервью, что массовое производство для начинающего игрока в автобизнесе — это совершеннейший ад, и Маск в этом аду продолжает вариться. Очевидно, что Apple не может позволить себе такое количество брака, какое позволяет себе Tesla.

