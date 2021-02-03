Только сборка, ничего личного: контракт между Apple и Kia оценивается в 3,6 млрд долларов

В середине января Kia рассказала о своих планах на ближайшие пять лет, из которых стало ясно, что электромобильные амбиции у корейской компании довольно скромные: она планирует представить всего семь новых моделей и довести их совокупный выпуск до 500 тысяч в год. Но в реальности объём выпуска «электричек» у Kia может быть намного больше в свете грядущего контракта с Apple.

Напомним, что первые слухи о том, что Apple возродила свой электромобильный проект, замороженный в 2016 году, просочились в СМИ в декабре прошлого года, а в начале января стало известно, что из нескольких потенциальных партнёров в автобизнесе IT-гигант сделал выбор в пользу Hyundai Motor Group, о чём свидетельствовали хаотичные утечки информации с корейской стороны.

Слухи о грядущей сделке с Apple привели к резкому, 25-процентному росту стоимости акций Hyundai на биржах, но уже 11 января акции начали дешеветь. Что случилось? В тот день южнокорейские СМИ сообщили что Hyundai отдала «яблочную» сделку на откуп дочерней компании Kia, что, разумеется, привело к росту стоимости акций Kia. За последние сутки акции Kia подорожали сразу на 14,5% до исторического максимума в этом веке на очередной новости из Южной Кореи. На сей раз интернет-издание DongA.com сообщило, что контракт между Apple и Kia будет подписан ближе к концу текущего месяца, и что Apple инвестирует в Kia 4 триллиона вон, то есть около 3,6 млрд долларов.

Завод Kia в Вест-Пойнте

Значительная часть этой суммы пойдёт на модернизацию сборочного завода Kia в американском городе Вест-Пойнт (штат Джорджия), который сейчас выпускает бензиновые модели Optima, Sorento и Telluride. Мощность этого предприятия, по данным самой Kia, составляет 340 тысяч машин в год. На спутниковых картах видно, что вокруг много свободной земли, так что расширяться есть куда. Неофициальные источники говорят, что в первые годы совместной работы Kia будет выпускать для Apple по 100 тысяч машин в год с перспективой увеличения объёма до 400 тысяч в год, то есть, по сути, речь идёт об удвоении мощности завода в Вест-Пойнте. Старт производства электромобилей Apple намечен на 2024 год, то есть время на разработку и «манёвры» (вплоть до сворачивания проекта) ещё достаточно.



Завод Kia в Вест-Пойнте на картах Google

Каким же будет электромобиль Apple? Судя по всему, он не будет даже отдалённой копией ни одной модели Kia или Hyundai, так как сделка подразумевает лишь контрактную сборку и использования на «яблочных» электромобилей некоторых комплектующих Hyundai-Kia. Новая модульная электромобильная платформа E-GMP, представленная корейцами в декабре, рассчитана на массовые и относительно недорогие (читай заурядные) электромобили и, вероятно, не подойдёт Apple с её замашками на премиум- и лакшери-сегменты.



Reuters на прошлой неделе сообщил, что отношение Apple к Hyundai не как к полноправному партнёру, а всего-лишь как поставщику услуг, породило раздоры в руководстве корейской компании — мол, как-то несолидно не участвовать в разработке того, что ты делаешь, то есть электромобиля Apple. Тем не менее щедрые финансовые вливания со стороны Apple, вероятно, приведут к скорому подписанию сделки, и теперь понятно, почему её спихнули на Kia – имиджем своей дочерней компании Hyundai всегда была готова немного пожертвовать в угоду собственным финансовым интересам.

То есть пока получается, что электромобиль Apple будет в значительной степени самостоятельным продуктом. Это накладывает на IT-гиганта дополнительные риски, ведь первый блин в автобизнесе у многих выходит комом. Но Apple по крайней мере учла негативный опыт Tesla, которая долго не могла наладить собственное массовое производство, а когда наладила, стала гнать много брака, о чём мы уже не раз рассказывали. С таким опытным партнёром как Kia «яблочная» компания, скорее всего, избежит производственных трудностей, но сможет ли она сама разработать качественную машину, пока большой вопрос, даже с учётом того, что сейчас она переманивает опытных специалистов у технологических лидеров отрасли — например, у Porsche.

