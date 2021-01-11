Яблоко от яблони: Hyundai будет выпускать электромобили Apple в США

В Сети появляются всё новые и новые слухи о возрождённым электромобильном проекте IT-гиганта Apple, главным технологическим партнёром которого, судя по всему, станет Hyundai. Акции корейской компании на этих слухах продолжают расти.

Первые известия о том, что Apple реанимировала свёрнутый в 2016 году электромобильный проект просочились в прессу в декабре 2020-го. На прошлой неделе они подтвердились утечкой с переговоров на эту тему между Apple и Hyundai, при этом Apple принципиально не комментирует информацию о своих планах, а Hyundai свой комментарий на эту тему дважды переписывала, что свидетельствует о недовольстве американской стороны разглашением деталей и самого факта переговоров.

Вчера газета Korea IT News подбросила новых дров в огонь. Она сообщила, что подписание соглашения между Apple и Hyundai о совместном выпуске электромобилей намечено на март этого года после утрясания всех деталей. Производство электромобилей Apple будет налажено на заводе Kia в американском Вест-Пойнте (штат Джорджия) в 2024 году либо под него будет создано отдельное совместное предприятие на территории США. Расчётная мощность — 400 тысяч машин в год, в 2024-м планируется выпустить 100 тысяч яблочных электромобилей. Таким образом электромобили Apple в отличие от смартфонов и прочих гаджетов будут производиться на родине IT-гиганта, а не в Азии.

Любопытно, что исходное сообщение Korea IT News с деталями сделки тоже было впоследствии отредактировано (детали были удалены), но его воспроизвело агентство Reuters. Apple и Hyundai очередную утечку никак не прокомментировали, но акции Hyundai на этой новости продолжили рост: с 7 января по сегодняшний день их стоимость увеличилась на 30% — такого с Hyundai в этом веке ещё не было, несмотря на все объективные успехи. Акции Apple в последние дни наоборот падают, но связано это, скорее всего, совсем с другими новостями, а именно с дискриминационной политикой в отношении опального президента США Дональда Трампа и с блокировкой сетевых площадок, на которых общаются его сторонники. Но в долгосрочной перспективе, если сделка между Apple и Hyundai будет заключена, акции Apple наверняка вырастут.

Электромобили Apple, если они увидят свет, ждёт ажиотажный спрос: поклонники этой марки отличаются запредельной, фанатичной преданностью и готовы покупать любой продукт с яблочным логотипом. Будет ли электромобиль Apple чем-либо радикально отличаться от конкурентов или получит заурядные технические решения, какие мы обнаружили на представленной недавно новой электромобильной платформе Hyundai-Kia, не так уж важно — успех, видимо, будет в первую очередь зависеть от дизайна.

Любопытно, что главный смартфонный партнёр Apple — тайваньский Foxconn — в октябре прошлого года представил собственную электромобильную платформу MIH, но Apple она, судя по всему, не заинтересовала. Во-первых, у Foxconn в отличие от Hyundai нет опыта в автобизнесе, а во-вторых, платформа MIH имеет открытый исходный код, а это идёт вразрез с продуктовой политикой Apple. Последнее соображение позволяет предположить, что в модельных линейках Hyundai и Kia прямых аналогов электромобиля Apple не будет.

