Бизнес ×
  • Яблоко от яблони: Hyundai будет выпускать электромобили Apple в США

Яблоко от яблони: Hyundai будет выпускать электромобили Apple в США

11.01.2021 266 0 0

В Сети появляются всё новые и новые слухи о возрождённым электромобильном проекте IT-гиганта Apple, главным технологическим партнёром которого, судя по всему, станет Hyundai. Акции корейской компании на этих слухах продолжают расти.

 

Первые известия о том, что Apple реанимировала свёрнутый в 2016 году электромобильный проект просочились в прессу в декабре 2020-го. На прошлой неделе они подтвердились утечкой с переговоров на эту тему между Apple и Hyundai, при этом Apple принципиально не комментирует информацию о своих планах, а Hyundai свой комментарий на эту тему дважды переписывала, что свидетельствует о недовольстве американской стороны разглашением деталей и самого факта переговоров.

Вчера газета Korea IT News подбросила новых дров в огонь. Она сообщила, что подписание соглашения между Apple и Hyundai о совместном выпуске электромобилей намечено на март этого года после утрясания всех деталей. Производство электромобилей Apple будет налажено на заводе Kia в американском Вест-Пойнте (штат Джорджия) в 2024 году либо под него будет создано отдельное совместное предприятие на территории США. Расчётная мощность — 400 тысяч машин в год, в 2024-м планируется выпустить 100 тысяч яблочных электромобилей. Таким образом электромобили Apple в отличие от смартфонов и прочих гаджетов будут производиться на родине IT-гиганта, а не в Азии.

Любопытно, что исходное сообщение Korea IT News с деталями сделки тоже было впоследствии отредактировано (детали были удалены), но его воспроизвело агентство Reuters. Apple и Hyundai очередную утечку никак не прокомментировали, но акции Hyundai на этой новости продолжили рост: с 7 января по сегодняшний день их стоимость увеличилась на 30% — такого с Hyundai в этом веке ещё не было, несмотря на все объективные успехи. Акции Apple в последние дни наоборот падают, но связано это, скорее всего, совсем с другими новостями, а именно с дискриминационной политикой в отношении опального президента США Дональда Трампа и с блокировкой сетевых площадок, на которых общаются его сторонники. Но в долгосрочной перспективе, если сделка между Apple и Hyundai будет заключена, акции Apple наверняка вырастут.

Электромобили Apple, если они увидят свет, ждёт ажиотажный спрос: поклонники этой марки отличаются запредельной, фанатичной преданностью и готовы покупать любой продукт с яблочным логотипом. Будет ли электромобиль Apple чем-либо радикально отличаться от конкурентов или получит заурядные технические решения, какие мы обнаружили на представленной недавно новой электромобильной платформе Hyundai-Kia, не так уж важно — успех, видимо, будет в первую очередь зависеть от дизайна.

Любопытно, что главный смартфонный партнёр Apple — тайваньский Foxconn — в октябре прошлого года представил собственную электромобильную платформу MIH, но Apple она, судя по всему, не заинтересовала. Во-первых, у Foxconn в отличие от Hyundai нет опыта в автобизнесе, а во-вторых, платформа MIH имеет открытый исходный код, а это идёт вразрез с продуктовой политикой Apple. Последнее соображение позволяет предположить, что в модельных линейках Hyundai и Kia прямых аналогов электромобиля Apple не будет.

слухи электромобиль новинки бизнес Hyundai

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Изменения для автовладельцев в 2021 году: что вступает в силу с января и что – позже Новый год принес с собой новые изменения в жизни автовладельцев. Какие-то из них уже были давно известны и просто вступают в силу, какие-то появились недавно, а какие-то остаются в статусе «... 725 0 1 11.01.2021
Статьи / Практика Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать? Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, мож... 4683 0 12 09.01.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Sorento XM У вас большая семья, вы любите путешествовать, у вас есть родственники в деревне, которых вы регулярно навещаете, и, значит, вам нужен большой полноприводный автомобиль с солидным багажником... 7819 0 0 07.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 176291 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 71894 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 58026 8 62 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings