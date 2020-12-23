Что, опять? Слухи об электромобиле Apple и реакция Илона Маска

В СМИ появились сообщения о том, что компания Apple готовит к выпуску электромобиль, но источники противоречат друг другу. Тем не менее ажиотаж вокруг этой темы оказался таким большим, что даже Илон Маск отреагировал на неё в Твиттере.

Компания Apple никогда официально не заявляла о планах заняться выпуском электромобилей, но в 2014 году многочисленные утечки явно указывали на то, что IT-гигант действительно создал автомобильное подразделение и в тайне ведёт разработку электрокара. Ходили слухи, что проект носит кодовое имя Titan и что Apple договорилась с Magna о производстве своей машины в австрийском Граце (на днях, кстати, ровно о том же с Magna договорился электромобильный стартап Fisker). Весной 2016 года китайские СМИ даже опубликовали шпионские снимки прототипа электромобиля Apple в раскраске такси — ожидалось, что серийным он станет в 2020 году. Но осенью 2016 года Bloomberg сообщил, что Apple закрыла проект, расформировала разрабатывавшую его команду и оставила только ту её часть, что занималась системой автономного вождения.

Тот самый таксомотор Apple, «всплывший» в китайских СМИ.

Причины сворачивания автомобильного проекта, разумеется, никогда официально не озвучивались, но многие эксперты сходятся во мнении, что, во-первых, электромобиль Apple не нёс в себе ничего революционного, а именно прорывов все ожидают от «яблочной» марки, а во-вторых, машина получилась слишком дорогой. Позже ровно такой же путь прошёл британский производитель бытовой техники Dyson: разработал электромобиль и даже начал строить для него завод в Сингапуре, но затем всё отменил, так как понял, что заработать на этом проекте не получится.



Что до системы автономного вождения, то в вялотекущем режиме Apple действительно вела её разработку, но не на своих, а на чужих машинах-носителях, которые не раз попадали в объективы фотошпионов.

На этой неделе в СМИ появились сообщения, что Apple всё-таки реанимировала электромобильный проект и во всю контактирует с азиатскими поставщиками комплектующих, о чём эти поставщики сообщили китайскому изданию United Daily News. Утверждается, что Apple выпустит свой электромобиль уже осенью 2021 года, но поставщики честно признают, что заказчик, который фигурирует в переписке как American Double A — это может быть Amazon, который, как известно, в партнёрстве со стартапом Rivian готовится к выпуску крупной партии электрических фургонов. Возможно, конечно, под American Double A подразумеваются одновременно Apple и Amazon.

В общем, спекулятивный вброс из Китая мы бы точно пропустили и не стали бы о нём рассказывать, но одновременно с ним была опубликована эксклюзивная заметка от Reuters, очень уважаемого информагентства, которое ссылается на собственные источники, работающие непосредственно с Apple. Эти источники утверждают, что Apple реанимировала электромобильный проект ещё в 2018 году, но серийная машина увидит свет не раньше 2024 года, а торможение бизнес-процессов в связи с пандемией COVID-19 может отодвинуть дебют и на более поздний срок.

Источники Reuters говорят, что Apple не будет всё делать сама и, скорее всего, скооперируется с каким-нибудь крупным автопроизводителем для разработки и выпуска своих электромобилей, то есть платформа у них будет заимствованная. Не исключено, кстати, что партнёром станет тайваньский Foxconn, главный сборщик Apple iPhone, заявивший недавно, что разработал собственную электромобильную платформу.

Главной «фишкой» машин Apple, как утверждают источники, станут некие одноэлементные (monocell) литий-железо-фосфатные АКБ , которые позволят радиально снизить стоимость и увеличить дальность хода электромобилей. Суть в том, что внутри ячеек, из которых состоит аккумулятор, не будет отдельных элементов, по форме и размеру напоминающих бытовые пальчиковые, и таким образом сильно экономится место и увеличивается ёмкость АКБ. Но это, повторимся, со слов источника.

Глава Tesla Илон Маск отреагировал в Твиттере на сообщение Reuters. Он напомнил, что Tesla уже использует на собираемых в Китае электромобилях литий-железо-фосфатные батареи, а что до «моноячеек», то это, скорее всего, какая-то ошибка, так как напряжение в таких ячейках будет в сто раз ниже, чем в ячейках, набранных из отдельных элементов. В общем, пока это всё гадание на кофейной гуще, ничего толком не ясно.

В привязке к теме Илон Маск также признался, что в трудные времена, когда Tesla запускала в производство Model 3 (очевидно, имеется ввиду 2018 год и авральные работы в палаточном конвейере, который пришлось сооружать как временную замену неработающему основному конвейеру), он предлагал гендиректору Apple купить компанию Tesla за 1/10 её нынешней стоимости (то есть около 60 млрд долларов), но тот отказался встречаться.



Возможно, сегодня Тим Кук сильно жалеет о том своём решении, ведь всего за два года после кризиса Tesla стала самой дорогой в мире автомобильной компанией. Что до собственного электромобиля Apple, то на основании имеющихся данных сложно сделать какие-либо выводы кроме того, что IT-гигант, которого всё чаще обвиняют в кризисе идей, так или иначе изучает возможности диверсификации бизнеса. Мы бы поставили на то, что электромобиля Apple всё-таки не будет — слишком велики риски и конкуренция, слишком большие ожидания будут связаны с «яблочной» машиной, и чтобы оправдать их, нужно едва ли не чудо. Но чудеса иногда случаются.

