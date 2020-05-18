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  • Каким бы был автомобиль Dyson: 544-сильная двухмоторная установка и запас хода около тысячи км

Каким бы был автомобиль Dyson: 544-сильная двухмоторная установка и запас хода около тысячи км

18.05.2020 132 0 0

Производитель пылесосов забросил проект по созданию электрокроссовера. Дело в том, что он получался слишком дорогим и в компании не придумали, как удешевить процесс его создания.

 

О том, что британская компания, занимающаяся выпуском бытовой техники, нацелилась на автомобильный сегмент, стало известно осенью 2017 года. Хотя работы стартовали раньше: ещё весной предыдущего года производитель, купивший американскую фирму Sakti3, получил грант от правительства на разработку инновационных твердотельных батарей для электрокаров (для этого были использованы технологические наработки Sakti3). Предполагалось построить завод в Сингапуре и запустить модель в серию в 2021 году. Однако этим планам не суждено было сбыться: в октябре 2019-го глава компании, Джеймс Дайсон объявил, что закрывает проект.

Судя по его словам, дело было в том, что созданный специалистами Dyson «зелёный» автомобиль оказался слишком дорогим. И в компании не смогли придумать, как удешевить процесс его производства, а значит, и как сделать амбициозный проект жизнеспособным. По словам предпринимателя, чтобы лишь только достичь уровня безубыточности, каждый выпускаемый электрокроссовер должен был, по расчётам, приносить 150 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно 13,4 млн рублей по текущему курсу). Кстати, сам Джеймс Дайсон «спустил» на этот проект 500 млн фунтов стерлингов из собственного кармана (44,7 млрд рублей).

Судя по всему, глава компании Dyson до сих пор жалеет об этом проекте, причём не о потерянных деньгах, а о том, что разрабатываемый электромобиль так и не увидел свет. Недавно в ходе интервью британскому изданию The Times он рассказал подробнее о характеристиках «заброшенного» паркетника. Семиместный электрокар с внутренним названием N526 оснастили системой, состоящей из двух электромоторов. Совокупная отдача установки равна 544 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм.

Его длина должна была быть около 5 метров, ширина – около 2 метров, а высота – около 1,7 метра. Масса – примерно 2,6 тонны. Предполагалось, что при таких габаритах он сможет разгоняться до 201 км/ч, а на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) ему понадобится 4,8 секунды. О характеристиках твердотельного аккумулятора, которым оснастили прототип электрокроссовера, информации нет. По словам Джеймса Дайсона, запас хода паркетника составлял 600 миль (то есть 965 км), правда, по какому циклу вели расчёт, не уточняется. Кстати, проект батарей компания не забросила, так что глава Dyson готов пообщаться с другими автопроизводителями об их использовании.

Предполагалось, что у автомобиля будут «самые большие на рынке» колёса – 24-дюймовые. Его дорожный просвет должен был быть примерно на 40-60 мм выше, чем у кроссоверов Range Rover. В семиместном салоне создатели намеревались разместить кресла, составленные из отдельных подушек, которые должны обеспечивать максимальную поддержку поясницы.

На вопрос, возможно ли, что компания Dyson вернётся к проекту создания электрокара, Джеймс Дайсон ответил, что не исключает такую вероятность, но только в том случае, если такой проект станет коммерчески жизнеспособным.

Любопытно, что Dyson отказался от создания электрокара ещё в прошлом году, до того как по мировой экономике в целом и по различным стартапам в частности ударила пандемия коронавируса. Так, в конце прошлого месяца стало известно о том, что компании Lincoln и Rivian решили отменить совместный проект: им должен был стать электрокросс марки Lincoln на платформе, разработанной компанией Rivian.

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