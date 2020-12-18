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Fisker и Magna заключили сделку. Серийный кроссовер Ocean покажут летом

18.12.2020 193 0 0

Калифорнийский электромобильный стартап Fisker и канадская Magna, один из крупнейших в мире производителей автокомпонентов, согласовали параметры сотрудничества, в рамках которого Magna предоставит свою электромобильную платформу для кроссовера Fisker Ocean и запустит его в производство на своём заводе в австрийском Граце.

 

О подготовке сделки между Fisker и Magna было объявлено в октябре, но на фоне развала аналогичного партнёрства между стартапом Nikola и корпорацией General Motors, в экспертной среде возникли опасения, что и Magna может «прокатить» Хенрика Фискера, поскольку датчанин пока не зарекомендовал себя как успешный предприниматель и всё время корректирует свои планы. Напомним, что предыдущая компания Фискера — Fisker Automotive — прогорела, была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang и теперь называется Karma Automotive.

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К счастью для Фискера, Magna не отказалась от сотрудничества с ним и финализировала сделку, все её октябрьские положения остались в силе — в свежем пресс-релизе не упомянут разве что опцион на покупку Магной 6% акций Fisker Inc., но сейчас для стартапа это не так уж важно — главное, есть где и на чём выпускать свою первую модель, кроссовер Ocean. Финансовые параметры сделки не разглашаются.

Fisker Ocean

Fisker уточнил, что серийную версию кроссовера Ocean представит летом 2021 года. Ближайшие месяцы уйдут на то, чтобы адаптировать разработанную специалистами Magna модульную электромобильную платформу под готовый кузов Океана, впервые показанного публике в январе этого года. Fisker намерен модифицировать платформу Magna под свои нужды, сделать её длиннее и шире, производная «тележка» получит обозначение FM29. Буквы «F» и «M», очевидно, означают Fisker и Magna. Что такое «29», непонятно — возможно, намёк на длину колёсной базы в 2900 мм. Старт производства Океана в Граце намечен на конец 2022 года.

Fisker Ocean

По сравнению с прототипом дизайн серийного Океана сильно не изменится, но кроссовер станет чуть вместительнее и получит третий ряд кресел. Запас хода на одной зарядке топ-версии увеличится с 483 до 563 км. Прочие технические характеристики пока не объявлены. Стартовая цена не изменилась — 37 499 долларов. Главной дизайнерской «фишкой» Океана, напомним, является California mode — функция, при которой опускаются все стёкла кроме лобового и сдвигается панорамная крыша, благодаря чему Ocean, по сути, превращается в кабриолет. Fisker утверждает, что уже собрал на Ocean более 10 400 предоплаченных заказов.

Наши коллеги из американского издания InsideEVs предполагают, что у Океана может существовать китайский родственник в лице среднеразмерного кроссовера Arcfox αT.

Кроссовер Arcfox αT оснащён батареей ёмкостью 93,6 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 653 км по устаревшему циклу NEDC.

Arcfox — это электромобильный бренд китайского концерна BAIC, который в 2019 году создал с Magna совместное предприятие по выпуску электромобилей в Чжэньцзяне мощностью 180 тысяч машин в год. Кроссовера Arcfox αT вышел на домашний рынок в октябре этого года и на конец ноября, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся тиражом 485 экземпляров — очень скромный старт. Но в ноябре BAIC заявил, что платформа BE21, которая лежит в основе Arcfox αT и которая разработана совместно с Magna, станет доступна всем желающим, то есть компаниям, которые не хотят тратиться на разработку собственной «тележки». Возможно, Fisker и стал одним из первых (если не первым) клиентов, и его платформа FM29 — это модифицированная китайская BE21. Журнал InsideEVs запросил комментарий на эту тему у Magna, но ответа так и не получил.

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