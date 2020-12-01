GM отказалась выпускать пикап Nikola Badger. Акции стартапа рухнули на бирже

Корпорация General Motors решила не покупать долю в стартапе Nikola и не помогать ему с разработкой и выпуском пикапа Badger, хотя именно такое партнёрство ﻿было анонсировано в начале сентября﻿. Отказу от сделки, вероятно, способствовал разразившийся вокруг Nikola скандал с обвинениями в мошенничестве.

Существующая с 2014 года американская компания Nikola (ныне корпорация) позиционирует себя как пионер в области водородных коммерчески электромобилей. Ни одной серийной водородной модели Nikola пока не выпустила, но изрядно поднаторела в сборе денег с инвесторов и заключении многообещающих партнёрств. Так, в Европе Nikola заручилась поддержкой Iveco и Bosch: с их помощью она намерена выпускать на заводе в немецком Ульме бескапотный седельный тягач Tre – батарейный встанет на конвейер в конце 2021 года, водородный в конце 2023 года.

Магистральный тягач Nikola Tre для Европы

В феврале этого года Nikola объявила о своих амбициях в сегменте электрических пикапов и анонсировала виртуальный прототип под названием Badger с 918-сильной силовой установкой. В сентябре последовал меморандум о намерении заключить сделку с General Motors: он предполагал, что детройтский автогигант в обмен на 11% акций Nikola возьмёт на себя разработку и производство пикапа Badger, а также будет поставлять стартапу электрохимические генераторы GM Hydrotec (они же топливные элементы). Выгода GM от этой сделки уже тогда многим казалось сомнительной, а через два дня после её анонса разразился скандал.



Nikola Badger

10 сентября компания Hindenburg Research, специализирующаяся на управлении инвестициями и судебно-финансовых исследованиях, выпустила большой отчёт, в котором назвала корпорацию Nikola мошеннической или дословно «океаном лжи». Обвинений там масса: от фальсификации рекламных роликов и несуществующих патентов до прямого обмана клиентов и инвесторов. Внушительный объём этих обвинений, подкреплённый мнениями авторитетных экспертов (некоторые их слова, правда, были вырваны из контекста и неправильно истолкованы) застопорил подготовку сделки между GM и Nikola, а сегодня GM объявила, что сделки не будет.



Nikola Badger

Ещё одним дестабилизирующим фактором стал встречный иск компании Tesla к корпорации Nikola по поводу кражи дизайна магистрального тягача Tesla Semi. В 2018 году Nikola обвиняла Теслу в том, что Tesla Semi скопирована с Nikola One. Обострение этой «склоки» пришлось аккурат на пик спровоцированной Hindenburg Research шумихи. Из-за неё Тревор Милтон, основатель Nikola, покинул пост гендиректора, чтобы взять весь удар на себя и спасти корпорацию, но это не помогло, во всяком случае в сделке GM.



Сегодняшнее заявление гласит, что практически ничего из анонсированной в сентябре программы выполнено не будет, но GM согласна в обмен на щедрый аванс со стороны Nikola поставить ей электрохимические генераторы GM Hydrotec для тяжёлых грузовиков Nikola. Сумма аванса не называется, сегодняшнее заявление также носит статус меморандума, то есть никого ни к чему не обязывает.

Магистральный тягач Nikola Two для Америки

По сути это означает конец проекта Badger, так как Nikola изначально планировала делать его совместно с какой-нибудь крупной автомобильной компанией. Шансов на то, что «падающее знамя» подхватит другая компания, ничтожны — даже Fiat Chrysler Automobiles, «проспавшая» тему электрических пикапов, теперь вряд ли ввяжется в эту авантюру, у неё сейчас на повестке куда более серьёзный процесс — интеграция во французскую Groupe PSA.



Nikola заявила, что вернёт все внесённые за Badger депозиты клиентам и что пока сосредоточится на развёртывании производства тяжёлых грузовиков, которые были и остаются для неё приоритетным направлениям.

На новости о срыве сделки с GM акции Nikola на бирже NASDAQ за пару часов подешевели на 26%. Досталось и GM, но гораздо меньше: её акции подешевели на 2%. Почему? Потому что инвесторы понимают, что для GM важно окупать инвестиции в современные технологии за счёт их широкого распространения, и партнёрства со стартапами для этого подходят идеально. Но для GM эта история всего лишь маленький чих, а вот оправится ли от такого удара Nikola, пока непонятно — будем наблюдать.

