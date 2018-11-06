Водородный бескапотник Nikola Tre: халявное топливо, полный автопилот и бесплатный предзаказ

Водородный бескапотник Nikola Tre: халявное топливо, полный автопилот и бесплатный предзаказ

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Американский грузовой стартап Nikola Motor ещё не запустился в США, но уже строит планы на Европу. Компания заочно представила бескапотный тягач Nikola Tre и начала принимать на него бесплатные предзаказы.

Компания Nikola Motor громко заявила о себе в мае 2016 года, пообещав обрушить рынок грузоперевозок Америки с помощью газотурбинного 2000-сильного тягача Nikola One. Уже к осени того же года концепция кардинально изменилась: машину перевели на питание водородом, а силовая установка стала полностью экологически чистой, на топливных элементах, то есть ничего кроме воды и электричества она вырабатывать не будет. Пиковая мощность упала до 1000 л.с., зато был обещан запас хода под 1200 миль (1931 км) и бесплатные водородные заправки для всех будущих клиентов компании.

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Nikola One
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Nikola Two
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Nikola One/Two
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Nikola One

Живьём седельный тягач Nikola One показали американским дальнобойщикам в декабре 2016-го, и многим он понравился, несмотря на то, что больше напоминал макет, нежели ходовой образец, а качество изготовления было, мягко говоря, неровным. Тогда же фирма заочно представила чуть более простой и доступный тягач Nikola Two с оригинальной и довольно консервативной на вид капотной кабиной. В качестве задатка под будущие поставки Nikola Motor брала по 1500 долларов с носа, обещая, впрочем, вернуть деньги по первому требованию. Заказы, как тогда утверждалось, хлынули рекой: к концу 2016 сумма потенциальной выручки составляла 4 млрд долларов, а по состоянию на ноябрь 2018-го – 11 млрд.

Nikola Tre

Nikola Tre

За два года, однако, в компании Nikola Motor опять многое изменилось. Осенью 2017-го состоялась презентация главного конкурента – электрического грузовика Tesla Semi, на который тоже стартовал приём заявок (фирма попросила задаток в 5000 долларов за экземпляр). В начале этого года Nikola Motor, чтобы перебить поток заказов на Теслу, объявила о том, что возвращает всем своим клиентам оставленные в качестве задатка деньги и что теперь предзаказ будет бесплатным. Характеристики флагманского тягач Nikola One опять немного просели (максимальный запас хода снизился до 1000 миль или 1609 км), а Nikola Two стал всего лишь его укороченной версией, но с оригинальным наружными панелями. Штаб-квартира компании переехала из Юты в Аризону (в город Финикс), в этом же штате в течение двух лет планируется построить завод – площадка зарезервирована в городе Кулидж, что находится примерно в ста километрах на юго-востоке от Финикса.

Nikola Tre

Nikola Tre

Вчера компания Nikola Motor объявила о намерении выйти с водородными грузовиками на европейский рынок и опубликовала 3D-изображения третьей модели – Nikola Tre, спроектированной специально под требования европейского законодательства. В сущности, Nikola One и Nikola Two тоже можно считать бескапотниками – характерной ступеньки на передке у них нет, однако даже Nikola Two по европейским меркам слишком длинный, поэтому понадобился третий вариант кабины.

Производство всех трёх моделей планируется начать в 2022-2023 годах, причём Nikola Tre будет выпускаться в Европе (где именно, пока неизвестно). Мощность модели Tre составит от 500 до 1000 л.с. в зависимости от исполнения, крутящий момент – до 2711 Нм, запас хода – от 500 до 1200 км, колёсная формула – 6×4 либо 6×2, в виде опции заявлен пятый (максимальный!) уровень автономности. Машины можно будет купить или взять в лизинг, при этом Nikola Motor по-прежнему обещает бесплатные заправки водородом, но с оговоркой, что ежемесячный пробег составит не более 12 875 км для частников и 25 750 км для юрлиц.

Nikola Tre

Nikola Tre

Водородные заправки Nikola Motor будет строить совместно с норвежской фирмой Nel Hydrogen. В США и Канаде к 2028 году партнёры намерены создать сеть из более чем 700 колонок. Конкретные планы на Европу пока не озвучены, но сообщается, что к 2030 году водородные заправки будут доступны по всему региону, а первые начнут работать в 2022-м. Водород в них станет поступать с солнечных, ветряных и гидроэлектростанций – их энергия будет тратиться на электролиз воды.

Живая презентация Nikola Tre состоится 16-17 апреля следующего года на специальном мероприятии Nikola World в Финиксе: в анонсе говорится, что вокруг прототипа бескапотника будет наворачивать круги Nikola Two с загруженным полуприцепом…

Теги: Новинки , Nikola , Nikola Motor Company , американские грузовики , водородные автомобили , грузовики , коммерческие автомобили , электрические грузовики
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1 комментарий

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dima24

здорово
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