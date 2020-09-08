«Барсуки» продались: пикапы Nikola Badger будет производить GM

После нескольких лет, потраченных на сокращение и оптимизацию бизнеса, корпорация General Motors вновь укрупняется: вслед за объявлением о создании альянса с компании Honda сделано не менее важное объявление о приобретении 11% акций водородного стартапа Nikola. Сделка будет завершена до конца сентября.

Основанная в 2014 году американским предпринимателем Тревором Милтоном компания Nikola сегодня позиционируется как транснациональная корпорация, хотя до сих пор не выпустила ни одного дорожного автомобиля. Изначально планировалось, что главным продуктом Nikola станут тяжёлые водородные грузовики, как капотные, так и бескапотные. Для производства бескапотников стартап даже нашёл партнёра в Европе в лице итальянской компании Iveco.

В феврале этого года Nikola анонсировала полноразмерный пикап Badger (переводится с английского как «барсук») с силовой установкой мощностью 918 л.с. и комбинированным питанием: 300 миль пробега даёт заряжаемая от внешнего источника литий-ионная батарея, ещё 300 миль – водородные топливные элементы, итого выходит 600 миль или 965 км. В таком виде заявленная стоимость пикапа Badger составляет 80 тысяч долларов, но можно заказать (точнее оставить заявку и предоплату на сайте) чисто батарейную версию без водородного довеска – такая машина стоит 60 тысяч долларов.

Nikola Badger

Сообщалось, что пикап будет производиться в партнёрстве с неким крупным и опытным производителем автомобилей и комплектующих. В числе кандидатов, по слухам, были Magna и Fiat Chrysler Automobiles, а вот партнёрство с GM стало полной неожиданностью для экспертов и инвесторов – известие о сделке привело к 40-процентному росту стоимости акций Nikola менее чем за сутки.



11% акций стартапа на сумму 2 млрд долларов скоро будет принадлежать General Motors. Согласно договорённости, GM взамен берёт на себя разработку и выпуск пикапов Badger, постановка на конвейер (площадка пока не выбрана) намечена на конец 2022 года. Известно, что Badger будет снабжаться батареей Ultium, которую GM будет выпускать совместно LG Chem на стоящемся заводе в Лордстауне (штат Огайо).

Nikola Badger

О том, получит ли Badger вместе с батареей Ultium модульную электромобильную платформу GM, анонсированную в марте, в пресс-релизе о сделке с Nikola ничего не говорится, но другой платформы у GM сейчас нет, а поскольку GM теперь отвечает за разработку Badger, то можно не сомневаться – пикап Nikola переедет на джи-эмовскую платформу и таким образом породнится с будущим GMC Hummer.



Самое смешное, что и водородную установку для Nikola Badger тоже будет делать GM, точнее подразделение GM Hydrotec, более полувека занимающаяся исследованиями в области водородной энергетики, но так и не породившее ни одной серийной машины – только концепты и военные разработки.

Силовая установка на водородных топливных элементах GM Hydrotec

Спрашивается, а что тогда останется в «барсуке» своего кроме дизайна? На этот вопрос пока нет ответа, нужно дождаться официальной премьеры пикапа, которая из-за коронакризиса перенесена с сентября на декабрь этого года.



В сегодняшнем релизе говорится, что Nikola планирует с помощью партнерства с GM в течение 10 лет сэкономить 5 млрд долларов на разработке, производстве и сертификации своего пикапа. GM в свою очередь хочет заработать 4 млрд долларов на росте стоимости акций Nikola и гарантированных контрактах на поставку водородных установок для пикапов Nikola по всему миру за исключением Европы. Почему Европа – исключение, не говорится, но, вероятно, подразумевается ранее заключённое партнёрство между Nikola и Iveco.

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Добавим, что водородная тема в автопроме сейчас опять находится на подъёмке – считается, что при должной господдержке это единственная возможность сохранить «зелёный» вектор развития и избавиться от становящейся всё более острой и пока нерешённой проблемы промышленной утилизации автомобильных литий-ионных АКБ. О развороте в сторону водорода недавно заявила британская компания Jaguar Land Rover, есть многообещающие стартапы Hyperion Motors (США) и H2X (Австралия).

