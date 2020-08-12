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  • С небес на землю: гиперкар Hyperion XP-1 снабдили 3-ступенчатой коробкой передач

С небес на землю: гиперкар Hyperion XP-1 снабдили 3-ступенчатой коробкой передач

12.08.2020 60 0 0

В США дебютировал любопытный водородный гиперкар Hyperion XP-1, серийный выпуск которого начнётся в 2022 году.

 

Базирующаяся в калифорнийском городке Ориндж Hyperion Motors – это дочка многопрофильной компании Hyperion, занимающейся преимущественно водородными энергетическими установками для аэрокосмической промышленности. Гиперкар XP-1 – своего рода побочный продукт, на разработку которого компания грохнула 10 лет и теперь, наконец, показала публике.

Hyperion XP-1, разумеется, изготовлен их космических материалов (кузов – из углепластика, армированного титаном) и имеет электрическую силовую на основе водородных топливных элементов. В качестве промежуточного накопителя вместо литий-ионной батареи используется суперконденсатор, благодаря чему снаряженная масса автомобиля составляет всего 1032 кг.

Мощность силовой установки пока не указана, но известно, что она передаётся на все четыре колеса через 3-ступенчатую коробку передач (что за конструкция, не сообщается). До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Hyperion XP-1 сможет разогнаться менее чем за 2,2 с, максимальная скорость – свыше 355 км/ч. Запаса водорода, хранящегося на борту в высокопрочном углепластиковом баллоне, хватит на 1635 км пробега. Заправка водородом на специализированной станции займёт менее 5 минут.

Откуда в США возьмутся водородные заправки? Компания Hyperion обещает их построить в достаточном количестве. Помнится, то же самое обещала компания Nikola, так что можно объединить усилия.

Кузов Hyperion XP-1 имеет активные подвижные аэродинамические элементы со встроенными в них солнечными панелями, позволяющими немного увеличить запас хода на одной заправке. Подвеска – на двойных поперечных рычагах «по кругу» с гидравлической регулировкой дорожного просвета. Тормозные диски – карбон-керамические диаметром 18 дюймов спереди и 17 дюймов сзади. Шины – Pirelli P Zero размерностью 255/30 ZR 21 спереди и 335/25 ZR 22 сзади.

Главное украшение интерьера, накрытого стеклянным колпаком, – изогнутый 98-дюймовый сенсорный экран.

Розничная цена на Hyperion XP-1 пока не объявлена. Всего планируется выпустить 300 экземпляров. Больше подробностей компания обещает раскрыть по мере приближения к серийному производству.

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