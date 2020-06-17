H2X: водородный стартап заново создаст австралийский автопром

Некогда самобытный австралийский автопром стал жертвой оптимизации, проводимой глобальными автоконцернами, и прекратил своё существование, но группа предпринимателей и энтузиастов решила, что это неправильно и начала всё с нуля. Свежеиспечённая австралийская компания H2X уже в следующем году намерена начать производство автомобилей на собственном заводе в городе Порт Кембла, штат Новый Южный Уэльс.

Основными инвесторами H2X значатся Elvin Group и Denzo Group. Первая — австралийский производитель бетона, сильно озабоченный вопросами экологии. Denzo Group (не путать с японской Denso, выпускающей автомобильные комплектующие) занимается альтернативной, «зелёной» энергетикой и строит в Австралии солнечные фермы.

H2X Snowy

Кадровый состав впечатляет. Гендиректор — австралиец Брендан Норман, ранее занимавший руководящие посты в BMW, Audi и Volkswagen. Шеф-дизайнером назначен австриец (не австралиец) Крис Райц с опытом работы в Volkswagen, Nissan, Alfa Romeo и Maserati. Главный инженер — Петер Цинау из Германии, работавший в GM и Spyker. Главный технолог — британец Йен Томпсон, отметившийся в Volvo, Lotus, Aston Martin, Alfa Romeo, GM, Karma и Tesla. В общем, знающие своё дело люди.



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Бизнес-модель похожа на таковую у американской компании Nikola: развивать альтернативную энергетику, вырабатывать водород, строить сеть заправок и «кормить» им свои автомобили. К выпуску планируется широкий модельный ряд: компактный и среднеразмерный LCV, пикап, кроссовер, трактор, грузовик, автобус, поезд, яхта и так далее.



H2X Snowy

Сейчас на сайте компании в виде грубоватых компьютерных рисунков представлены два LCV, трактор и кусок пикапа, а лучше всего прорисован переднеприводный среднеразмерный кроссовер (колёсная база 2780 мм, длина 4565 мм) с названием Snowy, то бишь «снежный». В его основе лежит оригинальная сэндвич-платформа, довольно толстая, чтобы в неё поместились баллоны с водородом. Заявленная мощность электродвигателя — 190 кВт (258 л.с.), запас хода на одной заправке (5 кг водорода) — до 650 км, разгон до «сотни» — за 6,9 с. На дорогах Австралии Snowy может появиться уже в 2022 году при условии динамичного развития сети водородных заправок. Опытную партию планируется выпустить уже в 2021 году.



H2X Snowy

В первый год производства H2X планирует сделать 3700 автомобилей, к 2025 году выйти на мощность в 25 тысяч машин в год — довольно скромные планы на фоне иных амбициозных китайских стартапов. На первых парах многие комплектующие будут покупными, но к 2025 году степень локализации должна составить 75%. Из интересных технологических «фишек» заявлена некая система преобразования кинетической энергии подвески в электрическую — мол, ни одно движение амортизатора не будет холостым, всё пойдёт на пользу.



Оценить перспективы австралийского стартапа пока сложно, компания очень молодая, нужно за ней немного понаблюдать — следите за новостями на kolesa.ru.