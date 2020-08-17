GMC готовится к дебюту пикапа Hummer и регистрирует новый логотип

Под маркой Hummer изначально продавались гражданские внедорожники (с 1992 года), в их основу легли военные автомобили Humvee. Концерн General Motors в 2008-ом пытался продать бренд: покупателем была китайская компания Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery. В итоге стороны так и не заключили сделку, так что через пару лет GM ликвидировал это подразделение. О том, что Hummer возвращается на рынок США, стало известно в начале 2020-го: имя решили отдать новому семейству электромобилей марки GMC.



Первенцем «зелёного» семейства станет пикап. Компания GMC всё ещё его не представила: изначально предполагалось, что новинку покажут в рамках специального мероприятия во второй половине мая 2020-го, но из-за пандемии коронавируса дебют электрического грузовика пришлось перенести. В начале прошлого месяца в GMC рассказали о том, что пикап дебютирует этой осенью, более точная дата станет известна позднее.

А пока что, в преддверии презентации новинки, компания регистрирует в США новый товарный знак Hummer EV. Судя по сопровождающим заявку документам, его планируется использовать для «наземных транспортных средств, велосипедов, а также устройств, передвигающихся по суше». На оформление за GM исключительных прав на указанный товарный знак займёт несколько месяцев.



Силуэт пикапа GMC Hummer

Судя по изображению, шрифт, используемый для логотипа такой же, как и надпись Hummer на решётке радиатора – её компания GMC показала ранее на тизере. Напомним, сам автомобиль официально ещё не показывали, только в недавнем видео мелькнул силуэт пикапа в профиль.

Ранее мы сообщали о том, что второй моделью в новой «зелёной» линейке Hummer станет внедорожник: его силуэт также промелькнул в недавнем видеоролике. Этот автомобиль американская компания намерена раскрыть позже.



Напомним, в основе обеих моделей лежит платформа GM, которую разработали для электрокаров марок, входящих в состав концерна. У этой «тележки» в пределах колёсной базы располагается батарея Ultium (создана совместно с корейской компанией LG Chem). Ёмкость варьируется в диапазоне от 50 до 200 кВт*ч, рабочее напряжение – 400 или 800 В. При этом 400-вольтовые батареи можно заряжать на терминалах быстрой зарядки мощностью до 200 кВт, а 800-вольтовые – на терминалах мощностью до 350 кВт. По предварительным данным, максимальный запас хода у машин с аккумулятором Ultium равен примерно 650 км.



Силуэт внедорожника GMC Hummer

Гамму «розеточных» пикапа и внедорожника Hummer составят различные силовые установки. По предварительным данным, они будут включать в себя один, два или три электромотора, при этом у трёхмоторной версии пиковая отдача составит 1014 л.с., а максимальный крутящий момент составит 15 592 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) электрокару с этой «начинкой» понадобится 3 секунды.

Производство «зелёных» новинок GMC наладят на детройтском заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck): GM переоборудовал эту площадку для выпуска электромобилей (на это ушло 2,2 млрд долларов). На мощностях завода также наладят выпуск беспилотного пассажирского шатла Cruise Origin, электрических версий Cadillac Escalade и GMC Sierra, которые ожидаются в 2023 году.

