GMC готовится к дебюту пикапа Hummer и регистрирует новый логотип

Под маркой Hummer изначально продавались гражданские внедорожники (с 1992 года), в их основу легли военные автомобили Humvee. Концерн General Motors в 2008-ом пытался продать бренд: покупателем была китайская компания Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery. В итоге стороны так и не заключили сделку, так что через пару лет GM ликвидировал это подразделение. О том, что Hummer возвращается на рынок США, стало известно в начале 2020-го: имя решили отдать новому семейству электромобилей марки GMC.
Первенцем «зелёного» семейства станет пикап. Компания GMC всё ещё его не представила: изначально предполагалось, что новинку покажут в рамках специального мероприятия во второй половине мая 2020-го, но из-за пандемии коронавируса дебют электрического грузовика пришлось перенести. В начале прошлого месяца в GMC рассказали о том, что пикап дебютирует этой осенью, более точная дата станет известна позднее.
А пока что, в преддверии презентации новинки, компания регистрирует в США новый товарный знак Hummer EV. Судя по сопровождающим заявку документам, его планируется использовать для «наземных транспортных средств, велосипедов, а также устройств, передвигающихся по суше». На оформление за GM исключительных прав на указанный товарный знак займёт несколько месяцев.
Судя по изображению, шрифт, используемый для логотипа такой же, как и надпись Hummer на решётке радиатора – её компания GMC показала ранее на тизере. Напомним, сам автомобиль официально ещё не показывали, только в недавнем видео мелькнул силуэт пикапа в профиль.
Ранее мы сообщали о том, что второй моделью в новой «зелёной» линейке Hummer станет внедорожник: его силуэт также промелькнул в недавнем видеоролике. Этот автомобиль американская компания намерена раскрыть позже.
Напомним, в основе обеих моделей лежит платформа GM, которую разработали для электрокаров марок, входящих в состав концерна. У этой «тележки» в пределах колёсной базы располагается батарея Ultium (создана совместно с корейской компанией LG Chem). Ёмкость варьируется в диапазоне от 50 до 200 кВт*ч, рабочее напряжение – 400 или 800 В. При этом 400-вольтовые батареи можно заряжать на терминалах быстрой зарядки мощностью до 200 кВт, а 800-вольтовые – на терминалах мощностью до 350 кВт. По предварительным данным, максимальный запас хода у машин с аккумулятором Ultium равен примерно 650 км.
Гамму «розеточных» пикапа и внедорожника Hummer составят различные силовые установки. По предварительным данным, они будут включать в себя один, два или три электромотора, при этом у трёхмоторной версии пиковая отдача составит 1014 л.с., а максимальный крутящий момент составит 15 592 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) электрокару с этой «начинкой» понадобится 3 секунды.
Производство «зелёных» новинок GMC наладят на детройтском заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck): GM переоборудовал эту площадку для выпуска электромобилей (на это ушло 2,2 млрд долларов). На мощностях завода также наладят выпуск беспилотного пассажирского шатла Cruise Origin, электрических версий Cadillac Escalade и GMC Sierra, которые ожидаются в 2023 году.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться