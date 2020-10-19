Karma GSe-6: старейший конкурент Tesla Model S наконец-то стал электромобилем

Karma Automotive — это бывшая компания Fisker Automotive датского дизайнера и предпринимателя Хенрика Фискера. В 2014 году после банкротства она была куплена китайским производителем комплектующих Wanxiang и продолжила выпуск разработанных Фискером plug-in гибридных седанов, а Хенрик Фискер основал новую компанию, Fisker Inc., которая в 2022 году совместно с Magna запустит в производство электрический кроссовер Ocean.

Весной Karma Automotive показала новую электрическую платформу E-Flex, но пока что её модельная линейка состоит из нескольких модификаций гибридного седана Revero, который, по сути, является слегка модернизированным Fisker Karma образца 2011 года. Fisker Karma вышел на рынок на год раньше Tesla Model S и многие эксперты тогда считали, что Karma более перспективная модель (более интересный, чем у Tesla, дизайн и возможность ездить как на электричестве, так и на бензине), но история распорядилась иначе. Именно Tesla задала главный вектор развития розеточных автомобилей, а Karma так и осталась нишевой и дорогой моделью, о которой сегодня мало кто знает.

В итоге спустя десять Karma всё-таки превратится в электромобиль по образу и подобию Теслы, от первоначального творения Фискера останется лишь элегантный кузов. Электрический седан Karma получил название GSe-6, на днях стала известна его цена — от 79 900 долларов. Для сравнения скажем что базовый гибридный Revero (409 л.с.) стоит от 130 тысяч долларов, более мощный Revero GT (544 л.с.) — от 144 800 долларов, а топ-версия GTS, представленная год назад, пока так и не поступила в продажу.

Karma Revero GTS 1 / 3 Karma Revero GTS 2 / 3 Karma Revero GTS 3 / 3

Дизайн GSe-6 пока не раскрыт, но, повторимся, он будет почти таким же, как у Revero. Из технических характеристик объявлены ёмкость АКБ — 110 кВт·ч и запас хода — 483 км. По части оснащения известно, что Karma GSe-6 получит в базе 21-дюймовые колёсные диски, систему кругового обзора, возможность езды в одну педаль и автопилот второго уровня по классификации SAE. С заинтересованных клиентов Karma берёт задаток в размере 100 долларов и просит ждать дальнейшего вброса информации, который состоится через месяц.



Tesla Model S в базовой модификации Long Range Plus (647 км на одной зарядке) после недавнего снижения цен стоит 69 420 долларов. Выходит что Karma GSe-6 дороже и хуже как электромобиль, зато у неё останется элегантный кузов от мастера Фискера и ручная сборка. То есть даже в электрическом и удешевлённым виде седан Karma не станет массовой моделью.

Тизер пикапа Karma

Основу бизнеса Fisker Automotive в будущем должна составить вышеупомянутая платформа E-Flex, но пока непонятно, какие именно новые модели её получат — анонсированный в прошлом году пикап компания пока так и не представила.

