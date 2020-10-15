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  • Magna покупает долю в стартапе Fisker и будет выпускать его кроссоверы Ocean

Magna покупает долю в стартапе Fisker и будет выпускать его кроссоверы Ocean

15.10.2020 161 0 0

Технологическим партнёром электромобильного стартапа Fisker стал не Volkswagen, как предполагалось летом, а Magna — один из ведущих мировых производителей автомобильных комплектующих. Именно Magna предоставит платформу для первой серийной модели Fisker, среднеразмерного кроссовера Ocean, и наладит его производство на собственном заводе в австрийском Граце.

 

Magna International — отличный выбор для компании Fisker Inc. и лично её основателя, датского дизайнера и предпринимателя Хенрика Фискера, который последние десять лет пытается закрепиться в автобизнесе. Напомним, что предыдущая компания Фискера — Fisker Automotive — прогорела, была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang и теперь называется Karma Automotive

Fisker Ocean
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Fisker Ocean
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Fisker Ocean
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В январе этого года Фискер представил первую серийную модель своей новой компании — среднеразмерный (длина 4640 мм) электрический кроссовер Ocean с батареей LG Chem на 80 кВт·ч и запасом хода на одной зарядке до 300 миль (483 км). Заказы на Ocean стартап начал принимать ещё в конце прошлого года, минимальная цена составляет 37 499 долларов.

Fisker Ocean
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Fisker Ocean
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Fisker Ocean
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Fisker Ocean
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Минувшим летом выяснилось, что Ocean — это всё-таки не совсем серийная модель, а, скорее, дизайн-макет, сделанный с прицелом на интеграцию заимствованной платформы. Фискер вёл переговоры с Volkswagen о покупке его модульной «тележки» MEB, но эти переговоры, судя по всему, не увенчались успехом. Может и к счастью, учитывая каким сырым вышел первый носитель этой платформы, электрический хэтчбек VW ID.3.

Fisker Ocean
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Fisker Ocean
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Fisker Ocean
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Fisker Ocean
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Сделка с Magna, анонсированная сегодня, представляется более перспективной: канадский компания предоставит Фискеру собственную алюминиевую электромобильную платформу FM29, о которой пока толком пока ничего неизвестно, но Фискер в интервью Reuters сообщил, что с её помощью в Ocean удастся добавить третий ряд кресел, а запас хода на одной зарядке превысит 300 миль. Производство Fisker Ocean начнётся в ноябре 2022 года в австрийском Граце на головном предприятии европейского подразделения Magna.

Условия сделки не сообщаются, известно лишь, что Magna получит гарантии на покупку 6% акций Fisker Inc. на сумму около 3 млрд долларов.

Три другие модели Fisker, анонсированные в июле (кросс-купе, седан и пикап), тоже получат платформу FM29 от Magna, их планируется вывести на рынок к 2025 году.

По данным Reuters, Magna также планирует получить контракт на сборку от другого американского электромобильного стартапа — Canoo, но это несколько противоречит февральской новости о сотрудничестве между Canoo и Hyundai, у которой собственных производственных площадей предостаточно. К тому же у Canoo, в отличие от Fisker, уже разработана собственная электромобильная платформа — именно она и заинтересовала корейцев.

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