В ожидании краха Apple: производитель айфонов завалит мир электромобилями

Тайваньская Foxconn Technology Group представила собственную электромобильную платформу MIH с открытым исходным кодом. Первыми её примерят новые модели от Yulon Motor (владелец печально известного бренда Luxgen ), но в дальнейшем платформа MIH будет у каждого десятого в мире электромобиля — на это, по крайней мере, рассчитывает руководство Foxconn.

Foxconn — главный сборщик легендарных iPhone компании Apple, просто далеко не все знаю, что Apple сама ничего не производит, а заказывает комплектующие и сборку у подрядчиков. Судя по ошеломительной критике представленного недавно iPhone 12, смартфонные мощности Foxconn в перспективе могут оказаться незагруженным, но тайваньская компания уже идёт по пути диверсификации и рассказала о своих наполеоновских планах в автобизнесе.

В минувшую пятницу Foxconn Technology Group явила миру собственную модульную электромобильную платформу MIH (как расшифровывается эта аббревиатура, производитель не рассказал), которую намерена продавать всем желающим, а первым названным клиентом стала тайваньская компания Yulon Motor. Есть и другие заказчики, но Foxconn пока не хочет раскрывать их имена, хотя ещё в начале года Reuters сообщал о намерении Fiat Chrysler Automobiles создать с Foxconn совместное предприятие про производству электромобилей.

FCA скоро войдёт в альянс с французской Groupe PSA, у которой есть собственная перспективная электромобильная платформа eVMP, так что не очень ясно, зачем итало-американской компании понадобился Foxconn, но платформа MIH может и должна заинтересовать других автопроизводителей, желающих сэкономить на разработке «электричек».

В плане «железа» MIH – это типичная модульная скейтборд-платформа с передним, задним либо полным приводом. Мощность электродвигателей варьируется в диапазоне от 95 до 350 кВт (129-476 л.с.). Главная же «фишка» — в открытом исходном коде ПО, благодаря чему клиенты смогут кастомизировать под себя платформу MIH как угодно. «Мы хотим стать своего рода системой Android для автоиндустрии», — заявил Янг Лю, глава Foxconn.

Лилиан Чен (глава Yulon Motor) и Янг Лю (глава Foxconn) уверены в светлом будущем платформы MIH.

Первые серийные электромобили на платформе MIH увидят свет в 2022 году (их выпустит Yulon Motor) и будут иметь традиционную литий-ионную батарею, а в 2024 году Foxconn планирует перейти на более ёмкие и лёгкие твердотельные аккумуляторы, разработкой которых занимается совместно с китайской компанией CATL и индийской SES. К 2027 году на платформа MIH должен базироваться каждый десятый электромобиль в мире. К тому времени, по оценкам Boston Consulting Group, объём мирового рынка электромобилей должен достичь 36 млн единиц в год.



В общем, Foxconn замахнулась на большой кусок электромобильного рынка, но ей придётся столкнуться с мощными и опытными конкурентами. Так, Volkswagen не прочь продавать свою модульную электромобильную платформу MEB (первым клиентом стал партнёр по альянсу, компания Ford). То же планируют делать стартапы Bollinger, Canoo, Karma и др. Есть собственные платформы для «электричек» и у крупных производителей комплектующих Magna (её клиентом стал Fisker) и Benteler (работает с Pininfarina и NEVS).

Помнится, пять лет назад Apple тоже хотела заняться выпуском электромобилей, но затем отказалась от этой идеи из-за недостатка опыта. Foxconn, вероятно, полагает, что опыт для успеха в этом деле не так уж обязателен.

