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  • Яблочное ралли: акции Hyundai подорожали на 25% на слухах о сделке с Apple

Яблочное ралли: акции Hyundai подорожали на 25% на слухах о сделке с Apple

08.01.2021 275 0 0

Сообщения о переговорах между Hyundai и Apple о совместном выпуске электромобилей привели к рекордному в этом веке скачку стоимости акций корейской компании. На самом деле никакой сделки пока нет, а если она и состоится, то её плоды мы увидим нескоро.

 

В декабре сразу несколько источников сообщили о том, что компания Apple реанимировала свой электромобильный проект и ведёт переговоры с потенциальными партнёрами — автомобильными компаниями и производителями комплектующих. Сегодня появилась вторая волна этих слухов: телеканал Korea Economic Daily сообщил, что компания Hyundai завершила переговоры с Apple о сотрудничестве и ждёт одобрения сделки в совете директоров. По сути, новость преподносилась как уже состоявшееся соглашение о сотрудничестве, что спровоцировало на биржах самый резкий с 1988 года рост стоимости акций Hyundai, доходивший в пике до 25% и зафиксировавшийся к концу дня на отметке плюс 19%.

Заявление по этому поводу Hyundai, которое цитируют Bloomberg и Reuters, менялось в течение дня несколько раз. Сначала корейцы не отрицали факт переговоров с Apple, но сказали, что IT-гигант обсуждает возможность сотрудничества и с другими автопроизводителями. Затем упоминание о других автопроизводителях было удалено. Ещё позже было удалено и упоминание о компании Apple – мол, мы вообще постоянно получаем запросы о возможном сотрудничестве в сфере электромобилей и беспилотников, но никаких конкретных решений в связи с этим пока не принято.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что переговоры между Hyundai и Apple действительно состоялись, но если конкретные пути сотрудничества и были намечены, то Apple надавила на корейцев и потребовала ликвидировать любые утечки. Apple вообще считается одной из самых скрытных корпораций, категорически не желающих публично обсуждать свои планы и сурово наказывающих за это своих сотрудников — вплоть до уголовного преследования.
Hyundai также мог испугать спекулятивный рост стоимости её акций — регуляторы финансовых рынков могут за это наказать, как наказали в 2018 году Илона Маска за неаккуратные высказывания по поводу выкупа акций компании Tesla, квалифицированные как мошенничество с ценными бумагами.

Тот очевидный факт, что Apple ходит по рынку и ведёт переговоры, не означает, что электромобиль Apple в итоге увидит свет. Напомним, что слухи о первой попытке IT-гиганта сделать собственный электромобиль регулярно появлялись в прессе в период с 2014 по 2016 год, но никакого электромобиля Apple мы до сих пор не увидели.

Нынешняя вторая попытка, согласно декабрьским утечкам, если и даст плоды, то не раньше 2024 года, а сегодняшние источники говорят уже в лучшем случае о 2027 годе — такой вот долгострой. До 2027 года в мире вообще и в автобизнесе в частности может произойти всё что угодно, вплоть до так называемой технологической сингулярности — события, которого очень опасается Илон Маск, ставший на этой неделе самым богатым человеком на Земле. Технологическая сингулярность — это взрывное развитие искусственного интеллекта, в результате которого он захватит власть над миром, и что за этим последует, никто не знает.

Hyundai между тем собственных электромобильных планов не скрывает: в декабре она представила электромобильную платформу нового поколения для будущих моделей Hyundai и Kia. Быть может, именно она ляжет в основу первой машины Apple.

слухи электромобиль бизнес Hyundai

 

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