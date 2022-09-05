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  • Электрокары российского бренда Evolute показали в Москве: седан и два кроссовера

Электрокары российского бренда Evolute показали в Москве: седан и два кроссовера

05.09.2022 454 0 2

Модели не разработаны с нуля – это «китайцы» с новой эмблемой. По предварительным данным, сборка электричек стартует в РФ до конца текущего года.

 

О том, что в России появился свой бренд для «зелени», официально было объявлено весной 2022-го: марка Evolute – это проект липецкого завода «Моторинвест» (он же Липецкий моторный завод, ЛМЗ), который прежде занимался выпуском автомобилей Great Wall и Changan. Как сообщалось ранее, это предприятие, Минпромторг и Липецкая область заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК), согласно которому в течение 11 лет в производство электромобилей инвестируют 13 млрд рублей. Анонсированы пять моделей, и три из них уже показали живьем. Так, еще летом состоялся публичный дебют седана Evolute i-Pro, он же принял участие в прошедшем вчера, 4 сентября, в Москве Велофестивале, а компанию «четырехдверке» составили два кроссовера – i-Joy и i-Jet (красная и синяя машины соответственно). Ну и напомним, что все электрокары марки Evolute представляют собой китайские модели.

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Сначала снова пробежимся по седану. В Evolute i-Pro превратили Dongfeng Aeolus E70, который является электроверсией модели Dongfeng Aeolus A60, последняя же «четырехдверка», в свою очередь, сделана из Nissan Sylphy серии G11 (он же почивший Nissan Almera для РФ). Длина российского варианта равна 4680 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1530 мм, колесная база – 2700 мм. Объем багажника – 502 литра. «Четырехдверка» Evolute i-Pro оснащена 163-сильным электромотором и батареей емкостью 53 кВт*ч, заявленный запас хода – 420 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Evolute i-Pro

Под именем Evolute i-Joy, как и предполагал Kolesa.ru, в России будут собирать и продавать паркетник Fengon E3 EV, дебютировавший в родном Китае в 2019 году (Fengon — бренд компании DFSK Motor, то есть совместного предприятия Dongfeng и фирмы Sokon). Габариты российского кросса: 4385/1850/1650 мм, расстояние между осями – 2655 мм. Паспортный дорожный просвет i-Joy составляет 180 мм, объем багажника – 535 литров. Кроссовер Evolute оснащен 176-сильным электромотором (установлен на передней оси) и той же батареей на 53 кВт*ч. Дальнобойность – 405 км (NEDC). По данным самой марки Evolute, с места до «сотни» i-Joy разгоняется за 8,9 секунды, максимальная скорость – 160 км/ч.

Evolute i-Joy

Наконец, кроссовер Evolute i-Jet – это разновидность Seres SF5 (компания Seres принадлежит Sokon Group). К слову, на родине паркетник длиной 4700 мм (колесная база – 2875 мм) сегодня представлен в виде гибрида, а вот электроверсию там на данный момент не продают. Характеристики российского i-Jet пока не раскрыты.

Цены на электрокары Evolute все еще не объявлены, как и точные сроки старта продаж. Прежде компания обещала начать выпуск уже в этом году.

Evolute i-Jet

Что же касается остальных двух моделей, то они пока засвечены на тизерах: к i-Pro, i-Joy и i-Jet позже должны присоединиться минивэн и флагманский паркетник (скорее всего, Voyah Free от Dongfeng).

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