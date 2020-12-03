Dongfeng потягается с Geely и Chery в «премиум-сегменте»: к дебюту готов серийный кросс Free

Первую товарную модель нового суббренда китайского концерна раскроют через пару недель. Это SUV, его предложат в гибридной и чисто электрической версиях. У последней якобы будет полный привод.

Марку Voyah (ее название, по мнению маркетологов, должно вызывать ассоциации со словом voyage, то есть «путешествие») «поднебесная» Dongfeng запустила минувшим летом. Бренд считается премиальным, а его главное отличие от Wey, Lynk & Co и Exeed, принадлежащих Great Wall, Geely и Chery соответственно, в том, что под ним будут выпускать только электрифицированные модели. Причем производство наладят на заводе в Ухане, который прежде собирал автомобили давнего партнера Dongfeng – компании Renault (французы выводят традиционные легковушки с китайского рынка). Первенцем Voyah, видимо, в угоду рынку, станет кроссовер. Его предвестника – концепт iFree – показали в сентябре на Пекинском автосалоне. А теперь опубликованы изображения серийного воплощения, отбросившего от имени приставку «i». Также объявлена дата премьеры: кроссовер Voyah Free представят 18 декабря.

Судя по картинкам, от шоу-кара товарный SUV унаследовал силуэт, спрятанные ручки дверей и узкие фары. Корму Free еще не засветили, но так же, как у концепта, фонари, скорее всего, объединены между собой светящейся полоской. Разумеется, оптика светодиодная. Интерьер прототипа не был показан. В салоне серийного кросса ждем модные ныне виртуальную «приборку» и большой тачскрин мультимедийной системы, и не исключено, что их сделают в виде единого «табло».

Серийный Voyah Free 1 / 2 Серийный Voyah Free 2 / 2

По предварительным данным, в основе Voyah Free лежит платформа ESSA (electric smart secure architecture), созданная специально для моделей новой марки. Китайские профильные СМИ пишут, что спереди у паркетника якобы подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – многорычажка. Колесная база – более 2900 мм. Остальные габариты не приводятся.



Для Free заявлены гибридная и полностью электрическая версии. В состав установки гибрида, по опять же неофициальной информации, вошли бензиновая полуторалитровая «турбочетверка», мощность которой еще не названа, и электромотор, выдающий примерно 82 л.с. У электрокара вроде бы будет полный привод, то есть у него два электродвигателя. А еще во время презентации марки Voyah концерн Dongfeng анонсировал для моделей на платформе ESSA автопилот третьего уровня (может вести машину по магистрали, вмешательство водителя потребуется только в чрезвычайной ситуации).

Концепт Voyah iFree 1 / 4 Концепт Voyah iFree 2 / 4 Концепт Voyah iFree 3 / 4 Концепт Voyah iFree 4 / 4

На китайский рынок новый кроссовер выйдет в следующем году. Следом гамму Voyah должны пополнить еще несколько SUV, седаны и минивэн.



Об экспорте в Dongfeng пока не заявляли, но он, скорее всего, подразумевается. Например, Lynk & Co уже готовится выйти на европейский рынок с гибридами, а Chery недавно запустила в России бренд Cheryexeed – переименованный Exeed (в гамме суббренда Чери электрифицированных моделей пока нет). Впрочем, до нас-то Voyah со своей «зеленью» вряд ли доберется.