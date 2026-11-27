Компания Chery начала принимать заказы на новую четырехдверку Arrizo 7. Модель дебютировала в чисто бензиновой версии, позже подтянутся электрифицированные варианты.

Первый показ седана с возрожденным именем Chery Arrizo 7 провели в августе текущего года. А в рамках открывшегося сегодня автосалона в Гуанчжоу производитель раскрыл характеристики модели, озвучил предварительные цены и начал принимать заявки. Напомним, что предыдущая четырехдверка Arrizo 7 дебютировала в 2013 году, тогда она возглавила легковую линейку Chery. Домашний рынок тот седан окончательно покинул еще в 2017-м. К слову, прежняя модель была представлена и в России, причем в двух ипостасях. Так, непосредственно «первый» Chery Arrizo 7 к нам привезли в 2014-м, а в 2023-м на калининградском заводе Автотор прописался сделанный на базе «семерки» седан Kaiyi E5 (марка Kaiyi свою карьеру в РФ, по сути, уже завершила).

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Внешне новый Arrizo 7 перекликается с седаном Chery Fulwin A9 (не путать с Fulwin A9L), который доступен в виде гибрида или электрокара. Но дизайн у «семерки» все-таки оригинальный. Среди особенностей экстерьера – гигантская радиаторная решетка, собственные вытянутые фары, привычные ручки дверей и раздельные узкие задние фонари.

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Длина Chery Arrizo 7 равна 4739 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1491 мм, колесная база – 2770 мм. Таким образом, по своим габаритам седан расположился между адресованным Китаю Chery Arrizo 8 Pro (длина – 4800 мм, расстояние между осями – 2790 мм) и упомянутым Chery Fulwin A9 (4836 и 2900 мм). Объем багажника новинки не озвучен.

В салоне «семерки» – лаконичная передняя панель, двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

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Chery Arrizo 7 дебютировал в чисто бензиновой версии. Седан оснащен турбочетверкой 1.5 TCI мощностью 156 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Позже гамму пополнят подзаряжаемый гибрид и чисто электрический вариант, их премьера еще впереди.

На данный момент у «традиционного» седана две комплектации. В списке оборудования базовой значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, вышеназванные экраны, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, обычный круиз-контроль. Второе исполнение – это еще люк в крыше, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

На старте предзаказа бензиновый седан Chery Arrizo 7 оценили в 83 900 – 92 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,03 млн – 1,14 млн рублей по текущему курсу.