Флагманский седан Chery Fulwin A9L доступен к заказу: богатое оснащение, есть полный привод

О старте производства этого большого седана электрифицированной линейки Fulwin с отдельной эмблемой фирма Chery объявила еще осенью прошлого года. Однако лишь сегодня в Китае раскрыли все характеристики и назвали предварительные цены, местные дилеры начали принимать заказы. Кстати, модель успела сменить имя – прежде ее демонстрировали под названием Chery Fulwin A9, но на рынок она выходит как Chery Fulwin A9L.

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Если у прочих автомобилей семейства Fulwin есть аналоги под материнской маркой Chery, то ближайшим родственником A9L является Exeed Sterra ES (в России это Exlantix ES). При этом у флагманской четырехдверки Fulwin свой дизайн.

Среди особенностей внешности – фары лаконичной формы, которые объединены между собой светящейся полоской, интегрированные в передний бампер вертикальные воздухозаборники с хромированными «клыками», утопленные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Кроме того, для модели предусмотрен лидар. А вот от множества диодных «точек» спереди, судя по всему, отказались – по крайней мере, у машин на фирменных кадрах гладкая панель.

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Длина Chery Fulwin A9L равна 5018 мм, ширина – 1965 мм, высота – 1500, колесная база – 3000 мм. Стандартные колеса – 19-дюймовые, топовая четырехдверка «стоит» на 20-дюймовых дисках. Объем багажника составляет 405 литров.

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В салоне – отдельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедиа (15,6 дюйма). Седану также достались двухспицевый усеченный руль и двухэтажный тоннель. Привычного селектора коробки нет, вместо него – подрулевой рычажок. Под центральными дефлекторами обдува есть ряд физических клавиш, ниже – две площадки для беспроводной зарядки смартфонов. Позже наряду с обычной пятиместной версией в продаже появится четырехместный седан: между задними креслами будет массивная «тумба» с пультом, а между их спинками – встроенный холодильник.

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Chery Fulwin A9L представляет собой подзаряжаемый гибрид. В состав силовой установки входят бензиновая турбочетверка 1.5 (156 л.с.) и 218-сильный электромотор. А самая дорогая комплектация предложена с полным приводом – на задней оси такого седана установлен дополнительный электродвигатель на 265 л.с. Суммарная отдача переднеприводной четырехдверки – 374 л.с. и 530 Нм, полноприводной – 639 л.с. и 854 Нм. Батарея едина для всех модификаций – емкостью 33,68 кВт*ч. Только на электротяге A9L 2WD проедет 260 км (скорее всего, этот показатель рассчитан по местному циклу CLTC), A9L 4WD – 200 км. С 0 до 100 км/ч переднеприводный седан разгоняется за 7,9 секунды, полноприводный – за 4,9 секунды.

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Сейчас Chery Fulwin A9L доступен в четырех комплектациях. В базе есть светодиодная оптика, панорамная крыша (состоит из двух секций), упомянутые выше экраны, штатный видеорегистратор, двухзонный климат-контроль, подогрев подушек передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная со второй по старшинству версии появляются подогрев руля, автопарковщик (с функцией дистанционной парковки), система ароматизации воздуха в салоне, вентиляция подушек передних сидений (водительское – еще и с массажером), системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения о столкновении/перекрестном движении сзади. Следующее исполнение – это также адаптивные амортизаторы, полноценные обогрев и вентиляция передних кресел (спинка + подушка), подогрев заднего дивана. Наконец, топовый полноприводный седан имеет выдвижной спойлер на крышке багажника, систему мониторинга состояния водителя и массажер переднего пассажирского кресла.

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Цена Chery Fulwin A9L варьируется от 159 900 до 229 900 юаней (около 1,7 млн – 2,5 млн рублей по актуальному курсу). Но не забываем, что прайс-лист пока предварительный. То есть после запуска «живых» продаж, который намечен на июль, реальные цены, скорее всего, будут ниже.

Между тем ожидается, что Chery будет использовать и индекс A9 – без приставки L. Его могут присвоить седану, который раньше выставляли как Fulwin E05.