Седан Chery Arrizo 7 возвращается: первые официальные фото

Предполагается, что свежая четырехдверка Chery будет доступна только с ДВС. Премьеру модели проведут в конце этой недели.

Седан Chery Arrizo 7 дебютировал в 2013 году, тогда он возглавил легковую линейку марки. Модель была представлена и в России, пусть и недолго, зато в двух ипостасях. Так, непосредственно Chery Arrizo 7 к нам привезли в 2014-м, а в 2023-м на калининградском заводе Автотор прописался седан Kaiyi E5, сделанный на базе «семерки» (марка Kaiyi свою карьеру в РФ, по сути, уже завершила). Китай же Chery Arrizo 7 окончательно покинул еще в 2017-м.

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Так вот теперь официально объявлено о возрождении этого имени – пока только на домашнем рынке. Компания Chery распространила первые фирменные картинки нового Arrizo 7, публичную премьеру проведут на автосалоне в Чэнду, который откроется 21 августа. Очевидно, в актуальной гамме материнской марки новинка окажется на ступеньку ниже модели Chery Arrizo 8/Arrizo 8 Pro.

Новый Chery Arrizo 7

Между тем в профиль новый Chery Arrizo 7 напоминает седан Chery Fulwin A9 (не путать с Fulwin A9L), который сейчас доступен в виде электрокара, а позже должен получить еще и гибридную версию. Разве что у новинки привычные дверные ручки вместо полускрытых и иные наружные зеркала. То есть не исключено, что именно электрифицированный седан и взяли за основу для новой «семерки».

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Впрочем, передняя часть у Arrizo 7 оригинальная. Седан получил гигантскую радиаторную решетку – ее «уронили» до нижней кромки бампера, в то время как Fulwin A9 имеет гладкую панель и активные заслонки. Фары у «семерки» тоже другие. А вот «прорези» в бампере оставили, хотя они лишены дополнительных вертикальных LED-секций. Нет и лидара над лобовым стеклом. Корму Chery Arrizo 7 еще не показали. Вероятно, седану достался монофонарь.

Новый Chery Arrizo 7

Характеристики новой четырехдверки пока не озвучены. Длина Chery Fulwin A9 в зависимости от комплектации равна 4836 или 4890 мм, ширина – 1896 или 1913 мм, высота – 1489 мм, колесная база – 2900 мм. Габариты «первого» почившего Arrizo 7 для Китая: 4652/1825/1483 мм, расстояние между осями – 2700 мм.

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Интерьер тоже еще не продемонстрировали. Однако и на имеющихся картинках видно, что внутри установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы.

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Предполагается, что новый Chery Arrizo 7 предложат исключительно в «традиционном» исполнении. Некоторые китайские СМИ прочат седану бензиновые турбочетверки 1.5 и 1.6.

Больше подробностей о возрожденной модели Chery узнаем уже через несколько дней.