ОСАГО без техосмотра с 22 августа 2026 года: что изменится и можно ли на этом сэкономить

Оформить полис ОСАГО теперь станет проще: страховщикам больше не придётся связывать обязательную автогражданку с проверкой прохождения техосмотра. Причем сама процедура технического осмотра никуда не исчезнет – меняется только её связь с ОСАГО. Для большинства владельцев обычных легковых машин это означает меньше бумажной волокиты, минус один пункт в длинном списке забот и потенциальную экономию в несколько тысяч рублей. Но есть важная деталь: далеко не каждому автомобилисту вообще нужен техосмотр. Разбираемся, что именно изменится 22 августа, кому можно забыть про диагностическую карту и сколько денег получится оставить в кошельке.

Что изменится с 22 августа 2026 года

Тут всё довольно довольно просто: при оформлении ОСАГО страховщик больше не будет требовать подтверждения прохождения технического осмотра автомобиля. Российский союз автостраховщиков и Банк России подтвердили, что купить полис без привязки к диагностической карте можно будет с 22 августа 2026 года. При этом дата 29 августа, которая фигурировала в некоторых сообщениях, относится к вступлению в силу отдельных нормативных актов ЦБ и не меняет дату, когда автомобилист получает право оформить ОСАГО без проверки ТО.

Для водителя это означает приятную вещь: сценарий «сначала найди пункт техосмотра, потом получи диагностическую карту, потом иди за страховкой» окончательно утрачивает актуальность. Никакой обязательной диагностической карты именно для покупки ОСАГО больше не понадобится.

При этом важно не перепутать две совершенно разные вещи. Техосмотр как таковой не отменяется – просто ОСАГО отвязывают от этой процедуры. Если для конкретного автомобиля или определённой ситуации прохождение ТО по-прежнему обязательно, новую норму нельзя трактовать как индульгенцию от технических требований.

Кому не нужно проходить техосмотр в 2026 году

С 2022 года обязательный техосмотр для личных автомобилей физлиц фактически переведён в добровольную плоскость. Если машина используется исключительно для личных целей, диагностическую карту обычно получать не нужно. То же касается принадлежащих физлицам мотоциклов, если они не используются в коммерческих целях.

Однако есть несколько важных исключений. Техосмотр остается обязательным при некоторых регистрационных действиях с автомобилями старше четырёх лет, при изменении конструкции или замене основных компонентов, а также для транспорта, который используется в коммерческих перевозках. В частности, диагностическая карта требуется такси, автобусам и грузовикам в предусмотренных законом случаях.

Для владельца машины полезно запомнить главное:

Легковой автомобиль для личных поездок – проходить ТО обычно не требуется

Такси, автобус или коммерческий транспорт – требования к техосмотру сохраняются

Автомобиль старше четырёх лет при отдельных регистрационных действиях – техосмотр может потребоваться

Машина с изменённой конструкцией – в предусмотренных законом случаях без ТО не обойтись

ОСАГО с 22 августа 2026 года – наличие диагностической карты больше не является условием оформления полиса

Поэтому фраза «с 22 августа техосмотр отменили» категорически некорректна. Правильнее говорить так: «с 22 августа 2026 года наличие техосмотра больше не является условием для оформления ОСАГО». Сам владелец обязан эксплуатировать технически исправный автомобиль независимо от наличия бумаги с результатами ТО.

Особенно это важно для тех, кто недавно покупал автомобиль старше четырёх лет, менял конструкцию машины или использует её в качестве такси. Для них технический осмотр может по-прежнему оставаться обязательным, даже если страховая компания спокойно оформит полис ОСАГО без диагностической карты.

Как оформить ОСАГО без техосмотра

Для обычного владельца легкового автомобиля процедура становится практически такой же, как оформление полиса онлайн. Вы выбираете страховую компанию, вводите данные автомобиля и водителей, рассчитываете стоимость, оплачиваете договор и получаете электронный полис.

Проверка наличия диагностической карты больше не должна быть отдельным условием заключения договора. Именно это и является главным практическим эффектом новой нормы.

При этом рассчитывать на то, что ОСАГО станет дешевле, потому что ТО больше не нужен, не стоит. Стоимость полиса рассчитывается по тарифам ОСАГО и зависит от целого набора параметров, включая регион, мощность автомобиля, возраст и стаж водителей, коэффициент бонус-малус и другие предусмотренные законом факторы. Сам факт отсутствия техосмотра на цену не влияет.

Иными словами, дешевле станет не сам полис, а вся процедура вокруг него.

Сколько можно сэкономить на ОСАГО

Вот здесь начинается приятная арифметика. Если раньше автомобилисту нужно было специально проходить техосмотр исключительно ради последующего оформления страховки, теперь эти расходы можно исключить. А стоимость процедуры отличается от региона к региону и может быть весьма ощутимой.

Например, в Москве тариф на техосмотр легкового автомобиля на 2026 год составляет 1295 рублей. В Московской области – 1238 рублей, в Санкт-Петербурге – 2032 рубля, а на Чукотке тариф доходит до 5410 рублей.

Таким образом, в зависимости от региона автомобилист может сэкономить от одной до нескольких тысяч рублей, если раньше проходил ТО только ради оформления ОСАГО. Наиболее заметной экономия будет там, где региональный тариф особенно высок.

Есть и другая экономия, о которой калькулятор обычно молчит. Не нужно тратить время на запись, ехать на пункт техосмотра, ждать своей очереди и разбираться с машиной, которая внезапно решила сообщить диагносту о существовании какого-нибудь люфта в подвеске. Для занятого автомобилиста это порой не менее ценно, чем сами деньги.

Нужно ли проходить техосмотр добровольно

Несмотря на то, что для большинства частных легковушек техосмотр перестал быть обязательным условием покупки ОСАГО, забывать о техническом состоянии автомобиля всё же не стоит.

Здесь есть простая логика: диагностическая карта не делает машину исправной. Если подвеска разваливается, тормоза работают неуверенно, а шины выглядят так, будто их нашли при раскопках, наличие документа с печатью этого не изменит.

Добровольный техосмотр может быть полезен владельцу автомобиля с большим пробегом, подержанной машины или техники, состояние которой вызывает вопросы. Формально страховая компания сможет оформить ОСАГО без диагностической карты, но это не означает, что технические неисправности перестали иметь значение при эксплуатации автомобиля или разборе ДТП.

Поэтому воспринимать новую норму как приглашение ездить на автомобиле, который держится на честном слове, точно не стоит.

Что будет с выплатой по ОСАГО без техосмотра

У некоторых водителей в связи с этим возникает логичный вопрос: что будет с выплатами от страховой, если попасть в ДТП без техосмотра? В общем случае отсутствие диагностической карты само по себе не означает автоматического отказа потерпевшему в страховой выплате.

Гораздо важнее техническое состояние автомобиля и обстоятельства конкретной аварии. Если страховая компания докажет, что авария произошла из-за неисправности машины виновника, вопрос о регрессных требованиях вполне может возникнуть. Сам по себе факт отсутствия техосмотра не превращает ОСАГО в недействительный полис.

Проще говоря, новая система не даёт водителю права ездить на автомобиле с неисправными тормозами, но и отсутствие диагностической карты само по себе не лишает полиса законной силы.

Что в итоге изменится для водителей

Для подавляющего большинства владельцев личных легковых автомобилей изменение от 22 августа 2026 года будет скорее формальностью, чем революцией. Многие из них и сейчас не обязаны проходить техосмотр для обычной эксплуатации машины, но теперь исчезает связка между диагностической картой и оформлением полиса.

Ощутимый плюс – экономия времени и денег. В зависимости от региона можно больше не тратить несколько тысяч рублей на стандартную процедуру. Главное – не перепутать экономию с лицензией на апокалипсис. Да, с 22 августа можно спокойно покупать ОСАГО без техосмотра, однако ездить на машине в сомнительном техническом состоянии по-прежнему остаётся плохой идеей.