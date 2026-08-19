На родственных началах: Geely загрузит своими моделями европейские заводы Volvo

Geely Automobile в 2028 году начнёт выпуск автомобилей одного или нескольких дочерних брендов на европейских заводах Volvo Cars, которые сейчас имеют избыточную производственную мощность.

Китайский холдинг Geely выкупил Volvo Cars у компании Ford в 2010 году. Сегодня Volvo Cars — одно из автомобильных подразделений холдинга наряду с Geely Automobile (сюда входят бренды Geely, Lynk & Co, Zeekr, Proton, Radar и LEVC), Lotus Group, Polestar, Livan, smart Automobile (половина этой компании принадлежит Mercedes-Benz) и Geely New Energy Commercial Vehicle Group (коммерческие автомобили).

В прошлом году Volvo Cars впервые принесла убытки со времён вхождения в состав холдинга Geely. Продажи тоже оставляют желать лучшего: в 2025 году они просели на 7% до 710 042 автомобилей и сейчас продолжают снижаться. Развитию Volvo Cars мешают кардинально разные условия ведения бизнеса в Китае, США и Европе, высокие цены (из-за этого модели Volvo плохо продаются в Китае) и напряжённая геополитическая обстановка с вытекающими из неё торговыми барьерами и повышенными пошлинами.

Сейчас Volvo Cars ориентируется главным образом на европейский рынок — здесь она продаёт больше всего машин. В 2025 году продажи Volvo Cars в Европе снизились на 10% до 332 667 шт. Сейчас ситуация вроде как стабилизировалась, но подробную статистику по кварталам Volvo Cars теперь не даёт — поверим на слово.

Цифры продаж нам нужны для того, чтобы показать, что текущие производственные мощности Volvo Cars — сильно избыточные.

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В Европе у Volvo Cars три завода. Два из них действующие — в шведском Гётеборге мощностью 300 000 машин в год и бельгийском Генте мощностью 300 000 машин в год. Третий завод в словацком Кошице — строящийся, его пуск был намечен на 2026 год, но затем его сдвинули на начало 2027 года. Проектная мощность словацкого завода — 250 000 машин в год.

Ещё у Volvo Cars есть собственный завод в США, в Риджвилле, штат Южная Каролина (запущен в 2018 году, мощность — 150 000 машин в год) и три площадки в Китае — в Дацине, Луцяо и Чэнду общей мощностью около 300 000 машин в год.

Зачем так много, спросит читатель? В середине прошлого десятилетия Volvo Cars рассчитывала на постоянный рост и хотела выйти на уровень продаж более миллиона машин в год, просто из этого ничего не вышло. Теперь холдинг Geely думает, как правильно распорядиться имеющимися заводами, и принял решение локализовать на европейских заводах Volvo Cars модели Geely Automobile, чтобы не платить за них ввозные пошлины Евросоюзу.

Старт производства намечен на 2028 год, но пока не объявлено, какие именно китайские модели получат европейскую прописку и на каком именно заводе. Скорее всего, выпуск китайских машин освоит завод в Генте, так как, по данным газеты Handelsblatt, этот завод с одобрения правительства Бельгии уже готовят к контрактной сборке. Головной завод Volvo Cars в Гётеборге тоже вполне может взяться за выпуск китайских машин, а вот новый завод в Кошице вряд ли — он изначально заточен под электромобили на платформе SPA3 собственной разработки Volvo Cars, у Geely нет запланированных моделей на этой платформе. Заводы в Генте и Гётеборге могут выпускать модели Volvo Cars и Geely на общих платформах, локализация в таком случае потребует минимальных вложений.

Добавим, что с 2028 года Geely будет также выпускать свои модели на заводе Ford в испанской Валенсии — соответствующая договорённость была достигнута в июле этого года.

