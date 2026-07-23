Ford и Geely создают СП в Европе: локализация в Испании и минимум одна совместная модель

Ford и Geely официально объявили о сделке, которая поможет им ускорить развитие бизнеса в Европе. Будет создано совместное предприятие, в котором доля компании Ford составит 66%, а доля холдинга Geely — 34%. Производственной базой нового СП станет завод Ford в испанском Альмусафесе (пригород Валенсии, столицы одноимённой провинции). Ford будет выпускать здесь два новых кроссовера, один из которых будет разработан совместно с Geely. В свою очередь Geely локализует в Валенсии два своих кроссовера, одним из которых будет известный в России Geely EX5.

О том, что Geely готовится прописаться на заводе Ford в Валенсии, стало известно из неофициальных источников ещё в мае. Сегодня эта информация подтверждена официально, но с уточнениями: Geely не купит часть завода Ford в Валенсии, а создаст с Фордом совместное предприятие, завод просто войдёт в его состав. Конкретного названия у СП пока не имеет, его официальный запуск намечен на вторую половину 2027 года после получения всех необходимых одобрений от регулирующих органов.

Завод Ford в Валенсии был запущен в 1976 году, прежде здесь выпускались различные популярные легковушки — семейство Mondeo, хэтчбек Fiesta, компактвэн C-Max, минивэны Galaxy/S-Max, но все они уже ушли в историю, не получив наследников. Сейчас завод при мощности 500 000 машин в год выпускает единственную модель — постаревший кроссовер Ford Kuga третьего поколения. Таким образом, сейчас завод загружен в лучшем случае на четверть.

В мае компания Ford анонсировала для Европы пять новых легковых моделей «с раллийным духом», все они выйдут на рынок до конца 2029 года. Две из них — субкомпактные электромобили на платформе Renault — хэтчбек и кроссовер, производить их будет Renault на своих заводах во Франции.

Три другие новинки Ford для Европы — кроссоверы с различными силовыми установками (топливные, гибридные, электрические), два из которых будут производиться на заводе в Валенсии. Один из этих кроссоверов — европейский Bronco собственной разработки Ford, который будет отличаться от китайского Bronco и американского Bronco Sport. По неофициальным данным, в основу европейского Ford Bronco ляжет модернизированная платформа C2 от вышеупомянутой Куги. Производство европейского Bronco начнётся в 2028 году.

Второй новый кроссовер Ford с испанской пропиской тоже встанет на конвейер в 2028 году: он будет разработан совместно с Geely (фактически на платформе Geely). Официально этот кроссовер описывается как «многофункциональный семейный», но технических подробностей пока нет.

Что такое третий новый кроссовер Ford — пока загадка. Судя по всему, он будет выпускаться не в Валенсии, а на другом заводе Ford (например, в Румынии) и появится не раньше 2029 года.

Теперь перейдём к Geely. В официальном пресс-релизе не сказано, какие два кроссовера китайская компания собирается локализовать в Валенсии, но Reuters со ссылкой на старшего вице-президента Geely Виктора Яна сообщает, что одним из них будет среднеразмерный Geely EX5, уже продающийся в Европе как Geely E5 (пока эту модель привозят из Китая). Второй кроссовер пока находится в разработке, то есть это полностью новая модель (вероятно, это технический родственник «многофункционального семейного» кроссовера Ford). Предполагается, что оба кроссовера Geely будут запущены в производство на заводе в Валенсии в 2028 году.

Geely EX5

В более отдалённой перспективе возможно расширение сотрудничества между Ford и Geely в Европе, то есть могут появиться новые модели, которые позволят полностью загрузить завод в Валенсии.

Добавим, что, по данным ACEA, продажи Ford в Европе в первой половине текущего года просели на 15,2% до 192 373 автомобилей, тогда как холдинг Geely смог нарастить продажи на 8,5% до 225 350 автомобилей.

