Компания Ford анонсировала для Европы пять новых моделей «с раллийным духом»

Американская компания Ford пытается реанимировать свой бизнес в Европе, после того как радикально сократила здесь линейку легковых автомобилей. До конца 2029 года Ford выведет на европейский рынок пять новых легковушек: две из них будут субкомпактными электромобилями на платформе Renault, три другие — более крупные кроссоверы, у которых будут в том числе «углеводородные» версии. Всем пяти новинкам обещана раллийная харизма и отточенная управляемость в лучших европейских традициях.

Вообще-то представленная сегодня новая стратегия развития Ford в Европе подразумевает вывод на рынок семи моделей, просто две из них коммерческие, и они уже известны. Первая коммерческая новинка — представленный в марте фургон Ford Transit City китайского происхождения, он появится в продаже до конца текущего года.

Ford Transit City

Вторая коммерческая новинка — пикап-тяжеловоз Ford Ranger Super Duty, дебютировавший в прошлом году в Австралии и выпускающийся в Таиланде. Продажи Ranger Super Duty в Европе начнутся «в самое ближайшее время», но пока нет даже фотографий его леворульной версии. Ranger Super Duty адресован спасателям, военным, горнякам, лесничим и прочим профессионалам, работающим в экстремальных условиях. Будут ли «гражданские» версии, пока неизвестно.

Ford Ranger Super Duty

Теперь к легковушкам. Две из них были анонсированы ещё в декабре прошлого года, когда компания Ford заключила стратегическое партнёрство Renault Group. В результате этого партнёрства европейскую модельную линейку Ford после 2028 года пополнят два субкомпактных электромобиля платформе Renault — хэтчбек и кроссовер, производить их будет Renault на своих заводах во Франции. Платформа официально не называется, но в общем ясно, что это RGEV small (бывшая AmpR Small), соответственно новый электрический хэтчбек Ford будет аналогом Renault 5, а кроссовер — аналогом Renault 4. Бэдж-инжиниринга, говорят, не будет: новинки Ford на платформе Renault получат свой дизайн и свои настройки шасси, обеспечивающие вышеупомянутую раллийную харизму.

Три другие новые легковушки Ford для Европы — это более крупные кроссоверы на платформах, рассчитанных на разные типы силовых установок (топливные, гибридные, электрические). Одним из этих кроссоверов будет европейский Bronco собственной разработки Ford, он будет отличаться от китайского Bronco и американского Bronco Sport. Выпускаться европейский Bronco будет на заводе Ford в испанской Валенсии, который сейчас производит только постаревший кроссовер Ford Kuga третьего поколения. По слухам, в основу европейского Bronco ляжет модифицированная платформа C2 от Куги.

Что такое два других кроссовера с разными типами силовых установок, пока тайна, обещан только «раллийный дух», что можно понимать как намёк на то, что дешёвыми они не будут.

В начале мая неофициальные источники сообщили о том, что холдинг Geely собирается купить у Ford часть недозагруженного завода в Валенсии, чтобы локализовать здесь свои модели на платформе GEA. Также, по данным инсайдеров, Ford и Geely обсуждают возможность выпуска в Валенсии новых моделей Ford на платформе GEA — вероятно, это и есть два «искомых» спортивных кроссовера. Поскольку сделка между Ford и Geely пока официально не оформлена, в новой стратегии развития Ford в Европе она не упомянута.

Добавим, что продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей Ford в Европе в первом квартале этого года, по данным ACEA, сократились на 14,6% до 100 056 шт., тогда как продажи BYD выросли на 155,5% до 73 847 шт. Бороться с BYD на ценовом уровне Ford не в состоянии — отсюда ставка на спортивность, раллийную закалку и традиционные европейские автомобильные ценности, в том числе отточенную управляемость. Если под эти ценности будет подложена подходящая китайская платформа, то вряд ли европейские потребители от этого сильно расстроятся.

