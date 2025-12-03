Гибридные авто ×
03.12.2025 200 0 1
Вместо Фокуса: компания Ford готовит гибридный кроссовер Bronco для Европы

Семейство Ford Bronco продолжает разрастаться: в дополнение к двум американским моделям с таким именем и одной китайской в 2027 году появится европейский Bronco.

В прошлом месяце с конвейера завода в Зарлуи (Германия) сошёл последний европейский Ford Focus, наследника у него не будет, но компания Ford рассчитывает в будущем пересадить тех, кто сегодня ездит на Фокусах, на близкие по размерам кроссоверы — кто-то выберет «обмылочный» Kuga, а кто-то более угловатый Bronco.

По данным издания Automotive News Europe, ссылающегося на осведомлённые источники, европейский Bronco будет выпускаться с 2027 года на заводе Ford в испанской Валенсии, там же, где сегодня делают Ford Kuga. В основу европейского Bronco ляжет заслуженная модульная платформа С2, первым носителем которой стал как раз ушедший в отставку Focus четвёртого поколения. На этой же платформе построен актуальный Ford Kuga и американский компактный кроссовер Ford Bronco Sport, что дебютировал в 2020 году и в прошлом году пережил рестайлинг.

Американский Ford Bronco Sport
Американский Ford Bronco Sport
1 / 3
Американский Ford Bronco Sport
Американский Ford Bronco Sport
2 / 3
Американский Ford Bronco Sport
Американский Ford Bronco Sport
3 / 3

Казалось бы, что мешает продавать Ford Bronco Sport в Европе? Формально ничего не мешает, но проблема в том, что он производится в Мексике только с бензиновыми турбомоторами (1,5 л и 2,0 л) и никак не электрифицирован, поэтому для Европы с её жёсткими ограничениями выбросов COон не годится — нужна гибридизация. По данным Automotive News Europe, европейский Ford Bronco будет plug-in гибридным, хотя возможны и другие варианты (например, безрозеточный гибрид). Полностью электрический Ford Bronco для Европы пока не планируется, так как эту нишу занимают европейские Ford Explorer и Ford Capri — продаются они плохо, и Ford пока не видит смысла выпускать в этом классе ещё одну «электричку».

С учётом того, что до запуска европейского Ford Bronco в производство осталось менее двух лет, можно предположить что он будет вариацией американского Bronco Sport, которому «прикрутят» гибридную силовую установку, либо укороченной версией китайского Ford Bronco (показан на заглавной фотографии).

Китайский Ford Bronco
Китайский Ford Bronco
1 / 3
Китайский Ford Bronco
Китайский Ford Bronco
2 / 3
Китайский Ford Bronco
Китайский Ford Bronco
3 / 3

Китайский Ford Bronco справил формальную премьеру в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, на него сейчас принимаются предварительные заказы, но пока ещё не было полноценного старта продаж, не раскрыты многие детали оснащения. Тем не менее уже известно, что китайский Ford Bronco будет предложен как электромобиль и как последовательный гибрид типа EREV, в котором 1,5-литровый бензиновый турбомотор (150 л.с.) механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Колёса вращают два электромотора, передний и задний, на электрических версиях их максимальная совокупная мощность составляет 452 л.с., на гибридных — 422 л.с. Ёмкость тяговой батареи у электрических версий — 105,4 кВт·ч, у гибридных — 43,7 кВт·ч. Электрический Bronco может проехать на одной зарядке 650 км по циклу CLTC, гибридный — 220 км без включения ДВС и 1220 км в гибридном режиме с полностью заправленным баком (63 л).

Китайский Ford Bronco

Для Европы китайский Ford Bronco крупноват (габаритная длина — 5025 мм, колёсная база — 2950 мм), зато его кузов изначально рассчитан под кемпер-версию, а европейцы очень любят кемперы, новый Bronco в этом смысле может оказаться уникальным предложением на рынке.

Короче говоря, пока неясно, каким именно будет европейский Ford Bronco, но мы в любом случае сильно сомневаемся, что он сможет стать полноценной заменой Фокусу.

кроссовер слухи новинки Европа гибридные авто Ford Ford Bronco

 

