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Новый кроссовер Ford Bronco станет эксклюзивом для Китая

17.07.2025 251 0 1

SUV предложат с двумя вариантами «начинки» – с полностью электрической системой и гибридной установкой. Официальный дебют новинки состоится осенью 2025 года.

Компания Ford возродила название в 2020 году: тогда компания презентовала трёх- и пятидверный внедорожник Bronco и кроссовер Bronco Sport. Обновление к 2025 модельному году эти SUV пережили в ноябре и в августе прошлого года соответственно. На китайский рынок в скором времени выйдет ещё один Ford Bronco: речь идёт о новинке, разработанной совместным предприятием Jiangling Ford.

На фото: Ford Bronco для Китая (версия с полностью электрической установкой)

Этот вариант предназначен исключительно для Поднебесной, на экспорт такая модель не поедет. По дизайну экстерьера новый китайский Ford Bronco ближе к американскому Bronco Sport, у него традиционный пятидверный «оквадраченный» кузов, полноценные рейлинги на крыше, обычные наружные зеркала с чёрными корпусами, а головная оптика визуально составляет единый элемент с заглушкой с названием модели.

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Модель получила массивный обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, включающий расширенные накладки на колёсные арки. В нижней части переднего бампера предусмотрен воздухозаборник, на чёрной крыше можно увидеть интегрированный в переднюю часть лидар, на боковинах – выдвижные дверные ручки, корму украсили спойлером и «запаской» на багажной двери с вертикальной ручкой, а по бокам от неё располагаются вертикальные фонари.

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Габаритная длина китайского кроссовера равна 5025 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1815 / 1825 мм, а расстояние между осями – 2950 мм. Для сравнения, показатели актуального бензинового Бронко для Китая – 4800 х 1990 х 1835 мм, колёсная база такая же. Салон пока не рассекречен, но известно, что он рассчитан на пятерых седоков.Новому Ford Bronco положены колёса размером 18 и 19 дюймов. Колея спереди и сзади составляет 1670 мм, передний свес – 915 мм, задний свес – 1160 мм.

На фото: Ford Bronco для Китая (версия с гибридной установкой)

Новый кроссовер предложат с двумя вариантами «начинки» – с полностью электрической системой и гибридной установкой. Максимальная скорость вне зависимости от техники равна 170 км/ч. В первом случае Ford Bronco оснащается двухмоторной силовой установкой: на передней оси установлен 177-сильный электродвигатель, на задней – 275-сильный. Ёмкость литий-железо-фосфатного тягового аккумулятора равна 105,4 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки составляет 650 км (при расчёте по используемому в КНР циклу CLTC).

У второго варианта будет гибридная установка, в состав которой войдёт работающий в режиме генератора 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в тандеме с двумя электромоторами (отдача переднего такая же, 177 л.с., расположенного на задней оси – 245 л.с.) и батареей ёмкостью 43,7 кВт*ч. При движении чисто на электротяге паспортный запас хода составляет 220 км, а общая дальнобойность при полном топливном баке – 1220 км.

Полноценная премьера новинки пройдёт осенью текущего года, официальные цены станут известны позже. Китайские СМИ предполагают, что стоимость нового Ford Bronco составит порядка 300 – 400 тыс. юаней (эквивалентно примерно 3,3 – 4,4 млн рублей по текущему курсу). Отметим, бензиновый Бронко в Поднебесной сейчас можно купить за 299 800 – 498 800 юаней (около 3,3 – 5,4 млн рублей).

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