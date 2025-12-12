Заводы ×

Sollers SF1: на подходе пассажирская версия

Российская компания Sollers представила SF1 в виде микроавтобуса. Серийный выпуск новой модификации стартует в начале следующего года.

Цельнометаллический фургон Sollers SF1 вышел на рынок весной текущего года. Напомним, донором для модели стал JAC Refine M3. Производство фургона отечественного бренда ведется на заводе в Елабуге. А в первом квартале 2026-го предприятие начнет выпускать еще и пассажирскую версию. Причем, как и чисто грузовой вариант, новую модификацию будут делать по технологии полного цикла. Презентацию семиместного микроавтобуса провели накануне, 11 декабря. Она прошла в рамках мероприятия, посвященного линейке пассажирского транспорта Sollers.

Как отметил Марат Шарапов, директор по продажам и маркетингу компании, семиместный микроавтобус Sollers SF1 ориентирован и на частных владельцев, и на «флит-клиентов для коммерческого использования». По его словам, благодаря высокому уровню локализации уже с момента начала производства пассажирская версия «будет соответствовать требованиям Минпромторга России для участия в государственных программах льготного автокредитования и лизинга, а также для включения в реестры транспортных средств, разрешённых к работе в такси». Все это сделает покупку Sollers SF1 «максимально доступной для всех категорий потребителей».

Техника у микроавтобуса такая же, как у фургона. Это бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 136 л.с., пятиступенчатая механика и задний привод. Двигатель отвечает экологическим нормам Евро-5.

В списке стандартного оборудования пассажирского Sollers SF1 значатся: противотуманки, светодиодные ходовые огни, задний парктроник, электропривод зеркал, кондиционер, аудиосистема, подогрев руля и передних сидений, две фронтальные подушки безопасности, ABS. В салоне есть дополнительный отопитель, подстаканники и встроенные в боковые панели порты для зарядки гаджетов.

Цену микроавтобуса объявят ближе к дате запуска. Рекомендованная цена фургона Sollers SF1 – от 1 990 000 рублей.

