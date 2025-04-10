Фургон Sollers SF1 стал доступен к заказу в России: объявлена цена

Новый фургон Sollers предложен с безальтернативным бензиновым турбомотором 1.5 и механикой. Комплектация тоже пока одна.

Цельнометаллический фургон Sollers SF1 показали в прошлом году. Донором для модели стал JAC Refine M3, выпуск для нашего рынка наладят на заводе в Елабуге. Так вот, теперь компания Соллерс назвала цену фургона и объявила о старте приема заказов.

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Длина SF1 равна 5115 мм, ширина – 1765 мм. Высота – всего 1900 мм, благодаря чему фургон сможет свободно заезжать на крытые парковки. Колесная база – 3080 мм. Объем грузового отсека составляет 5,15 кубометра, его длина – 2600 мм, высота – 1295 мм. То есть он вмещает 2 стандартные европаллеты. Как отметили в компании Соллерс, отсек имеет «износостойкое покрытие пола и боковых панелей, оснащен внутренним освещением и такелажными петлями для фиксации груза». Можно заказать машину с полной массой 2499 или 2600 кг.

Sollers SF1 доступен с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 136 л.с. (175 Нм), который сочетается только с пятиступенчатой механикой. Двигатель может «питаться» АИ-92. Фургон имеет задний привод.

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На данный момент SF1 предложен в единственной комплектации. В списке оборудования значатся: противотуманки, светодиодные ДХО, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, электроусилитель руля, тканевая обивка, подогрев сидений, кондиционер, аудиосистема, пара подушек безопасности, ABS, задний парктроник.

Рекомендованная цена Sollers SF1 – 1 990 000 рублей. За цвет придется доплатить. Доплата за серебристую, темно-серую, черную или темно-синюю окраску составит 25 000 рублей, за песочный цвет – 50 000 рублей. Гарантия на SF1 – 2 года или 200 000 км в зависимости от того, что наступит ранее.