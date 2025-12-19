Китайский Ford Bronco выходит на рынок: полноприводный кемпер с богатым оснащением

В Китае стартовали продажи большого пятиместного кроссовера Ford Bronco, разработанного совместным предприятием Jiangling Ford. На выбор доступны чисто электрические и plug-in гибридные версии, при этом полный привод есть уже в «базе».

Китайский Ford Bronco никак не связан с американскими тёзками — среднеразмерным рамным внедорожником Bronco и компактным кроссовером Bronco Sport на легковой платформе C2. Будет ещё и четвёртый Bronco — европейский, он ожидается в 2027 году и, по слухам, тоже будет построен на платформе C2. Формальную премьеру китайский Bronco справил в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, а сегодня начались полноценные продажи.

Китайский Bronco имеет собственную платформу, рассчитанную на электрические и plug-in гибридные силовые установки типа EREV (Extended Range Electric Vehicle), в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Кузов — несущий, в крышу над лобовым стеклом вмонтирован лидар для работы продвинутых электронных ассистентов водителя. Подвеска — полностью независимая, пружинная: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Габаритная длина кроссовера — 5025 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1825 мм, колёсная база — 2950 мм. Дорожный просвет — 215-220 мм в зависимости от модификации, глубина преодолеваемого брода — 600 мм.

Салон — строго пятиместный. За доплату предлагается кемпер-версия, благодаря которой кроссовер носит имя Bronco Basecamp: в оснащение такой версии входит подъёмная стеклянная крыша с электроприводом — она нужна, чтобы было больше место над головой, когда поверх сидений укладывается двуспальный матрас, извлекать вещи из багажника при этом не нужно. Распашная багажная дверь превращается в пищеблок с откидным столиком. Для питания электроприборов предусмотрена розетка на 6,6 кВт. Для хранения еды и напитков между передними креслами есть 7,5-литровый термобокс, способный поддерживать низкую либо высокую температуру.

Передняя панель салона оформлена в типично китайском минималистичном стиле, физических кнопок на ней нет. По центру закреплён 15,6-дюймовый мультимедийный планшет с процессором Qualcomm Snapdragon 8255. Приборный экранчик — 8,8-дюймовый, во всех комплектациях, кроме базовой, он дополнен 70-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Топовая 1000-ваттная аудиосистема насчитывает 21 динамик. В передней части длинной консоли между передними креслами есть двойной лоток с 50-ваттной беспроводной зарядкой для смартфонов. Объём основного багажники — 497 л, у электрических версий спереди есть дополнительный багажник объёмом 160 л.

Bronco с силовой установкой типа EREV использует в качестве генератора 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., а колёса вращают два электромотора — передний мощностью 177 л.с. и задний мощностью 245 л.с. Максимальная совокупная отдача — 422 л.с. (310 кВт) и 600 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 43,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 220 км по циклу CLTC, а в гибридном режиме с полностью заправленным баком (63 л) кроссовер может проехать 1220 км. В самой дорогой комплектации гибридный Bronco снабжён механическими блокировками межколёсных дифференциалов.

Чисто электрическому Bronco положена батарея ёмкостью 105,4 кВт·ч. Передний электромотор здесь выдаёт 177 л.с., задний — 275 л.с., максимальная совокупная отдача — 452 л.с. (332 кВт) и 575 Нм. Разгон до «сотни» занимает 5,3 с, максимальная скорость — 170 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 650 км по циклу CLTC. Минимальная снаряженная масса электрического Bronco составляет 2630 кг, гибридный полегче — от 2510 кг.

Гибридный Bronco стоит в Китае от 229 800 до 272 800 юаней (от 2,6 млн до 3,1 млн рублей в переводе по текущему курсу), электрический — от 259 800 до 282 800 юаней (от 2,9 млн до 3,2 млн рублей).