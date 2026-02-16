Помощь не требуется: куда делось братство водителей

Был такой период на работе, когда я каждую неделю, иногда даже по два раза, ездил из Санкт-Петербурга в Москву и обратно. Трасса М-10 уже тогда стала для меня родной, а о существовании М-11 в то время намекал только объезд Вышнего Волочка. И как-то раз на обратном пути в Питер я по доброте душевной подобрал с обочины двух автостопщиков. Через две минуты пути выяснилось, что они уже две недели в дороге и ни разу даже не мылись. Вонь в машине стояла такая, что я опустил окошко, вытащил в него морду и дышал, как больная чумкой собака – прерывисто и капая вытекающей из пасти слюной. И слушал рассказы одного из попутчиков про то, как он намотал на столб свой Chaser, а «джейзет» – сила. А что оставалось делать? Не высаживать же их обратно. Неудобно. Но автостопщиков больше к себе ни разу не брал, пусть как-нибудь топают сами.
Другой раз зимой остановился ночью: от обочины бежал мужик, активно размахивая руками. Из кювета светил фонарями Duster. И хорошо, что я не стал выходить из машины: мужик оказался не один, он был пьяный в дрова, два его друга – тоже, все вели себя очень агрессивно, и один из них размахивал какой-то железкой. Пришлось резко жать на газ и лететь к ближайшему посту ДПС, до которого, как я точно знал, ехать было меньше километра. Там передал информацию очень заинтересованному лицу, которое взяло напарника и поехало к этим типам. С тех пор я не останавливаюсь ночью, даже если вижу улетевшую машину: мне жизнь и здоровье дороже.
Про личностей, продающих на дороге от безысходности псеводозолотые кольца, даже говорить не буду, хотя таких историй полно.
Регулярные поездки по стране приучили меня к тому, что помогать иногда не просто неприятно, но и опасно. И, скорее всего, одна из причин кроется в том, что водителей становится всё меньше и меньше. По дорогам ездят случайные люди, которым лучше было бы ехать поездом или даже коротать время где-нибудь в МЛС.
При этом трудно забыть про замерзавшую под Уфой молодую семью с ребёнком, чей глава умудрился встать на трассе на старых Жигулях с развалившимся «бегунком» в трамблёре. Или про мужика с женой, которому мы ночью на трассе около Тобольска меняли ремень ГРМ на «девятке» – он его с собой возил, но вовремя заменить не удосужился. А тогда, в самом начале нулевых, в тех краях ночью было не совсем безопасно. Можно было бы тогда с чистой совестью проехать мимо? Наверное, нет. А ведь сейчас я, скорее всего, проехал бы.
В конце концов, сотовая связь сегодня есть почти везде. Есть эвакуаторы, автосервисы, выездные ремонты – всё, чего душа изволит. И вроде бы даже нет уже такой необходимости во взаимовыручке на дорогах, но вот в чём дело: а ведь хочется, чтобы она была! Но скажем честно: в том объёме, в котором она существовала раньше, её уже никогда не будет. И не столько из-за того, что люди стали хуже (это неправда, они всегда одинаковые), а из-за того, что толку от их помощи теперь намного меньше. Сможете отремонтировать проволокой и изолентой вставший на дороге гибрид или хотя бы любой современный автомобиль, к которому без OBD-сканера даже подходить неловко? Вряд ли. Так зачем тогда останавливаться? Чтобы нарваться на возможные неприятности? Нет уж, увольте.
А жаль. Хорошие были времена, когда по взмаху руки останавливалась целая толпа желающих помочь: пусть толку от них было не всегда много, но душу благородные порывы сострадающих всё-таки радовали.
С посылом статьи полностью согласен. ОДНАКО, не могу не поделиться недавней моей историей:
Прошлой зимой, трасса М5, в Самарской области, по глупости, застрял в снежном бруствере, на обочине. Неудачно припарковался и меня немного стащило вбок, в сторону кювета, когда начал трогаться. Не успел я моргнуть, как рядышком остановился молодой парнишка на Audi ТТ и поняв, что он бессилен, пока я лазал за тросом и "серьгой" он, тем временем остановил Hyundai H1 (тоже, кстати, с Челябинскими номерами, как и я). Ребята быстро зацепились за "морду" и вытащили меня. От материальных благодарностей - отказались. Что примечательно: всё "спасение" реально прошло в считанные минуты, я даже не успел полностью прийти в себя от стресса, как уже был вызволен. Мужчинам - огромное спасибо ! Единственно, случись это где в глубинах Кошкинского или Сергиевского района, откуда я совсем недавно вывернул на М5, страшно представить, сколько времени пришлось бы ждать помощи.
Резюмирую: взаимовыручка никуда не делась. И на оживлённой трассе/городской улице - желающие помочь найдутся быстро. Но тем, кто хочет помочь - нужно быть крайне осмотрительным. Это факт !
А вот тут, как я заметил, многое зависит от региона. В некоторых действительно сразу останавливаются, а вот кое-где приходилось встречать людей, которые даже на оживлённой трассе могли простоять и час, и даже больше. Правда, речь про трассу, в городах, вроде бы, с этим попроще. Регионы называть не буду, потому что хорошие люди есть везде, и обижать никого не хочу)
Интересное наблюдение. В передряги попадаю чуть чаще, чем никогда, поэтому, большой выборки у меня нет. Но догадываюсь, что более осторожный и менее отзывчивый народ в Подмосковье и южных регионах, а более отзывчивый - в восточных и северных краях нашей "необъятной".
P.S. Впрочем-то, я понимаю, что посыл статьи не в этом. А в том, что каждый должен заниматься своим делом. Т.е. вытолкнуть/дёрнуть/прикурить - это одно, тут помочь может любой обыватель. А для всего остального - есть специальные службы. Ну и быть внимательным с разводилами и подставщиками.
Почти так, да. За исключением того, что на юге в некоторых регионах народ очень отзывчивый. Но юг у нас большой, регионов много, и они разные)
Прошлой зимой оставил машину на парковке,и уехал на целый день,вернулся только вечером,а за это время потеплело и все подтаяло.Начал трогаться ,а машина съехала на обочину и встала попорек.Попросил мужичка на Хайлюксе вытянуть меня,он с легкостью согласился и вытащил совершенно безвозмездно.
на днях у отца не завелась машина,он просил у рядом стоящего прикурить,тоже без проблем помогли.
на трассе как то проезжали,увидели что машина в кювете,остановились предложили помощь,оказалось помощь уже едет,а кто то до нас уже остановился и пустил в свою машину греться женщину и ребенка.
так что есть еще люди готовые помочь,и благо их много.
Да, и это всегда радует.
Я бы добавил что далеко не везде на трассе есть сотовая связь. Даже на Ленинградках и Новой Риге, а что уж говорить о том, что творится за Уралом... До активного развития сотовой связи были хорошо распространены СВ-рации, и в 100% случаев помощь приходила. В некоторых регионах Служба спасения имела свои выделенные радиоканалы и можно было попросить помощь через них (во времена взрывов "рязанского сахара", когда пропадала даже стационарная связь, мы с рациямии дежурили в аварийных районах что бы люди хотя бы скорую/МЧС/ментов могли себе вызвать). Может тут остались коллеги, тогда привет от "Борт-194"
Сейчас такое радио-братство осталось разве что у дальнойбощиков и региональных таксистов.
Какое время, такие люди с поступками.
Помню лет 4-5 назад тоже была очень снежная зима, у меня был лифтованный внедор на дизеле с здоровыми колесами. Парковка во дворе у нас была примерно 100 на 100м над советским бомбоубежищем т.е. находилась в ведении МЧС и по этой причине не чистилась ни разу за всю зиму. Один раз я даже не смотря на 27 см клиренса под мостами сел на них. Так вот первую неделю меня даже забавляло и я вытаскивал по 1-2-3 машины с утра перед работой. Но потом я понял что это превращается во вторую бесплатную работу и я постоянно опаздываю на основную, т.к. большинство водителей не умело даже трос нормально примотать. Последняя капля была, когда я не выходил из машины попросил водятла примотать себя самому, он не до конца вкрутил петлю и она выстрелила при рывке в 15 см от головы его друга. После этого я каждое утро резко прыгал в машину и давил газ в пол наблюдая в зеркало заднего вида как кто-то бежит за мной и машет руками. В первый же день в домовом чате написали что во дворе обнаружен подлец, который делает вид что никого не замечает. И самое обидное что никто из тех кого я вытащил за прошлую неделю не отписался в мою защиту. После этого я уже даже не стеснялся, говорил с утра что опаздываю и помогал только после работы.