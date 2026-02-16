Помощь не требуется: куда делось братство водителей

Всегда осуждал тех, кто не старается на дорогах помогать ближнему. А сейчас уже почти не осуждаю: из категории благородного занятия помощь на дороге стала опасным или неприятным делом. Но помочь иногда хочется, поэтому приходится идти на компромиссы.

Был такой период на работе, когда я каждую неделю, иногда даже по два раза, ездил из Санкт-Петербурга в Москву и обратно. Трасса М-10 уже тогда стала для меня родной, а о существовании М-11 в то время намекал только объезд Вышнего Волочка. И как-то раз на обратном пути в Питер я по доброте душевной подобрал с обочины двух автостопщиков. Через две минуты пути выяснилось, что они уже две недели в дороге и ни разу даже не мылись. Вонь в машине стояла такая, что я опустил окошко, вытащил в него морду и дышал, как больная чумкой собака – прерывисто и капая вытекающей из пасти слюной. И слушал рассказы одного из попутчиков про то, как он намотал на столб свой Chaser, а «джейзет» – сила. А что оставалось делать? Не высаживать же их обратно. Неудобно. Но автостопщиков больше к себе ни разу не брал, пусть как-нибудь топают сами.

Другой раз зимой остановился ночью: от обочины бежал мужик, активно размахивая руками. Из кювета светил фонарями Duster. И хорошо, что я не стал выходить из машины: мужик оказался не один, он был пьяный в дрова, два его друга – тоже, все вели себя очень агрессивно, и один из них размахивал какой-то железкой. Пришлось резко жать на газ и лететь к ближайшему посту ДПС, до которого, как я точно знал, ехать было меньше километра. Там передал информацию очень заинтересованному лицу, которое взяло напарника и поехало к этим типам. С тех пор я не останавливаюсь ночью, даже если вижу улетевшую машину: мне жизнь и здоровье дороже.



Про личностей, продающих на дороге от безысходности псеводозолотые кольца, даже говорить не буду, хотя таких историй полно.

Регулярные поездки по стране приучили меня к тому, что помогать иногда не просто неприятно, но и опасно. И, скорее всего, одна из причин кроется в том, что водителей становится всё меньше и меньше. По дорогам ездят случайные люди, которым лучше было бы ехать поездом или даже коротать время где-нибудь в МЛС.

При этом трудно забыть про замерзавшую под Уфой молодую семью с ребёнком, чей глава умудрился встать на трассе на старых Жигулях с развалившимся «бегунком» в трамблёре. Или про мужика с женой, которому мы ночью на трассе около Тобольска меняли ремень ГРМ на «девятке» – он его с собой возил, но вовремя заменить не удосужился. А тогда, в самом начале нулевых, в тех краях ночью было не совсем безопасно. Можно было бы тогда с чистой совестью проехать мимо? Наверное, нет. А ведь сейчас я, скорее всего, проехал бы.

В конце концов, сотовая связь сегодня есть почти везде. Есть эвакуаторы, автосервисы, выездные ремонты – всё, чего душа изволит. И вроде бы даже нет уже такой необходимости во взаимовыручке на дорогах, но вот в чём дело: а ведь хочется, чтобы она была! Но скажем честно: в том объёме, в котором она существовала раньше, её уже никогда не будет. И не столько из-за того, что люди стали хуже (это неправда, они всегда одинаковые), а из-за того, что толку от их помощи теперь намного меньше. Сможете отремонтировать проволокой и изолентой вставший на дороге гибрид или хотя бы любой современный автомобиль, к которому без OBD-сканера даже подходить неловко? Вряд ли. Так зачем тогда останавливаться? Чтобы нарваться на возможные неприятности? Нет уж, увольте.



А жаль. Хорошие были времена, когда по взмаху руки останавливалась целая толпа желающих помочь: пусть толку от них было не всегда много, но душу благородные порывы сострадающих всё-таки радовали.

