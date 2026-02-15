«Лучший автомобиль на рынке»; «От машины до сих пор в полном восторге, и продавать не собираюсь»; «Купил в феврале 2021 года, продал в ноябре 2022 года и выдохнул с облегчением»; «Классная машина для молодых активных людей. Выглядит и едет офигенно!»; «Купил после Land Rover Discovery Sport и Mercedes-Benz GLK. Продал через полгода, совсем не зашла. Осталась боль только в сердце от потерянных денег»… И все это об одном и том же автомобиле – о Geely Tugella.

К 2019 году концерн Geely закончил освоение «шведского наследства», то есть компетенций и технологий, доставшихся ему после покупки марки Volvo, и выдал на гора первый из автомобилей, полностью основанных на этих технологиях и ориентированных на европейские рынки. Им стал кроссовер с купеобразным кузовом Geely Tugella. В России он появился в 2020 году, и от версий, предназначенных для других рынков, его отличал безальтернативный двухлитровый турбомотор JLH-4G20TD мощностью 238 л.с. в паре со столь же безальтернативным 8-ступенчатым автоматом Aisin TG-81SC. Привод – только полный. На других рынках были возможны варианты с 1,5-литровым 188-сильным турбомотором JLH-3G15TD в паре с 7-ступенчатым роботом, а также гибридная версия.

Фото: Geely

Автомобиль сразу же обратил на себя внимание неплохой управляемостью, отличной динамикой, оснащенностью и европейской стилистикой салона. А также – высокой ценой. В 2022 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, в основном коснувшийся формы бамперов. В старших комплектациях стали устанавливаться 19-дюймовые диски колес, появились новая комплектация Flagship Sport и некоторые новые опции. И несколько возросла цена. В 2020 году покупатели сетовали на стоимость в 2,5 миллиона рублей, а в 2022-м даже базовая комплектация Luxury стоила 4 миллиона без учета скидок.

Фото: Андрей Судьбин 1 / 3 Фото: Андрей Судьбин 2 / 3 Фото: Андрей Судьбин 3 / 3

В 2024 году Tugella исчезла с российского рынка, но буквально через пару месяцев появилась вновь под новым именем Knewstar 001.

Фото: Knewstar

Tugella разошлась в количестве более 30 тысяч единиц, и это только официальные продажи, без учета «параллельного импорта». На сегодня кроссовер достаточно широко представлен на вторичном рынке, хотя и там просят за него довольно много: цены на дорестайлинговые машины 2019-2021 года выпуска с пробегами до 150 тысяч километров стартуют от 1,85-2 миллионов рублей и могут доходить до 3,5-3,6 миллиона за автомобили 2022 года с небольшими пробегами. Автомобили после рестайлинга лишь немногим дороже: цены на них начинаются от 2,2 миллиона рублей и заканчиваются на отметке в 3,7 миллиона.

Так стоит или нет покупать такой автомобиль? Тут, конечно, каждый потенциальный покупатель решает сам, но и ему будет невредно почитать, что пишут как поклонники, так и противники модели.

Ненависть №5: факторы форм-фактора и цены

В этом мире ничего бесплатного не бывает и за эффектную стремительную внешность купе-кроссовера приходится платить, главным образом – меньшей практичностью. Вот и тем, кто выбирает Geely Tugella, нужно быть готовыми к тому, что в нагрузку к эффектной внешности и вполне соответствующей технической начинке они получат комплект особенностей кузова такого типа, с которыми хочешь – не хочешь, а придется мириться. Прежде всего стоит отметить салон, заметно более тесный, чем в классических кроссоверах с кузовом универсал. В особенности это касается пространства на втором ряду сидений. «Места в ней нет, просто нет! В Киа Церато больше места намного. Я 187 см ростом, худой, и ноги вечно упирались в дверь и торпедо. Если сажаешь ребенка за собой в детское кресло, то едешь, как "обиженный", упираешься во все что только можно»; «Комфорта мало, салон довольно тесный. Сзади удобно будет максимум подростку, но данный кузов и не про это. Мое мнение – машина для одного, максимум – двоих»; «Из минусов прошу отметить – задний ряд сидений тесноват для взрослых», – пишут владельцы.

Фото: Geely 1 / 2 Фото: Geely 2 / 2

С багажником дело обстоит еще хуже. Его недостаточный объем записывают в минусы даже те, кто в целом отзывается о модели с восторгом: «Хочу отметить банально маленький и тесный багажник – ну и большого я не ожидал, был готов»; «Багажник – он меньше, чем в Ауди А3, Гольфе и тому подобных автомобилях». Опять же, тут не так уж много емкостей для хранения мелочей.

Фото: Андрей Судьбин 1 / 2 Фото: Geely 2 / 2

При этом очень многие объясняют, почему они мирятся с этим недостатком: «326 литров – кому не хватает такого багажника!? Ну вот честно!? Вы картошку возите в нем!? Может, вам пикап прикупить?! Не забывайте – это купе!!! Не кроссовер полноразмерный и не пикап тем более». Но в итоге все может закончиться и так: «Владел чуть больше года, проехал 14 тысяч, по итогу продал и езжу на своей старой машине Куга 2. Общее впечатление от машины, как от мимолетной связи – прикольно, но смысла нет. Веселая машина без перспективы стать семейной».

Спортивный кузов с массивными и сильно наклоненными передними стойками, низкой и покатой линией крыши автоматически означает не самую лучшую обзорность. Порой это входит в противоречие с боевым характером автомобиля: «Обзорность ужасная, машина шустрая, хочется поиграться в "шашки", но это тяжко из-за обзорности. Есть у нее еще одна уникальная особенность: обычно замечаешь боковые зеркала периферическим зрением, а в Тугелле нужно голову поворачивать».

Фото: Geely 1 / 2 Фото: Андрей Судьбин 2 / 2

Есть некие особенности и у аэродинамики: «Аэродинамические косяки! На трассе захотели покурить, приоткрыли окно – оно трясется, как при приступе, и полный салон завихрений. Очень тонкие стекла, вы этот косяк не исправите». А вот то, что с целью улучшения аэродинамики «дворники» спрятаны под задний край капота, приводит к тому, что зимой очень трудно, если не невозможно очистить их от снега.

Любовь №5: фактор Питера Хорбери

Не знаю, в какой мере было бы справедливо назвать Geely Tugela детищем Питера Хорбери, потому что непосредственным главным дизайнером проекта считается все-таки Гай Бергойн. Но даже по его словам, общая концепция и конкретная реализация осуществлялись под руководством Питера. И автомобиль однозначно получился! Не случайно авторы чуть ли не 100% отзывов ставят модели твердую «пятерку» за дизайн.

В массе своей владельцы отзываются о внешности Tugella так: «Выглядит автомобиль не просто красиво, но и весьма стильно, с моей точки зрения»; «Внешний вид. Что сказать – бомба! Что сбоку, что сзади, что спереди. Выглядит Тугелла круто!»; «Современный, яркий, молодежный и подчеркнуто спортивный внешний вид». И так далее, и все в таком духе.

Фото: Geely 1 / 3 Фото: Geely 2 / 3 Фото: Geely 3 / 3

Но важно даже не это. Дело в том, что Tugella попадает в не слишком многочисленную когорту автомобилей, в которые влюбляются с первого взгляда. В отзывах то и дело попадаются такие рассказы: «Что сказать, одного взгляда было достаточно, чтобы принять решение: да, вот она... та самая, мечта!!!». Конечно, потом могут найтись какие-то черты автомобиля, которые не впишутся в изначальные восторги («Крашеный пластик обивок дверей и торпедо смотрится очень дешево», «Есть, конечно несколько минусов, к примеру, мне не нравится количество хромированных деталей, их слишком много там»), но важно даже не это. Когда одни и те же люди восторгаются тем, что сделали Питер Хорбери, Гай Бергойн или Стефан Зилафф, работая на Volvo, Audi или Bentley, но почему-то негативно воспринимают результаты их же работы на Geely, это выглядит несколько странно и уж точно не походит на объективную оценку, согласитесь.

Ненависть №4: эргономика не для всех

Рабочее место водителя в основном производит весьма благоприятное впечатление: удобные кресла с регулируемым по вылету подголовником и поясничным подпором, настраиваемым как по высоте, так и по степени выраженности; отличный руль, оптимальный и по сечению, и по размеру, и по качеству кожи, которой он обтянут. Подавляющему большинству владельцев удается найти правильное взаимное расположение руля, кресла и педалей и устроиться с полным комфортом: «Некоторые обзорщики писали, что высокому человеку за рулем неудобно, так вот, я с ростом 183 см спокойно нашел удобные регулировки и посадку»; «В салоне кожаная отделка, удобные сиденья с отличной боковой поддержкой, в общем – супер».

Фото: Андрей Судьбин 1 / 6 Фото: Geely 2 / 6 Фото: Андрей Судьбин 3 / 6 Фото: Geely 4 / 6 Фото: Geely 5 / 6 Фото: Geely 6 / 6

Но все дело в том, что хватает и тех, кто так и не нашел своих настроек. «На “дальняк” ноги затекают, да и в чем проблема была сделать вылет руля больше? Усесться удобно так и не получилось»; «За год эксплуатации так и не смог найти удобное положение, эргономика на 3- , не хватает вылета руля»; «Нельзя назвать сиденье водителя комфортным, мне неудобно (180 см рост), после многочасовых поездок спине тяжело». Больше всего нареканий вызывает диапазон регулировки вылета рулевой колонки. Однако отзывов, в которых авторы рассказывают, что за рулем Tugella можно провести не один час, преодолеть не одну сотню километров и не почувствовать особой усталости, тоже очень много. Кому верить? Видимо, в этом вопросе не стоит полагаться на чужое мнение, и верить можно только себе и своим собственным ощущениям.

Гораздо больше нареканий, и, на мой взгляд, вполне объективных, относится не к взаимному расположению кресла водителя и органов управления, а к той части науки эргономики, которая изучает взаимодействие человека с управляемым им техническим устройством. «Особенно хочу отметить отсутствие кнопок подогревов. Все в меню, а это бесит!»; «Неудобно включать обогрев руля, нужно совершить ряд манипуляций с мультимедиа»; «Включение подогрева руля и сидений только с экрана не очень удобно. Физические кнопки намного лучше для таких функций», – отмечают авторы отзывов. В этом вопросе и я, и другие профессиональные автожурналисты с ними полностью согласны. Действительно, при сегодняшнем электронном управлении всем чем только можно сделать управление через экран проще и дешевле, но все же так экономить на кнопках в таком совсем не дешевом автомобиле – это моветон и экономия на спичках.

Фото: Geely 1 / 2 Фото: Geely 2 / 2

Любовь №4: даешь хай-тек!

В наши дни, когда технологии развиваются и совершенствуются с какой-то умопомрачительной скоростью, появившуюся на свет в 2019 году Geely Tugella уже нельзя назвать последней новинкой или чем-то ультрасовременным. Но тем не менее этот автомобиль действительно насыщен современными высокотехнологичными системами, и это очень нравится владельцам. Конечно, конкретный набор этих опций зависит от комплектации, но в целом опционную наполненностьTugella вне всякого сомнения можно отнести к безусловным достоинствам модели: «Все, что нужно, в ней есть», «По электрике и электронике говорить особо нечего – напичкана всем чем только можно. Комплектация очень богатая. Все фишки работают, ничего не лагает».

Естественно, в своих отзывах они отмечают и наиболее понравившиеся им функции: «Фишка, которая мне зашла летом, – это вентиляция передних кресел. Память сидений и зеркал – тоже мастхэв: когда ты просто открываешь машину, нажимаешь кнопку, садишься, и все уже отрегулировано под тебя»; «Потрясающий набор технологий вплоть до позаимствованных у гражданской авиации (проекция на лобовое стекло)»; «Всю жизнь мечтал об электронном спидометре и большом дисплее головного устройства. И вот, пожалуйста – высочайшего качества экраны, на солнце видно четко, высокое быстродействие и отклик».

Фото: Geely 1 / 4 Фото: Geely 2 / 4 Фото: Андрей Судьбин 3 / 4 Фото: Geely 4 / 4

Но чаще всего владельцы упоминают адаптивный круиз-контроль и других электронных ассистентов. Вот о них они пишут часто и помногу: «У меня есть все функции, включая адаптивный круиз, которым я пользуюсь очень часто и уже не представляю, как без него обходиться»; «Не единожды машина выручала, а лучше сказать – помогала в тяжелых ситуациях. Будь то резко выбежавший на дорогу пешеход, резко затормозивший ряд авто на высокой скорости, или скользкое дорожное покрытие. Во всех случаях машина отрабатывала на отлично, помогая продавливать педаль тормоза гораздо эффективнее, чем делал я как водитель. Или включала стабилизацию так, что даже при желании в занос ее отправить было бы очень тяжело. Ну а интеллектуальный круиз-контроль помогает немного расслабиться в дороге, наблюдая, как руль сам поворачивает, удерживая автомобиль в пределах полосы движения. Выставил скорость и сиди спокойно, наблюдай за обстановкой на дороге, кайф!».



Фото: Geely 1 / 2 Фото: Geely 2 / 2

Ну и, конечно же, в нашей стране вечнозеленых помидоров владельцев очень радует полный набор «теплых опций»: «Обогревы всего и вся радуют! Оценил это, когда с утра после заморозков вышел, завел машину, включил обогревы, и пока сметал снег с машины, стекла, а главное – лобовое, уже чистенькие. А соседи по стоянке знай шкрябают…».

Ненависть №3: электроника – вещь непростая

Увы, всяческая электроника может не только облегчать жизнь и радовать, но и «глючить», а то и выходить из строя (причем иногда – самым непредсказуемым образом). Чаще всего такого рода события не носят фатального характера, но и раздражать могут, как говорится, не по-детски. Вот и такой насыщенный электроникой автомобиль, как Tugella, эта беда не миновала.



Начнем с главного «нервного узла» всей автомобильной электроники – медиасистемы. В нескольких отзывах владельцы отмечают, что часы в медиасистеме постоянно отстают, и периодически приходится выставлять время вручную: «Мультимедиа не знаю, на каком Андроиде сделана, но в целом – отвратительно. В 2022 году машина с BT и Wi-Fi не способна синхронизировать время, и ее часы постоянно отстают. Ну как так-то?»; «Часы имеют свойство отставать, приходится постоянно настраивать». Но это не все претензии к работе медиасистемы. Вот, например, владелец жалуется: «Радио иногда в центре города теряла. Телефон мой забывала раз в месяц где-то и требовала переподключения. Громкой связью пользоваться невозможно из-за длительной обработки голоса. Начинаешь отвечать человеку, а он уже спрашивает "але, ты там еще?" – такие паузы, что комфортно разговаривать невозможно, и приходилось постоянно брать телефон к уху».

Немало претензий и к качеству акустики: «Акустика Bose – это только накладки, стоят самые дешманские динамики, затянутые пленкой. Музыка – дно»; «Музыку слушать в машине невозможно из-за боли в ушах (это не шутка, на стоковых динамиках после минут 20 громкой музыки начинают болеть голова и уши). Так же нет возможности слушать музыку через Блютуз из-за качества передаваемой музыки (описать сложно, нужно хотя бы раз послушать)». Но у этой точки зрения есть оппоненты: «У меня стоит Bose с завода, и саб в запаске – тоже с завода. Есть регулировки EQ. Хороший звук. Да, не профи, но для автомобиля вполне хватает, это ведь не студия на колесах»; «Акустика – мое почтение, музыка звучит на ней очень качественно».

Фото: Geely 1 / 4 Фото: Geely 2 / 4 Фото: Geely 3 / 4 Фото: Geely 4 / 4

Но медиасистема – это ведь не только развлечение, но и навигация, прежде всего – в интеграции со смартфоном. И вот тут многих владельцев огорчает, что в прошивке нет ни Android Auto, ни Apple CarPlay, а заменяющий оба эти приложения CarBitLink работает ненадежно. Ну а в машинах до рестайлинга был только Carplay. Плюс ко всему во время работы телефон должен быть включен, иметь активный экран и горизонтальную ориентацию, поскольку, в отличие от того же Android Auto, система CarbitLink основана именно на трансляции экрана.

Фото: Андрей Судьбин 1 / 2 Фото: Андрей Судьбин 2 / 2

Кое-кто из владельцев столкнулся с проблемами, связанными с доступом в машину: «На улице похолодало, и ручка двери перестала реагировать на прикосновение. Открыть – только с брелока»; «Неидеально откалиброваны расстояния, на которых автомобиль видит метку брелока. Изредка, когда находишься у багажника, связь с меткой прерывается, и машина встает на охрану. Если в этот момент открываешь багажник ногой – запускает сирену. Не комильфо»; «Непонятно работает открытие и закрытие багажника с брелока, как захочет».

Иногда владельцы жалуются на работу электронных ассистентов: «Тот самый круиз. Он работает, но не дает ощущения надежности. Сам заедет за разметку, сам собою возмущается и пищит. А ты сидишь и гадаешь, вернется машина в полосу или съедет в кювет. Потом выправляешь вручную»; «Любимая ошибка что летом, что зимой – “функция боковых и задних радаров ограничена”. Исправляется также само, через один или несколько перезапусков двигателя»; «Про автохолд. При трогании приходится дважды нажимать педаль: первый коротенький тычок – снять с тормоза, второе плавное нажатие – ехать. Иначе слишком резко дергается».

Фото: Geely

Но больше всего нареканий звучит в адрес работы климатической установки, и вот тут апологеты модели в лучшем случае пожимают плечами и пишут, что у них все нормально. А вот критики красок не жалеют: «Пересев с “европы”, вы очень сильно будете удивлены отвратительно настроенным климат-контролем. В режиме “авто” он живет своей жизнью, и не очень приятной. Летом в жару теплым подуть может или начать в ноги дуть или в лицо»; «Зимой или холодно, или жарко, как в бане. Летом – более или менее, но тоже есть минусы. Естественно, зимой ездишь запотевший»; «Если вы привыкли ездить на приличных автомобилях с идеально работающим климатом, то тут вас будет ждать большое разочарование. Выставить 21 градус и ездить так круглый год с включенным режимом "Авто"? Забудьте! Будете тыкать на кнопочки (хорошо, что не через экран), изменяя интенсивность и направление обдува, будете постоянно менять температуру, потому что климат действительно живет своей жизнью».

Фото: Geely 1 / 2 Фото: Geely 2 / 2

Ну и нередко встречается недоумение по поводу той самой экономии на спичках: «Где всякие мелочи, которые ведь недорогие? Почему нет противотуманок? Почему не греет спину? Где дистанционный запуск, который даже на более дешевом Кулрее есть?»; «Нет датчика уровня омывающей жидкости. Вот такая копеечная экономия бесит»; «Продал, потому что бесило отсутствие масляного щупа. Осталась привычка смотреть уровень и состояние масла, а тут этого нет».

Любовь №3: самый европейский из «китайцев»

«Из всех остальных “китайцев”, продаваемых официально на нашем рынке, Джили – единственное, что походит на полноценный автомобиль. Мотор/коробка/ходовка – вопросов нет, 100% европейская школа со своими плюсами и минусами»; «На данный момент – лучшая китайская машина по соотношению цена/качество. Самый “европейский китаец” из представленных на рынке, с повадками Volvo и внешним видом BMW X6», – пишут владельцы в своих отзывах.

Мало того, и в прямом сравнении Tugella нередко выигрывает у европейских оппонентов, что находит свое отражение в отзывах, в которых владельцы вспоминают свои предыдущие автомобили: «Тачка действительно лучшая в классе, намного надежнее и не уступает по комфорту GLC, Эвоку, Дискавери Спорту, естественно, лучше “вагов” с “корейцами”»; «Тугелла внешне и внутри довольно качественно сделана, сравниваю со своей BMW F10. Кузовные детали подогнаны отлично, двери закрываются с таким же приятным звуком, как и на F10, в салоне тоже все на “пять”, куча опций, которых у меня даже нет, панорамная крыша и т.д.»; «Купил в конце мая этого года взамен Audi Q3 2020 года, которую сдал в трейд-ин с пробегом около 50 тысяч км. Почему такое решение? Потому как устал от автомобиля с постоянно вылезающими проблемами Audi. Поэтому одним днем записался на тест-драйв Тугеллы и купил со всеми опциями»; «После "серого" по салону Тигуана Тугелла ощущается премиальным автомобилем, не похожим на китайских собратьев».

Фото: Geely 1 / 7 Фото: Geely 2 / 7 Фото: Geely 3 / 7 Фото: Geely 4 / 7 Фото: Geely 5 / 7 Фото: Geely 6 / 7 Фото: Geely 7 / 7

С нареканиями на некую расхлябанность подвески («Логан чистой воды, только с красивым видом, подвеска – вата ватой. После 120 можно легко улететь с трассы») согласны далеко не все. Я, например, во время недельного теста ее совершенно не почувствовал, и со мной согласны авторы множества отзывов: «Подвеску жестче не надо, неровности отрабатывает вполне правильно, единственная из “китайцев”, у которой в гармонии и крены, и жесткость. Обзоры не врут, проверил, проехав за 2 дня 2,5 тысячи километров»; «Первое, что ты ждешь от автомобиля – это того, как он едет. Вот мне нравится, как Тугелла едет – ничем не хуже, чем тот же X4 или GLC; она ездит, как хорошие породистые европейские автомобили».

Ну а в итоге в отзывах звучат такие высказывания: «За такие деньги это лучшее, что есть на рынке, без альтернатив от слова “совсем”. В общем, машина меня устраивает, и я не пожалел, что пересел с Тойота Камри на Тугеллу».

Ненависть №2: тормоза придумали трусы, и чего в супе не хватает

Каких-то совсем уж серьезных детских болезней у Geely Tugella не отмечено, но кое-какие системные проблемы мы все-таки можем зафиксировать. «С учетом специфики дороги, по которой часто езжу, приходится часто разгоняться и тормозить. Буквально 2 недели назад, когда температура воздуха поднялась до 27-33 градусов, появилось жуткое трение колодок при торможении. Особенно сильно ощущалось при медленном торможении на небольшой скорости. В итоге передние диски и колодки от нагрева немного деформировались»; «Все уже знают – это тормозные диски, точнее, их отсутствие. В гарантийной книжке написано, что гарантия на этот компонент автомобиля 60 000 км. Я приехал на пробеге 20 000 км к дилеру с просьбой их поменять, и что бы вы думали? Мне говорят, что диски, конечно, перегреты и погнуты, но не настолько, чтобы мы меняли их по гарантии»; «Я не доверился тормозам – не внушают доверия». Главную причину проблем с тормозами – их не слишком хорошее соответствие динамическому потенциалу модели – отмечают многие владельцы: «Рядом с мерсом дочки (GLC 220d) на паркинге стоит Тугелла, вид сбоку очень похож, только вот маленькие красненькие тормозилки (суппорты) в глаза бросаются. Немцы, наверное, дураки, что сделали огромные тормозища, раз в 5 больше». Многим тормозные диски поменяли по гарантии: «Ничего не сломалось, только начало бить передние диски при торможении. Может, сам в лужу заехал на разогретых, не знаю. Заменили по гарантии».

Фото: Geely 1 / 2 Фото: Geely 2 / 2

Весьма дискуссионным оказался вопрос о качестве головного света. Одни его ругательски ругают: «Фары в Тугелле хоть и диодные, но из прошлого века. Не видно ни черта!»; «Ближний свет очень плох, особенно в пасмурную погоду»; «Слабый ближний свет». Другие просто хотели бы сделать его получше и изменить конфигурацию светового пятна: «Нелинзованные фары, а хотелось бы для эстетики линию границы света. Сам свет вполне нормальный. Если кто хочет – 100 000 рублей, и поставят вам по 4 блока в каждую фару. Но гарантия – это такая штука…»; «Ближний свет насыщенный, но светит себе под нос»; «Свет очень яркий, прямо круто, но он светит метров на 50 и все – дальше неизвестность. Почему нельзя чуть повыше сделать – непонятно». Наконец, третьи остаются от светотехники в полном восторге: «Адаптивный свет – просто песня»; «Фары адаптивные, переключаются сами с ближнего на дальний, светят неплохо, уж точно лучше, чем ксенон на семилетней Вольво». И все дружно жалеют об отсутствии противотуманных фар: штатные места для их установки имеются, а условия, при которых без противотуманок ездить непросто, встречаются у нас не так уж редко.

Фото: Geely 1 / 2 Фото: Geely 2 / 2

Не менее спорным оказывается вопрос о шумоизоляции. Одни рубят с плеча: «Шумоизоляции на ней нет вообще! На летней резине еще пойдет, но зимой на шипах гул стоит такой, что закладывает уши. И это не преувеличение: когда ехал из Челябинска в Екатеринбург, думал, что она бракованная». Им не менее уверенно возражают: «Шумка не хуже Мерседеса Е-купе», и в очень многих отзывах акустический комфорт отнесен к числу достоинств модели. Похоже, тут тоже придется полагаться только на свои собственные ощущения. Ну а с отсутствием автоматического корректора фар, датчиков уровня омывающей жидкости и очечника, вместо которого стоит блок ГЛОНАСС, можно только смириться.

Любовь №2: «В сервис – только на ТО»

Нужно сказать, что как только Tugella появилась на нашем рынке и получила первую порцию восторгов, тут же появились негативно настроенные комментаторы: «Тю, посмотрим, что вы скажете через год, когда эта китайская повозка начнет рассыпаться». Прошел год, за ним другой, появилась масса отзывов в стиле «20 000 пробега без нареканий. Только ТО»; «У этой машины сейчас 20 300 километров. И за весь этот пробег никаких затрат, кроме ТО, у меня не было», но хейтеры не унимались: «Тю, вот пробежит хотя бы 50 тысяч – тогда поговорим». Тем временем пробеги у машин реальных владельцев все росли: «На одометре Тугеллы сейчас 34 тысячи пробега, только плановые ТО. Владел до Тугеллы Тойотой Короллой и Маздой СХ-5. По многим параметрам Джили сопоставима с Маздой, и по надежности тоже. Королла к этому пробегу уже приносила несколько сюрпризов»; «43 тысячи пробега без каких-либо проблем, все работает, как из салона». Критики не унимаются, а Tugella все радует и радует владельцев отсутствием поломок: «Эксплуатирую уже больше двух лет, проехал более 60 000 км. Кроме регламентных ТО у дилера, поменял только передние сайлентблоки»; «Машина куплена у официалов г. Тюмень, уже проехал на ней 105 000 тысяч – и машина, как новая. Езжу на ней каждый день по 200 км»; «Езжу, кайфую, ничего, кроме расходников, не летит. Машина на твердую 5».

Фото: Geely

Оппоненты возмущаются: да как же можно сравнивать это китайское ведро с «японцами» и тем более с «немцами»! Им отвечают: «А ”баварцы” – они что, 3 года без проблем, да?! Да за 3 года они столько раз сломаются и столько масла сожрут, что ну их… И Мерсы, и Ауди с Порше ломаются. У меня дружбан 3 года владел Ауди – красавица, мощная, но каждый месяц на ремонте! А масло по литру на каждую тысячу пробега, и это для них норма! Плюнул, поменял на Тугеллу год назад, и в поросячьем восторге: 30 тысяч пробега, ни одной поломки, масло от замены до замены – 0 грамм».

Справедливости ради отмечу, что среди массы сугубо положительных отзывов изредка попадаются и жалобы тех, кто нарвался на относительно проблемный экземпляр: «На 46 000 передок стучать начал... Будем менять, скорее всего, на “европу”. Рано еще брать эти поделки, поторопился». В принципе, возможны проблемы и с кузовом: «Толщина ЛКП порогов – 29 мкм, крышки багажника – 37 мкм, это жуть. 10 месяцев и 13 500 пробега, пороги облезли, крышка багажника в пузырях вдоль всей хромированной "сабли"». Правда, на такую жалобу сразу следует добрый десяток ответов в стиле «Странно, у меня за 1,5-2 года и 20-40 тысяч пробега ничего не облезло, и никаких пузырей». Но принять некие превентивные меры владельцы все же советуют: «После покупки сразу закатали ее в броню – так что по ЛКП за 1,5 года вообще никаких проблем», «Пороги до шовного герметика (снизу) обязательно в пленку + низ антикорить!».

Общая оценка пока что такова: Tugella – машина надежная, быстрая, проходимая и неубиваемая.

Ненависть №1: большой расход и маленький бак

Пожалуй, самым дискуссионным вопросом является вопрос топливной экономичности. У кого-то получается удержать цифры расхода в рамках, не слишком отличающихся от паспортных: «Расход приятно удивил: для 238 л.с. трасса 7,5-8 л на 100 км, город 9-10 л – просто отлично!»; «Средний расход топлива 8,5 л на 100 км». А кто-то жалуется, что в городе расход может доходить до 18-20 л/100 км, превышая паспортные значения почти в два раза. «С моим стилем вождения в редкий месяц в городе мне удавалось выйти на расход ниже 15 литров»; «Расход по Москве в зависимости от пробок и пробега за поездку – от 10 до 16 л/100 км, причем бортовой компьютер врет в среднем на 1 л/100км»; «В городе и зимой по пробкам – до 18 литров». И если бы речь шла только о городе!

Фото: Geely

«По трассе в режиме 110-120 км/ч, 6,1-6,4 л/100 км – реальный показатель. Если едешь по трассе в режиме 160-200 км/ч, то расход будет 20 л/100 км», «Большой минус – высокий расход при езде по трассе на скорости больше 150, больше 13 л».

На самом деле технически грамотные владельцы отлично понимают, что аппетит турбированного двигателя такой мощности очень сильно зависит от тяжести ноги на педали газа. Ну а для борьбы с избыточным аппетитом владельцы предлагают творчески использовать переключение между режимами движения: «Режимы езды – “спорт”/ “комфорт”/ “экономичный” – они не для галочки. Это реально разные машины. На обкатке до 1000 км ездил на экономичном. Расход по трассе упал до 7 л на 100 км (скорость – до 120 км/ч и менее 3000 оборотов). На “комфорте” – отличное сочетание мягкости подвески/ руля, динамики и расхода, это мой основной режим. А вот в “спорте” при движении вперед – никакой паузы. Да, расход, конечно, растет…».

Фото: Geely

Но огорчает владельцев даже не расход как таковой, а слишком маленький объем топливного бака: «Динамика хорошая, но маленький бак не дает разгуляться»; «Топливный бак – это издевательство! От Казани до Москвы по платнику 2 раза заправляться нужно, на скорости 150 км/ч жрет, как не в себя»; «На платнике Москва – Питер два раза будете заправляться, если хотите 150 км/ч ехать». И для многих авторов отзывов слишком маленький бак оказался единственным серьезным конструктивным недостатком их автомобиля. Ведь сам по себе высокий расход в критических режимах движения можно и перетерпеть, а вот необходимость частых заправок при скоростных бросках «на дальняк» действительно может доставлять неудобства. И даже те из владельцев, кто привык ездить достаточно спокойно, пишут, что «бак могли бы сделать и побольше».

Любовь №1: даешь эмоции!

Собственно говоря, как и у всех автомобилей, у Geely Tugella есть свои плюсы и минусы. И если большие кроссоверы той же марки подкупают своей практичностью, то Tugella берет эмоциями.

«Tugella хочется управлять, есть желание сесть и поехать куда-нибудь далеко, при этом не покидает чувство уверенности, что автомобиль надежный и в дороге не подведет»; «Машина меняет стиль езды, постоянно хочется поддать газу, навалить. Когда в настроении, выкручиваешь шайбой режим “спорт”, и ты – первый при старте со светофора!»; «Год прошел, и до сих пор Tugella всякий раз по утрам помахивает ушками зеркал и подмигивает глазками фар, как будто приглашая меня в очередной раз получить удовольствие от яркого и динамичного вождения. И каждый раз я с радостью ведусь на это!».

Фото: Geely 1 / 5 Фото: Geely 2 / 5 Фото: Geely 3 / 5 Фото: Geely 4 / 5 Фото: Geely 5 / 5

И, без сомнения, главный компонент этого генератора эмоций – динамичность. «Я не гонщик, спокойно вожу автомобиль в режиме “эко”, думал, вся мощь мне и не пригодится. Но, как оказалось, на трассе очень удобно: обгоны без проблем, гораздо увереннее себя ощущаешь. Когда необходимо – надавил педаль, и автомобиль мгновенно начинает ускорение»; «Я сам, слава Богу, уже лет десять для себя покупаю только премиальные машины, а за 25 стажа чего только не было. Тугеллу купил жене в конце апреля 2021 года. Что это за машина, сразу понял, как только проехался на ней на тест-драйве. Это просто тайфун! Эксплорер – 3,5 литра, 300 л.с., но разгоняется и едет медленнее. Ну, понятно, масса, но не только. Я от Тугеллы сам до сих пор в восторге».

Причиной позитивных эмоций могут стать, например, и обычные выезды на природу: «Все лето по выходным ездили в лес – одно удовольствие. Клиренса хватает, Туссан по сравнению с Тугеллой – пузотерка»; «В болото я не заезжал, но там, где на Тигуане я бы оставил бампер, проехал на Тугелле без проблем».

Фото: Geely

Естественно, в общем хоре всех этих дифирамбов периодически звучат и скептические высказывания: «Мир сошел с ума... “Китаец” по цене 4 мульта??? Какие тут эмоции??? Расход топлива адский, бак на 54 литра!!! Катки 20-е... Заглушки вместо противотуманок, свет что дальний, что ближний… ». Но звучание хвалебного хора в отзывах все-таки оказывается громче: «Суперавтомобиль! За год владения – только положительные эмоции. Машина очень радует!»; «По динамике не М и не AMG, конечно, но остальным не уступала однозначно! Вне дороги показала такие результаты, о которых многие кроссоверы даже не могут мечтать! Собранная, отзывчивая и грамотно настроенная с завода»; «Это любовь с первого взгляда. Да, дорогая для Китая, но движок Volvo на 240 л.с. с коробкой Aisin, подвеска от Volvo – ну очень хороши на дороге»; «Писать отзыв про Монжаро не хотелось – это просто классный семейный кроссовер, а вот Тугелла – она для души, для себя, любимого! Некая эгоистка».