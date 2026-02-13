Рынок машин с пробегом в РФ достиг рекорда и столкнулся с дефицитом востребованных моделей

В ходе пресс-мероприятия представители деловых и автомобильных СМИ обсудили нынешнюю трансформацию вторичного авторынка и выявили факторы, которые предположительно будут определять развитие сегмента в ближайшие несколько лет. По словам Давида Павлова, руководителя отдела продаж MajorExpert (вошел в тройку крупнейших официальных дилеров РФ по реализации «вторички»), по итогам 2025 года рынок машин с пробегом в России достиг исторического максимума и составил 6,24 млн сделок.

На фото: руководитель отдела продаж MajorExpert Давид Павлов

Доля вторичного авторынка в структуре продаж выросла до 80%. При этом, как отмечает Давид Павлов, рекордные объёмы не означают насыщенность предложения. «Напротив, рынок столкнулся с системным дефицитом наиболее востребованных автомобилей», – комментирует он. Эксперт считает, что на сегодняшний день главная проблема рынка машин с пробегом связана с нехваткой автомобилей в возрасте от трёх до пяти лет, которые традиционно формируют основу спроса.

Вторичный авторынок находится в фазе «возрастной ямы», — поясняет Давид Павлов. Дело в том, что в 2022 и 2023 годах резко сократился ввод автомобилей в эксплуатацию, и сегодня эти машины не представлены в сегменте. Так, в 2019 году насчитывалось около 4,8 млн машин моложе семи лет, а нынешнему моменту их количество сократилось до 2,9 млн. Сейчас доля «свежих» машин на вторичном рынке снизилась до 20% – это минимальный показатель за всю историю наблюдений. Итогом стало то, что средний чек на автомобили в возрасте до пяти лет равен примерно 2,3-2,8 млн рублей. При этом выбор для покупателей ограничен, а торг практически отсутствует.

Брендовый состав рынка машин с пробегом заметно изменился. В 2026 году на «вторичку» массово выходят автомобили, приобретенные в период спроса в 2023 и 2024 годах. Существенная часть этого объёма – модели китайских брендов, в основном Haval, Chery и Geely. Отмечается, что до 2022 года их доля в структуре склада MajorExpert не превышала 1%, а к началу 2026-го показатель достиг 15%. Эти машины постепенно занимают нишу, которая ранее принадлежала европейским и японским моделям (прежде основу рынка составляли модели Toyota и Volkswagen).

Участники мероприятия отдельно обсудили и ситуацию с сегментом премиальных автомобилей с пробегом. Они отмечают, что традиционная «немецкая тройка» стала менее доступной: предложение ограничено из-за роста цен и изменения логистики. «В результате покупатель всё чаще оказывается перед выбором: приобрести премиальный автомобиль немецкого бренда с пробегом за 10+ млн рублей или рассмотреть новый китайский флагман с более свежими технологиями и гарантией производителя», — добавляют эксперты.

Сообщается, что на «вторичке» сформировался пласт автомобилей с прозрачной историей и официальной поддержкой, а также значительный объём машин, ввезенных по альтернативным каналам. «Если раньше ключевой задачей была тщательная проверка автомобиля, то теперь этого недостаточно, — комментирует Давид Павлов. – Мы всё чаще сталкиваемся с юридическими и финансовыми рисками, поэтому проверка должна быть обоюдной. Прозрачность сделки сегодня – ответственность обеих сторон».

Согласно прогнозу руководителя отдела продаж MajorExpert, в 2026 году рынок автомобилей с пробегом будет в стагнации. Согласно оптимистичному сценарию, «вторичка» может сохранить объёмы 2025 года, пессимистичный же предполагает снижение показателя на 5-10%. Эксперт ожидает, что на рынке сохранится дефицит свежих автомобилей, закрепятся в списке лидеров перепродаж модели китайских брендов, а гибриды и электромобили перестанут восприниматься как нишевый продукт.