Дональд Трамп снёс фундамент экоповестки и снял почти все ограничения для автомобилей

Администрация Дональда Трампа через подконтрольное ей Агентство по охране окружающей среды (EPA) приняла крупнейшее в истории США решение о дерегулировании авторынка в сфере экологии. Отменён принятый в 2009 году при Бараке Обаме документ, известный как Endangerment Finding (переводится как «заключение об угрозе») и утверждающий, что парниковые газы, в том числе CO 2 , приводят к глобальным изменениям климата и вредят здоровью американцев. На практике отмена этого документа означает снятие с автопроизводителей всех федеральных ограничений, связанных с парниковыми газами, но в силе остаются ограничения по выбросам других вредных веществ, поэтому нельзя утверждать, что Дональд Трамп совсем не думает об экологии.

Второй срок Дональда Трампа на посту президента США, как мы видим, по всем статьям оказался более энергичным и деятельным, чем первый. На первом сроке Трамп, известный как противник климатических активистов и декарбонизации, лишь скорректировал эконормы, введённые в 2012 году при Бараке Обаме и базировавшиеся на Endangerment Finding, снизив планку ключевых требований. Президент Джо Байден затем всё отмотал назад и даже ужесточил отдельные требования. На втором сроке Трамп действует гораздо более радикально: он решил разрушить сам фундамент неконструктивной, по его мнению, экоповестки и отменил Endangerment Finding, на основании которого на автопром были наложены обязательства по снижению выбросов парниковых газов и, как следствие, возникла необходимость в постепенном переходе от топливных машин к электромобилям.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) регулирует многие сферы народного хозяйства в США и в частности отвечает за сертификацию автомобилей, следит за тем, чтобы они соответствовали всем федеральным нормативам. Глава EPA назначается действующим президентом США и имеет статус министра, поэтому политика EPA напрямую зависит от того, кто в настоящий момент занимает Овальный кабинет в Белом доме. Сейчас EPA возглавляет Ли Зелдин, давний союзник Трампа, поддерживающий его по всем ключевым вопросам. Ещё в марте прошлого года Зелдин объявил, что он и его команда начинают процедуру демонтажа Endangerment Finding, на это ушли месяцы судебных разбирательств и публичных слушаний, результатом которых стало опубликованное 12 февраля 2026 года на сайте EPA заявление о том, что Endangerment Finding упразднён.

Суть заявления состоит в том, что, во-первых, Endangerment Finding имеет сомнительное научное обоснование, а во-вторых, борьба с глобальными изменениями климата — это не задача EPA, ведомство занимается локальными, американскими проблемами в области охраны окружающей среды. В итоге шесть указанных в Endangerment Finding ключевых парниковых газов — CO 2 (углекислый газ), CH 4 (метан), N 2 O (закись азота), HFC (гидрофторуглероды), PFC (перфторуглероды) и SF 6 (гексафторидсеры) — больше не считаются опасными для окружающей среды, поэтому нет смысла заниматься их регуляцией. Вместе с тем EPA продолжит регулирование действительно вредных выбросов, таких как NO X (оксиды азота), твёрдые частицы и проч.

Вместе с Endangerment Finding умерли налоговые вычеты для автопроизводителей за внедрение системы Start-Stop, которая глушит двигатель при простоях на светофорах и в пробках, некоторые системы также глушат двигатели при движении накатом. Считалось, что Start-Stop позволяет уменьшить расход топлива примерно на 5% и тем самым сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Внедрение Start-Stop было для автопроизводителей добровольным, но по факту практически все новые машины с ДВС в США сейчас имеют эту систему, и она очень раздражает многих водителей — часто её отключают сразу после запуска двигателя.

В заявлении от 12 февраля EPA утверждает, что принятые меры позволят снизить стоимость новых автомобилей примерно на 2400 долларов, а общий экономический эффект от отмены Endangerment Finding принесёт экономике США более 1,3 триллиона долларов.

Отмену борьбы с парниковыми газами следует рассматривать в связке с другими принятыми за последние месяцы при Трампе мерами по дерегулированию авторынка в сфере экологии. Требования по средней корпоративной топливной экономичности (обозначается аббревиатурой CAFE, вычисляется как среднее гармоническое по парку) были возвращены на уровень 2021 года — это примерно 40 mpg (миль на одном галлоне) или 5,8 л/100 км, при этом штраф за несоблюдение CAFE был обнулён, то есть, по сути, о топливной экономичности можно больше не думать. В конце сентября перестали действовать федеральные субсидии на покупку электромобилей, позволявшие покупателям сэкономить до 7500 долларов.

Сторонники идеи о необходимости борьбы с глобальными изменениями климата находятся в шоке и ужасе от того, что делает Трамп. На уровне штатов, возглавляемых губернаторами-демократами, ожидается сопротивление обнулению экоповестки и попытки ввести свои требования. Наиболее ожесточённая борьба будет, видимо, как всегда, в штате Калифорния. Но для автопроизводителей, выпускающих машины с ДВС, экологические послабления от Трампа позволят зарабатывать больше и компенсируют издержки от тарифных войн, отказываться от которых Трамп пока не собирается.

