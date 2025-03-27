Покупай своё, покупай американское: Дональд Трамп повышает градус торговой войны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили и ключевые комплектующие для них. Таким образом Трамп хочет стимулировать развитие автомобильной промышленности США и побудить американских граждан покупать автомобили местной сборки, так как импортные скоро значительно подорожают.

Новые 25-процентные пошлины на импортные автомобили вводятся в дополнение к действующим с февраля 25-процентным пошлинам на товары из Канады и Мексики, а также к 20-процентным пошлинам на товары из Китая, но пока неясно, будут ли эти пошлины буквально суммироваться. Напомним, что пошлины на весь импорт из Канады, Мексики и Китая Дональд Трамп ввёл под соусом борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком, а пошлины на импортные автомобили — это уже чистый протекционизм, нацеленный на стимулирование развития производства на территории США и роста продаж машин американской сборки.

Крупнейшая в США профсоюзная организация UAW (United Auto Workers) горячо поддержала решение Трампа, полагая, что оно действительно поспособствуют развитию производства автомобилей внутри страны и позволит рабочему классу, наконец, разогнуть спину после десятилетий несправедливой конкуренции. Разумеется, новые пошлины также поддерживают многие сторонники Республиканской партии США.

25-процентные пошлины на импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили начнут действовать с 3 апреля. 25-процентные пошлины на определённый перечень автомобильных комплектующих (в него входят двигатели, коробки передач, электрические и электронные компоненты) начнут действовать не позднее 3 мая. Вместе с тем новые пошлины пока не коснутся комплектующих, отвечающих правилам свободной торговли в рамках USMCA — это действующее соглашение между США, Мексикой и Канадой, регулирующее в том числе степень локализации автомобилей и автокомпонентов.

Через какое-то время Министерство торговли США разработает регламент начисления пошлин в том числе на комплектующие, отвечающие правилам USMCA, так как Трамп хочет принять в расчёт не изделие целиком (например, коробку передач), а все детали, из которых оно состоит. Сделать это будет не так просто, так как, например, заготовки валов или шестерён могут быть изготовлены в США, механическую обработку пройти в Канаде, а затем вернуться в США для финальной сборки.

Практика введения пошлин на весь импорт из Канады и Мексики показывает, что Трамп может остановить введение этих и новых пошлин в любой момент, чтобы заключить какую-нибудь справедливую по его мнению сделку. Трамп также допустил, что отдельные страны могут быть освобождены от пошлин по взаимовыгодному согласию, то есть недвусмысленно намекает, что готов к переговорам.

Всё это, конечно, создаёт большую неопределённость для крупных автомобильных компаний, для которых рынок США является значимым, но далеко не единственным, однако отдельные производители уже решились на дополнительные инвестиции в США. Honda ранее объявила о намерении производить Civic следующего поколения не в Мексике, а в США. Hyundai Motor Group вчера объявила о намерении инвестировать 21 млрд долларов в развитие своего бизнеса в США, эти деньги пойдут в том числе на строительство сталелитейного завода.

На данный момент, то есть до 3 апреля, в США действуют 2,5-процентные пошлины на все импортные легковые автомобили и 25-процентные пошлины на импортные пикап, за исключением тех, что произведены в Канаде и Мексике. Евросоюз в свою очередь взимает 10-процентные пошлины на импортные автомобили, то есть некая несправедливость в торговых отношениях между США и Европой действительно имеется.

По данным Automotive News, в 2024 году США импортировали автомобильной продукции на сумму 474 млрд долларов, из них 220 млрд долларов пришлись на легковые автомобили. Крупнейшие поставщики автомобилей в США — это Мексика, Япония, Южная Корея, Канада и Германия.

Насколько подорожают автомобили в США после введения пошлин? Эксперты, которых цитирует Automotive News, полагают, что цены вырастут на сумму от 4000 до 10 000 долларов в зависимости от конкретной модели, но, по правде сказать, эти цифры названы наобум, так как пока вообще непонятно, как считать. В том числе потому, что многие страны готовят ответные пошлины, которые создадут дополнительную нагрузку на автобизнес. Трамп вдобавок пригрозил, что если Евросоюз и Канада объединятся с целью нанести экономический ущерб США, то он мгновенно введёт против них ещё более высокие пошлины.

Акции ведущих автомобильных компаний на фоне таких новостей предсказуемо пошли вниз. В ближайшие дни будет очень много информационного шума по поводу новых пошлин и реакции на них, мы будем следить за развитием событий.

