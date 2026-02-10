Новинки ×
Новый Mercedes-AMG GLC 53 с шестицилиндровым мотором пришёл на смену версиям 43 и 63

«Заряженный» кроссовер немецкой марки попрощался с рядными четвёрками, которыми оснащались Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 63.

История среднеразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLC началась в 2015 году, а второе поколение дебютировало в 2022-м. «Заряженные» версии Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 63 SE Performance появились позже, летом 2023-го. Теперь им на смену пришёл новый «горячий» кроссовер – представлен Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. От отправленных в отставку версий он отличается главным образом за счёт «начинки».

На фото: кроссовер Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+

Напомним, Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 63 оснащались рядными 2,0-литровыми четвёрками (во втором случае – в составе PHEV-установки). В свою очередь новый Mercedes-AMG GLC 53 оснастили модернизированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым турбомотором мощностью 449 л.с., а его максимальный крутящий момент равен 600 Нм (с функцией overboost – 640 Нм). Двигатель получил новую головку блока цилиндров, иной распределительный вал, другую систему впуска, новый промежуточный охладитель, а также оптимизированный турбонагнетатель выхлопных газов.

Мотор работает в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, который даёт дополнительные 23 л.с. и 205 Нм, а в пару ему положена автоматическая коробка передач AMG Speedshift TCT 9G. На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу с опциональным пакетом AMG Dynamic Plus требуется 4,2 секунды (на 0,7 секунды больше по сравнению с гибридным GLC 63 SE Performance). Максимальная скорость GLC 53 ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а у варианта с пакетом AMG Driver этот показатель равен 270 км/ч.

На фото: кросс-купе Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+

В пресс-службе Мерседеса особенно отметили «мощный и эмоциональный» звук работы мотора нового Mercedes-AMG GLC 53 и его «басовитое рычание», которые усиливаются из-за новой выхлопной системы, оснащённой специальными резонаторами. Кроссовер снабдили фирменной системой полного привода 4Matic+ с самоблокирующимся дифференциалом заднего моста с электронным управлением. При умеренной езде, когда полный привод не требуется, вся тяга уходит на заднюю ось.

Тормозная система включает в себя диски размером 390 x 36 мм с четырёхпоршневыми фиксированными суппортами и надписью AMG на передней оси и диски размером 360 x 26 мм с однопоршневыми плавающими суппортами на задней оси.

В пакет AMG Dynamic Plus входят в том числе окрашенные в красный цвет тормозные суппорты на передней и задней осях, а также отделанное особым материалом рулевое колесо AMG Performance с кнопками для быстрого управления режимами ездовой электроники и иными настройками, касающимися динамики движения.

Ещё предусмотрен опциональный пакет Golden Accents, включающий в себя особый декор, графику на боковинах, оригинальные матово-чёрные 21-дюймовые кованые диски AMG, а также эксклюзивную отделку интерьера. Покупателям предложат и пакет AMG Design Plus, который предполагает увеличенный сплиттер и дополнительные накладки на переднем бампере, подросший спойлер на корме и элементы из глянцевого чёрного пластика на кузове.

Цены нового кроссовера Mercedes-AMG GLC 53 станут известны позже. Отметим, актуальный «заряженный» SUV – GLC 63 SE Performance – на домашнем рынке в Германии сейчас стоит 119 567 евро (эквивалентно примерно 11 млн рублей по текущему курсу).

кроссовер спортивные авто авторынок новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC Mercedes-AMG

 

