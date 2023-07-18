Новый кроссовер Mercedes-AMG GLC дебютировал в двух версиях

Среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz GLC появился в 2015 году, а обновление пережил в 2019-м. Модель второго поколения была представлена в начале лета 2022-го. Модификация с купеобразным кузовом и прибавкой Coupe к названию появилась позже – в середине марта текущего года. Теперь настала очередь «заряженных» версий стандартного SUV: речь идёт о Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 63 S E Performance.

На фото: Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance

«Горячие» исполнения отличаются за счёт ряда деталей экстерьера. Так, AMG-версии кроссовера получили фирменную решётку радиатора Panamericana с рисунком в виде тонких вертикальных линий и крупным логотипом в форме трёхлучевой звезды. Для варианта GLC 43 базовыми являются 19-дюймовые «катки», чугунные тормозные диски диаметром 370 мм спереди и четырёхпоршневые суппорты; а GLC 63 в свою очередь положены колёсные диски размером 20 дюймов, 390-миллиметровые карбон-керамические тормоза и шестипоршневые суппорты. Ещё у старшей версии иначе выглядит нижняя часть заднего бампера, она получила видоизменённый диффузор и трапециевидные патрубки выхлопной системы.



В салоне Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 63 S E Performance установлено отделанное кожей Наппа рулевое колесо с «приплюснутой» нижней частью. У варианта с индексом 43 насчитывается пять ездовых режимов, а у топ-версии – восемь. Кроме того, у последней имеется система активной стабилизации крена, а ещё она способна передавать до 100% тяги на заднюю ось, тогда как у GLC 43 это соотношение зафиксировано в пропорции 31:69.



Mercedes-AMG GLC в течение первого года будут выпускать в приветственной серии Edition 1. Такие автомобили предложат с кузовом либо в графитово-сером цвете, либо в серебристом. Ещё у таких «заряженных» кроссоверов будут ярко-жёлтые тормозные суппорты, аналогичного цвета ремни безопасности и декоративные элементы внутренней отделки.



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Новый Mercedes-AMG GLC разделил «начинку» с родственными «заряженными» седанами и универсалами C-класса, которые были представлены весной (С 43 4Matic) и осенью (C 63 S) прошлого года. Это значит, что двигатели V6 и V8, которые использовались в версиях с индексами 43 и 63 ранее, теперь заменены на рядные четвёрки.



На фото: Mercedes-AMG GLC 43

Кроссовер Mercedes-AMG GLC 43 оснастили 421-сильным двигателем объёмом 2,0 литра (500 Нм), который в составе мягкогибридной установки работает в тандеме с 14-сильным электромотором, исполняющим роль стартер-генератора. Напомним, у предшественника V6 выдавал 390 л.с. и 520 Нм. В пару предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач. На разгон с места до «сотни» у нового SUV уходит 4,8 секунды, что на 0,1 секунды меньше, чем у GLC 43 прошлой генерации.



Исполнение GLC 63 S E Performance оснастили PHEV-установкой, в основе которой лежит рядный четырёхцилиндровый двигатель M139L объёмом 2,0 литра и электрический турбонагнетатель. Мотор выдает 476 л.с. и 545 Нм крутящего момента, тогда как предшественник с V8 мог похвастаться отдачей в 510 л.с. и 700 Нм. Мощность электродвигателя на задней оси равна 204 л.с. Совокупная отдача этой системы у нового GLC 63 S E Performance составляет 680 л.с., а максимальный крутящий момент – 1020 Нм. Первую «сотню» он набирает за 3,5 секунды (показатель предыдущего кроссовера – 3,8 секунды). В состав установки входит также батарея ёмкостью 6,1 кВт*ч, запас хода только на электротяге у такого кроссовера составляет всего 12 км.



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Отметим, заряженные версии Mercedes-AMG GLC Coupe немецкий производитель представит позже. Информации о ценах новинок пока нет. Ожидается, что первым на рынок выйдет «младшая» версия, а топовое исполнение придётся немного подождать.

