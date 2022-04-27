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  • Mercedes-AMG C 43 4Matic получил такой же четырёхцилиндровый мотор, как у кабриолета SL 43

Mercedes-AMG C 43 4Matic получил такой же четырёхцилиндровый мотор, как у кабриолета SL 43

27.04.2022 64 0 0

На старосветский рынок немецкие седаны и универсалы C 43 следующей генерации выйдут летом текущего года. В ходе смены поколения новинка получила иную моторную гамму.

 

Mercedes-Benz С-Class нового поколения дебютировал ещё в феврале 2021 года. В рамках смены генерации модель многое переняла от «старшего брата» S-Class: речь идёт о платформе MRA, некоторых деталях внешности, а также об оформлении салона. Совсем недавно подразделение Mercedes-AMG опубликовало тизер новой «заряженной» версии «цешки», а теперь немецкая компания полностью рассекретила «горячие» седан и универсал.

На фото: Mercedes-AMG C 43 4Matic

Ранее в СМИ ходили споры о том, какое название будет у младшей версии «подогретого» С-Class; как оказалось, правы были те, кто утверждал, что такой вариант сохранит прежнее название – Mercedes‑AMG C 43 4Matic. У него есть несколько визуальных отличий от «стандартного» C-Class с пакетом AMG Line. У фирменной радиаторной решётки иной рисунок – в виде параллельных вертикальных линий, кроме того, иначе выполнен задний бампер – с увеличенным диффузором и четырьмя патрубками выхлопной системы (по два с каждой стороны). Помимо этого, у «заряженной» четырёхдверки на крышке багажника имеется небольшой спойлер.

Есть у Mercedes‑AMG C 43 изменения, которые затронули интерьер. Так, салон получил привычные для «горячих» версий контрастные декоративные элементы, спортивные кресла, а также дополнительные кнопки на рулевом колесе – с их помощью можно управлять ездовыми режимами. Кроме того, у такой «цешки» иная графика виртуальной «приборки», а информационно-развлекательная система получила несколько дополнительных AMG-разделов.

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Главным изменением для «горячей» версии С-Class стала «начинка». В ходе смены поколений C 43 4Matic оснастили 2,0-литровым мотором с комбинированным впрыском топлива и электроприводом турбокомпрессора (такой же находится под капотом недавно представленного кабриолета Mercedes-AMG SL 43). Небольшой электромотор установлен на валу между турбинным и компрессорным колёсами, он питается от 48-вольтовой электросети. Система позволяет сохранять давление при кратковременных сбросах газа.

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Отдача двигателя у седана и универсала Mercedes-AMG C 43 составляет 408 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. В первые секунды разгона подключается 48-вольтовый стартер-генератор, дающий дополнительные 14 л.с. В пару предлагается автоматическая коробка передач AMG Speedshift MCT 9G с мокрым сцеплением вместо гидротрансформатора. «Заряженной» версии С-Class сохранили постоянный полный привод. Фирменная система 4Matic c межосевым дифференциалом распределяет тягу в соотношении 31:69 (больше – на заднюю ось).

Напомним, у предшественников под капотом находится битурбомотор V6 объёмом 3,0 литра, с отдачей в 390 л.с. и максимальным крутящим моментом, равным 520 Нм. Этот двигатель агрегатируется с девятиступенчатым «автоматом» AMG Speedshift TCT 9G.

На старосветский рынок седаны и универсалы Mercedes-AMG C 43 4Matic следующей генерации выйдут летом 2022 года.

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