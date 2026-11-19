В Латинской Америке очень любят пикапы. Вот и компания Toyota решила продавать там «легковой» грузовичок с несущим кузовом, сделанный на базе паркетника Corolla Cross. Пикап назвали Toyota Corolla Deck, его первый показ провели в Бразилии, где и наладят производство. Премьеру грузовичка фирма приурочила к открытию своего второго бразильского завода в Сорокабе, который и займется выпуском грузовой модели. Ну и отметим, что производство исходного паркетника Toyota Corolla Cross для латиноамериканских рынков ведется на первом предприятии, работающем в той же Сорокабе.

Внешность у пикапа Corolla Deck не такая, как у локального донора. Спереди грузовичок повторил рестайлинговый кроссовер Toyota Frontlander, который выпускают и продают исключительно в Китае. Впрочем, Frontlander – это тот же Corolla Cross, только с другим обликом. Просто в Поднебесной за производство паркетника отвечают разные совместные предприятия: пятидверку с глобальными дизайном и именем делает FAW Toyota, а Frontlander – GAC Toyota.

От китайского кросса пикап унаследовал бампер и гладкую вставку, плюс в фарах Toyota Corolla Deck имеются такие же диодные «штрихи». Собственная фишка грузовичка – небольшие противотуманки. Задний бампер – полностью оригинальный. Вдобавок на корме Corolla Deck расположен монофонарь, тогда как паркетники для разных регионов имеют раздельные фонари. Интерьер пикапа пока не засвечен. Вероятно, он такой же, как у бразильского кроссовера, разве что могли заменить материалы отделки.

Размеры грузовичка еще не озвучены. Длина актуального кроссовера Toyota Corolla Cross для Латинской Америки равна 4460 мм, колесная база – 2640 мм.

Про начинку Toyota Corolla Deck пока сказано лишь то, что пикап будет доступен в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Силовая установка бразильского гибридного паркетника включает атмосферник 1.8 (в Бразилии он традиционно работает как на бензине, так и на этаноле, максимальная мощность – 101 л.с.), 72-сильный электромотор и электромеханический вариатор. Исходный кроссовер Corolla Cross там также бывает в «традиционной» версии с атмосферником 2.0 (максимальная отдача – 175 л.с.) и вариатором. А вот привод у бразильского кроссовера в любом случае только передний.

Пикап Toyota Corolla Deck выйдет на рынок в следующем году. Как мы уже упомянули выше, в Латинской Америке любят пикапы, так что конкурентов у новинки Тойоты предостаточно. Среди них – Renault Niagara, Fiat Toro, Chevrolet Montana и Volkswagen Tukan.