Пикап Renault Niagara: раскрыты все версии

Компания Renault выводит на рынок «легковой» грузовичок Niagara. Первыми модель получили аргентинцы, им новинка доступна в трех комплектациях. Двигатель един для всех версий, а вот полный привод положен только топовому исполнению.

Мировая премьера серийного пикапа Renault Niagara состоялась в сентябре, он адресован странам Латинской Америки. Разумеется, модель дебютировала в топовой комплектации. Теперь же мы можем рассмотреть все версии, ведь продажи только что стартовали в Аргентине, где и ведется производство грузовичка. Но сначала напомним о самом автомобиле.

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В основе Niagara с несущим кузовом лежит «пикапная» разновидность платформы RGMP (Renault Group Modular Platform). Версии этой «тележки» использованы и при создании компактного паркетника Renault Kardian и старшего кроссовера Renault Boreal (для Латинской Америки паркетники производят в соседней Бразилии).

Базовый пикап Renault Niagara

Пикап представлен исключительно с четырехдверной кабиной. Длина в зависимости от исполнения составляет 4912 или 4942 мм, ширина – 1833 мм, высота – 1707 или 1710 мм, колесная база – 2956 мм. Паспортный дорожный просвет (тоже в зависимости от версии) – 224 или 233 мм.

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Всего у Renault Niagara в Аргентине три комплектации: Evolution+, Iconic+ и Outsider. Двигатель един для всех – это бензиновая турбочетверка 1.3 TCe от латиноамериканского Boreal, которая выдает 156 л.с. и 270 Нм. Базовый пикап Niagara предложен с шестиступенчатой механикой или шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, остальные исполнения идут с роботом. В вариантах Evolution+ и Iconic+ грузовичок имеет передний привод, топовый Renault Niagara Outsider – полноприводный. Грузоподъемность начальной версии – 654 или 651 кг (механика/робот), «средней» — 613 кг, показатель «роскошного» грузовичка – 554 кг.

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В списке оборудования самого дешевого Renault Niagara Evolution+ значатся: пиксельная надпись с названием марки на радиаторной решетке, светодиодные фары, 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, тканевая обивка, 7-дюймовая цифровая приборка, мультимедийная система с экраном диагональю 10,1 дюйма, кондиционер, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, обычный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. У версии с роботом появляются 18-дюймовые диски, подрулевые лепестки переключения передач и адаптивный «круиз».

Топовый пикап Renault Niagara Outsider

Renault Niagara Iconic+ имеет противотуманки, обивку из экокожи, виртуальную приборку на 10,2 дюйма, более продвинутую мультимедиа (но экран также диагональю 10,1 дюйма), беспроводную зарядку для смартфона, атмосферную подсветку, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о движении транспорта в поперечном направлении.

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Наконец, топовый полноприводный пикап Niagara Outsider – это особый наружный декор и 17-дюймовые колеса с вседорожной резиной. Среди опций – различные накладки, боковые подножки, жесткая, сдвижная или сворачивающаяся крышки для грузовой площадки.

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В пересчете на наши деньги Renault Niagara обойдется примерно в 2,4 млн – 3,1 млн рублей по текущему курсу. На следующей неделе пикап стартует в Бразилии, затем он доберется до Колумбии и остальных рынков Латинской Америки.